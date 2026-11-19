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Aktuell peilt er mit Hertha BSC die Rückkehr in die Bundesliga an, lockt für nächsten Sommer dann der große BVB?

Borussia Dortmund schaut sich auf der Suche nach Neuzugängen für das Abwehrzentrum derzeit offenbar verstärkt in der 2. Bundesliga um.

Wie der kicker berichtet, soll Innenverteidiger Linus Gechter vom souveränen Zweitliga-Tabellenführer Hertha BSC einer der Top-Kandidaten beim BVB sein.

Der 22-Jährige, Eigengewächs der Berliner, ist einer der Schlüsselspieler für Herthas momentanen Höhenflug mit 31 Punkten aus den ersten elf Ligaspielen. Ähnlich wie der vergangenen Sommer von Dortmund verpflichtete Joane Gadou besticht Gechter mit körperlicher Präsenz und guter Zweikampfführung, hat zudem spielerisch zuletzt große Schritte nach vorne gemacht.

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Linus Gechter Thema beim BVB?

Was den deutschen U21-Nationalspieler zusätzlich interessant macht: Gechter könnte neben dem Abwehrzentrum auch die rechte Defensivseite besetzen. Insbesondere, da der BVB unter Trainer Niko Kovac zuletzt zuweilen von Dreier- auf Viererkette switchte, ist diese Flexibilität ein nicht zu verachtendes Qualitätsmerkmal.

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Dazu kommt, dass Gechters Vertrag bei der Hertha 2027 ausläuft, er nach aktuellem Stand nächsten Sommer also ablösefrei zu haben wäre. Laut kicker ist ein Wechsel Gechters am Saisonende "ein realistisches Szenario" - und zwar unabhängig davon, ob er mit der Hertha, die derzeit schon zehn Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz drei hat, die Rückkehr in die Bundesliga schafft.

Sollten die Dortmunder schon im anstehenden Wintertransferfenster konkret anklopfen, wäre das für die Berliner zwar die letzte Möglichkeit, noch eine Ablöse für das Abwehrtalent zu kassieren. Aus sportlicher Sicht wäre der Verlust eines absoluten Leistungsträgers mitten in der Saison jedoch natürlich fatal. Zudem ist angesichts von Gechters emotionaler Verbundenheit zur Hertha, der er sich bereits als Elfjähriger anschloss, nicht damit zu rechnen, dass er mit dem Bundesliga-Aufstieg vor Augen so einfach ginge.

Getty Images

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Mit 17 hatte Gechter einst für die damals noch in der Bundesliga spielende Hertha debütiert. Nachdem er in seiner ersten Profisaison zeitweise schon Stammspieler war, ließ der nachhaltige Durchbruch danach zunächst auf sich warten, in der Rückrunde der Spielzeit 2022/23 war Gechter daher an Eintracht Braunschweig verliehen. Zurück in Berlin arbeitete er sich nach Herthas Zweitliga-Abstieg nach und nach in die Mannschaft und ist mittlerweile längst unverzichtbar, stand in allen 13 Pflichtspielen der bisherigen Saison über die volle Distanz auf dem Rasen.

Linus Gechter ist aktueller deutscher U21-Nationalspieler

Zudem schaffte Gechter dank seiner Konstanz im Verein den Sprung zurück in die U21-Nationalmannschaft des DFB. Siebenmal lief er bisher für das Team von Trainer Antonio Di Salvo auf, will im kommenden Sommer Teil des Kaders für die U21-EM in Albanien und Serbien sein.

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In Dortmund ist die Innenverteidigung indes ein Fokus der kurz- und mittelfristigen Kaderplanung. Während Waldemar Anton seinen 2028 auslaufenden Vertrag wohl verlängern wird, hatte mit Nico Schlotterbeck der andere gesetzte, erfahrene Innenverteidiger im April ein neues, bis 2031 datiertes Arbeitspapier unterschrieben. Allerdings ist darin eine Ausstiegsklausel enthalten und ein Abschied keineswegs ausgeschlossen, zumal sich Topklubs wie der FC Barcelona bei Schlotterbeck in Stellung bringen.

Mit Gadou hat der BVB einen Innenverteidiger der Zukunft schon in seinen Reihen, der 19-Jährige konnte in seinen bisherigen Monaten bei der Borussia überzeugen. Abgesehen von diesem Trio herrscht in der Abwehrzentrale allerdings viel Ungewissheit: Emre Can, der seit März wegen eines Kreuzbandrisses ausfällt, peilt für Januar 2027 sein Comeback an. Danach hätte er noch etwas Zeit, sich für eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrages zu empfehlen - Ausgang völlig offen.

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Was passiert beim BVB mit Bensebaini, Mane und Reggiani?

Der Kontrakt von Ramy Bensebaini läuft derweil ebenfalls am Saisonende aus, bei dem 31-jährigen Algerier ist eine Zukunft in Dortmund darüber hinaus aktuell eher unwahrscheinlich. Und mit Filippo Mane sowie Luca Reggiani konnten sich zwei Talente bisher nicht nachhaltig fest spielen, vor allem bei Reggiani stehen die Zeichen daher immer mehr auf Abschied.

Dementsprechend halten BVB-Sportdirektor Ole Book und Co. die Augen nach Nachbesetzungen in der Innenverteidigung offen. Neben Gechter sollen dabei laut kicker weitere Zweitligaspieler das Interesse der Dortmunder wecken. So haben es demnach auch Fynn Otto und Alexios Kalogeropoulos vom 1. FC Nürnberg auf den Zettel des BVB geschafft.