Ersatz für Patrick Cutrone: AC Mailand vor Transfer von Rafael Leao von OSC Lille

Der steht kurz vor der Verpflichtung von Angreifer Rafael Leao vom . Der 20-jährige Portugiese befindet sich bereits zum Medizincheck in der Modestadt.

Als Ablöse steht eine Summe in Höhe von 30 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen im Raum. Leao soll bei Milan einen Vertrag über fünf Jahre unterschreiben.

Bei den Rossoneri soll der Mittelstürmer Patrick Cutrone ersetzen, der in die Premier League zu den Wolverhampton Wanderers gewechselt ist.

Rafael Leão arrives in Milan ahead of AC move.



