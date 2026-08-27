Der FC Liverpool und Paris Saint-Germain sind sich offenbar über den Transfer von Bradley Barcola einig. Das berichtet The Athletic. Demnach haben die Reds ein Gesamtpaket für den Flügelspieler geschnürt, das bis zu 140 Millionen Euro teuer werden könnte, wenn alle Boni erreicht werden. Als Fixsumme nennt das Portal "mehr als 117 Millionen Euro". Das sei das Ergebnis der Gespräche, bei denen am Donnerstagmorgen die letzten Details geklärt worden seien.

Barcola hatte seine Unzufriedenheit mit der Situation beim zweimaligen Champions-League-Sieger PSG deutlich gemacht. Zum Ligaauftakt stand er nicht im Kader von Trainer Luis Enrique, sodass mit einem kurzfristigen Abgang gerechnet werden konnte. In der Endphase der Saison setzte der spanische Coach auf den Flügeln meist auf Barcolas Konkurrenten Desire Doue und Khvicha Kvaratshkhelia - und der Erfolg gab ihm recht.

Bei den Reds wäre Barcola der Ersatz für den zu Trabzonspor abgewanderten Mohamed Salah, der den Klub nach neun erfolgreichen Jahren ablösefrei verließ. Barcola kam zumeist auf dem linken Flügel zum Einsatz, kann aber auch auf der rechten Salah-Seite spielen. Schon mit der fixen Ablösesumme in Höhe von rund 117 Millionen Euro wäre Barcola der drittteuerste Transfer der Liverpool-Geschichte: Erst im vergangenen Sommer investierte der Klub 145 Millionen Euro für Alexander Isak (Newcastle United) und 125 Millionen Euro für Florian Wirtz (Bayer Leverkusen).

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In der vergangenen Saison kam Barcola bei PSG zu 49 Pflichtspiel-Einsätzen, in denen ihm 13 Tore und sieben Assists gelangen. Für Frankreich stand er bei der Weltmeisterschaft im Sommer in acht Partien auf dem Platz und lieferte drei Tore, als die Equipe Tricolore WM-Vierter wurde.