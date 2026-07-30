Real Madrid hat offenbar einen Abnehmer für Sturmtalent Gonzalo Garcia gefunden. Den Angreifer soll es nach England ziehen.

Wie der spanische Radiosender Cadena COPE berichtet, steht der FC Fulham kurz vor einer Verpflichtung von Garcia. Demnach wurde zwischen den beiden Vereinen eine Einigung erzielt und Fulham zahle für 70 Prozent der Rechte an dem Torjäger satte 40 Millionen Euro Ablöse. Zudem soll sich Real ein Vorkaufsrecht für Garcia gesichert haben - für den Fall, dass man das Eigengewächs eines Tages zurückholen möchte.

Bei Fulham würde Garcia auf seinen Ex-Trainer Alvaro Arbeloa treffen. Bereits in Reals Nachwuchsbereich war der Angreifer mitunter von Arbeloa gecoacht worden, Anfang des Jahres stieg jener nach der Entlassung von Xabi Alonso dann vom Coach der B-Mannschaft zum Trainer des A-Teams auf. Am Ende der abgelaufenen Saison musste Arbeloa bei den Königlichen schon wieder seinen Hut nehmen und nimmt nun offenbar Garcia mit in die Premier League.

Anfang Juli hat Arbeloa bei Fulham einen Dreijahresvertrag unterschrieben und tritt dort das Erbe von Marco Silva an. Der Portugiese hatte die Cottagers in den vergangenen fünf Jahren trainiert, zunächst zurück in die Premier League geführt und dort dann im Tabellenmittelfeld etabliert. Nun wurde Silva bei Benfica Lissabon Nachfolger von Jose Mourinho, der wiederum bei Real Madrid auf Arbeloa folgte.

Gonzalo Garcia empfahl sich mit starker Saison im B-Team von Real Madrid

Garcia stammt aus Reals Nachwuchs und hatte sich in der Saison 2024/25 mit einer herausragenden Saison für das B-Team für höhere Aufgaben empfohlen. In 36 Einsätzen in der dritten spanischen Liga waren ihm seinerzeit 25 Tore gelungen. Zur Belohnung durfte der Youngster im Sommer 2025 mit zur Klub-WM und stand dabei - zunächst wegen des krankheitsbedingten Ausfalls von Kylian Mbappe - stets in der Startelf. Garcia nutzte seine Chance mit wichtigen Toren, insgesamt traf er bei der Klub-WM viermal in sechs Einsätzen.





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Danach musste er sich in der abgelaufenen Spielzeit angesichts der hochkarätigen Konkurrenz in Reals Offensive dennoch zumeist mit der Joker-Rolle begnügen, kam aber regelmäßig auf Einsatzzeit. Wettbewerbsübergreifend stand Garcia 39-mal auf dem Platz, erzielte dabei acht Tore und lieferte drei Assists. Seit der Übernahme Arbeloas Mitte Januar war seine Einsatzzeit zumindest etwas weiter angestiegen.

Sollten die 40 Millionen Euro von Fulham für Garcia tatsächlich in Reals Kassen fließen, würde das für eine zusätzliche Steigerung des Transferplus im bisherigen Sommer sorgen. Den inklusive Ablöse für Trainer Mourinho bisher investierten 90 Millionen Euro würden damit mehr als 150 Millionen Euro Transfereinnahmen gegenüberstehen. Ein Großteil davon ist auf Weiterverkaufsbeteiligungen zurückzuführen, die Real beim Verkauf einstiger eigener Talente vereinbart hatte. Ein Beispiel: Von den 40 Millionen Euro, die der FC Liverpool für Ex-Real-Talent Victor Munoz an CA Osasuna überwiesen hat, gingen aufgrund einer 50-prozentigen Weiterverkaufsbeteiligung 20 Millionen Euro ins Bernabeu.

Gonzalo Garcia will sich bei Wechsel zu Fulham einen Stammplatz sichern

Garcia, dessen Vertrag bei Real noch bis 2030 läuft, war derweil von mehreren namhaften Vereinen umworben worden. Auch Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart sollen den 22-Jährigen im Auge gehabt haben, Fenerbahce oder der FC Sevilla galten als interessiert. Sollte Fulham den Zuschlag erhalten, will sich Garcia dort natürlich möglichst einen Stammplatz erarbeiten. Direkter Konkurrent dabei ist Rodrigo Muniz, der allerdings aus einer verletzungsgeplagten Saison mit nur einem Tor in 21 Premier-League-Spielen kommt. Dabei wechselte sich Muniz in Fulhams Sturmzentrum mit dem mexikanischen Nationalspieler Raul Jimenez ab, dessen Vertrag allerdings Ende Juni auslief und der ablösefrei zu Zweitliga-Absteiger Wolverhampton Wanderers wechselte.





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Garcia wäre zudem zusätzliche Konkurrenz für Ex-Bayern-Talent Jonah Kusi-Asare. Der 19-jährige Stürmer war vom FCB vergangene Saison bereits an Fulham verliehen worden, die Londoner verpflichteten ihn nun für insgesamt zehn Millionen Euro Ablöse fest. Bis dato kam Kusi-Asare allerdings kaum zum Zug, in der Premier League waren mehr als sieben Kurzeinsätze bisher nicht drin.

Falls Garcia Real verlässt, dürften die Königlichen einer anderen Causa mit Zündstoff dadurch aus dem Weg gehen. ESPN Brasil hatte zuletzt berichtet, dass der spanische Vizemeister entweder Garcia oder Brasilien-Juwel Endrick diesen Sommer noch abgeben will. Bei Letzterem hätte das für Ärger sorgen können, schließlich wolle sich Endrick nach der zurückliegenden Leihe an Olympique Lyon - die erfolgreich verlief - auf keinen Fall erneut verleihen lassen. Stattdessen plane der 20-Jährige, alles daran zu setzen, zwei Jahre nach seiner Ankunft den Durchbruch bei Real zu schaffen.