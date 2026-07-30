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Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Ersatzspieler bringt Real Madrid wohl 40 Millionen Euro ein! Gonzalo Garcia vor Wechsel zu seinem Ex-Trainer

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Bei Real Madrid nur Joker, ist Gonzalo Garcia einem Klub aus der Premier League offenbar satte 40 Millionen Euro wert.

Real Madrid hat offenbar einen Abnehmer für Sturmtalent Gonzalo Garcia gefunden. Den Angreifer soll es nach England ziehen.

Wie der spanische Radiosender Cadena COPE berichtet, steht der FC Fulham kurz vor einer Verpflichtung von Garcia. Demnach wurde zwischen den beiden Vereinen eine Einigung erzielt und Fulham zahle für 70 Prozent der Rechte an dem Torjäger satte 40 Millionen Euro Ablöse. Zudem soll sich Real ein Vorkaufsrecht für Garcia gesichert haben - für den Fall, dass man das Eigengewächs eines Tages zurückholen möchte.

Bei Fulham würde Garcia auf seinen Ex-Trainer Alvaro Arbeloa treffen. Bereits in Reals Nachwuchsbereich war der Angreifer mitunter von Arbeloa gecoacht worden, Anfang des Jahres stieg jener nach der Entlassung von Xabi Alonso dann vom Coach der B-Mannschaft zum Trainer des A-Teams auf. Am Ende der abgelaufenen Saison musste Arbeloa bei den Königlichen schon wieder seinen Hut nehmen und nimmt nun offenbar Garcia mit in die Premier League.

Anfang Juli hat Arbeloa bei Fulham einen Dreijahresvertrag unterschrieben und tritt dort das Erbe von Marco Silva an. Der Portugiese hatte die Cottagers in den vergangenen fünf Jahren trainiert, zunächst zurück in die Premier League geführt und dort dann im Tabellenmittelfeld etabliert. Nun wurde Silva bei Benfica Lissabon Nachfolger von Jose Mourinho, der wiederum bei Real Madrid auf Arbeloa folgte.

Gonzalo Garcia empfahl sich mit starker Saison im B-Team von Real Madrid

Garcia stammt aus Reals Nachwuchs und hatte sich in der Saison 2024/25 mit einer herausragenden Saison für das B-Team für höhere Aufgaben empfohlen. In 36 Einsätzen in der dritten spanischen Liga waren ihm seinerzeit 25 Tore gelungen. Zur Belohnung durfte der Youngster im Sommer 2025 mit zur Klub-WM und stand dabei - zunächst wegen des krankheitsbedingten Ausfalls von Kylian Mbappe - stets in der Startelf. Garcia nutzte seine Chance mit wichtigen Toren, insgesamt traf er bei der Klub-WM viermal in sechs Einsätzen.

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Gonzalo Garcia Real MadridGetty Images


Danach musste er sich in der abgelaufenen Spielzeit angesichts der hochkarätigen Konkurrenz in Reals Offensive dennoch zumeist mit der Joker-Rolle begnügen, kam aber regelmäßig auf Einsatzzeit. Wettbewerbsübergreifend stand Garcia 39-mal auf dem Platz, erzielte dabei acht Tore und lieferte drei Assists. Seit der Übernahme Arbeloas Mitte Januar war seine Einsatzzeit zumindest etwas weiter angestiegen.

Sollten die 40 Millionen Euro von Fulham für Garcia tatsächlich in Reals Kassen fließen, würde das für eine zusätzliche Steigerung des Transferplus im bisherigen Sommer sorgen. Den inklusive Ablöse für Trainer Mourinho bisher investierten 90 Millionen Euro würden damit mehr als 150 Millionen Euro Transfereinnahmen gegenüberstehen. Ein Großteil davon ist auf Weiterverkaufsbeteiligungen zurückzuführen, die Real beim Verkauf einstiger eigener Talente vereinbart hatte. Ein Beispiel: Von den 40 Millionen Euro, die der FC Liverpool für Ex-Real-Talent Victor Munoz an CA Osasuna überwiesen hat, gingen aufgrund einer 50-prozentigen Weiterverkaufsbeteiligung 20 Millionen Euro ins Bernabeu.

Gonzalo Garcia will sich bei Wechsel zu Fulham einen Stammplatz sichern

Garcia, dessen Vertrag bei Real noch bis 2030 läuft, war derweil von mehreren namhaften Vereinen umworben worden. Auch Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart sollen den 22-Jährigen im Auge gehabt haben, Fenerbahce oder der FC Sevilla galten als interessiert. Sollte Fulham den Zuschlag erhalten, will sich Garcia dort natürlich möglichst einen Stammplatz erarbeiten. Direkter Konkurrent dabei ist Rodrigo Muniz, der allerdings aus einer verletzungsgeplagten Saison mit nur einem Tor in 21 Premier-League-Spielen kommt. Dabei wechselte sich Muniz in Fulhams Sturmzentrum mit dem mexikanischen Nationalspieler Raul Jimenez ab, dessen Vertrag allerdings Ende Juni auslief und der ablösefrei zu Zweitliga-Absteiger Wolverhampton Wanderers wechselte.


Gonzalo GarciaGetty


Garcia wäre zudem zusätzliche Konkurrenz für Ex-Bayern-Talent Jonah Kusi-Asare. Der 19-jährige Stürmer war vom FCB vergangene Saison bereits an Fulham verliehen worden, die Londoner verpflichteten ihn nun für insgesamt zehn Millionen Euro Ablöse fest. Bis dato kam Kusi-Asare allerdings kaum zum Zug, in der Premier League waren mehr als sieben Kurzeinsätze bisher nicht drin.

Falls Garcia Real verlässt, dürften die Königlichen einer anderen Causa mit Zündstoff dadurch aus dem Weg gehen. ESPN Brasil hatte zuletzt berichtet, dass der spanische Vizemeister entweder Garcia oder Brasilien-Juwel Endrick diesen Sommer noch abgeben will. Bei Letzterem hätte das für Ärger sorgen können, schließlich wolle sich Endrick nach der zurückliegenden Leihe an Olympique Lyon - die erfolgreich verlief - auf keinen Fall erneut verleihen lassen. Stattdessen plane der 20-Jährige, alles daran zu setzen, zwei Jahre nach seiner Ankunft den Durchbruch bei Real zu schaffen.

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Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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