Die AC Milan beschäftigt sich angeblich mit Jean-Matteo Bahoya von Eintracht Frankfurt, der bei den Rossoneri Rafael Leao ersetzen könnte. Das berichtet Foot Mercato. Demnach ist der junge Franzose eine Option für Milan, falls Rafael Leao vor der Schließung des Transferfensters am Dienstag noch den Klub verlässt. Mit Galatasaray und Aston Villa gibt es dem Bericht zufolge zwei Interessenten für den Portugiesen, der im San Siro aufgrund seiner schwankenden Leistungen einen schweren Stand bei den eigenen Fans hat.

Galatasaray hat angeblich ein 45 Millionen Euro schweres Gesamtpaket für den Flügelspieler geschnürt, der sich allerdings noch nicht entschieden habe, ob er in die Süper Lig wechseln will. Sollte ein Verkauf kurzfristig zustande kommen, müsse Milan vorbereitet sein, um schnell Ersatz heranholen zu können.

Dabei komme Bahoya ins Spiel, der allerdings vertraglich noch bis 2029 an die SGE gebunden ist. Somit dürfte ein Transfer des 21-Jährigen, der einen Marktwert von 25 Millionen Euro hat, für die Rossoneri nicht günstig werden, sondern einen großen Teil der Leao-Ablöse verschlingen.

Welche Transfers könnte Eintracht Frankfurt noch machen?

Bei den Frankfurtern tut sich in den letzten Tagen des Transferperiode einiges: So holten die Hessen mit Noah Atubolu eine neue Nummer eins per Leihe aus Freiburg, mit Kaua Santos soll ein weiterer Keeper abgegeben werden. Außerdem steht mit Arthur Theate wohl ein weiterer Frankfurter auf der Wunschliste des FC Bologna und könnte den Klub auch noch kurzfristig verlassen.

Jean-Matteo Bahoya wechselte vor zweieinhalb Jahren von Angers für acht Millionen Euro zur Eintracht, für die auch sein Bruder Paul in der U19 spielt. Bei der SGE kommt er auf 59 Bundesliga-Spiele, in denen ihm fünf Tore und sieben Vorlagen gelangen.