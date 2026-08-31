Auf der Suche des BVB nach einem Last-Minute-Ersatz für den lange verletzt ausfallenden Giannis Konstantelias kristallisiert sich wohl ein Top-Kandidat heraus.

Wie Sky berichtet, beschäftigt sich Borussia Dortmund derzeit allen voran mit Ethan Nwaneri. Sport-Geschäftsführer Lars Ricken und Sportdirektor Ole Book, die die Reise zum DFB-Pokalspiel beim Oberligisten HEBC Hamburg (Dienstag) nicht mit antraten, prüfen demnach aktuell, inwiefern eine Leihe des Offensivspielers vom FC Arsenal möglich wäre.

Gut für den BVB: Schon im vergangenen Jahr hatte man sich um Nwaneri bemüht, seinerzeit wollte die Borussia eine feste Verpflichtung einfädeln und Nwaneri wäre laut Sky auch gerne nach Dortmund gewechselt. Allerdings fanden der Bundesligist und die Londoner in den Ablöseverhandlungen nicht zu einer Einigung.

Was läuft zwischen dem BVB und Jadon Sancho?

Die Gespräche mit Nwaneri könnten nun leichter fallen, da es 2025 eben schon einmal Kontakt gab. Der BVB habe noch andere Optionen auf dem Zettel, dabei spielt Jadon Sancho allerdings laut Sky keine große Rolle. Über eine erneute Rückkehr des ehemaligen Dortmunders, der nach Vertragsende bei Manchester United weiterhin ohne neuen Verein da steht, war nach dem Konstantelias-Schock rasch spekuliert worden.

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Nwaneri wäre ein ähnlicher Spielertyp wie der Grieche, den der deutsche Vizemeister erst kürzlich für 26 Millionen Euro Ablöse von PAOK Saloniki verpflichtet hatte. Bei seinen ersten beiden Pflichtspielauftritten für den BVB gegen den FC Bayern (Supercup, 1:2) und den Hamburger SV (Bundesliga, 2:0) hatte Konstantelias auf Anhieb begeistert, zog sich gegen den HSV allerdings einen Kreuzbandriss zu und fällt daher monatelang aus. Die Zeit, um noch einmal auf dem Transfermarkt zu reagieren, drängt, schließlich schließt das Sommertransferfenster in Deutschland am Dienstag (1. September) um 20 Uhr.

Ist der FC Arsenal offen für eine Leihe von Ethan Nwaneri zum BVB?

Bei Nwaneri könnte derweil zum Problem werden, das Arsenal den 19-Jährigen dem Vernehmen nach eher verkaufen als erneut verleihen will. Im zweiten Halbjahr der vergangenen Saison hatte Nwaneri per Leihe für Olympique Marseille gespielt und kam für die Franzosen in elf Einsätzen immerhin auf zwei Tore und einen Assist. Insgesamt verlief das Leihgeschäft aber eher enttäuschend, in den finalen Wochen der Vorsaison spielte Nwaneri in Marseille kaum noch.

Der gebürtige Londoner galt bei Arsenal einst als Supertalent, feierte im September 2022 als 15-Jähriger sein Premier-League-Debüt. Der endgültige Durchbruch bei den Gunners gelang dem englischen U21-Nationalspieler bisher allerdings noch nicht, wenngleich er sein immenses Potenzial immer wieder andeutete. Insgesamt absolvierte Nwaneri für Arsenal, wo er noch bis 2030 unter Vertrag steht, bis dato 51 Pflichtspiele (zehn Tore).