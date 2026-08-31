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Borussia Dortmund v Hamburger SV - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Ersatz für Giannis Konstantelias: Hat der BVB einen Top-Kandidaten aus der Premier League im Visier?

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E. Nwaneri
G. Konstantelias
Borussia Dortmund
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Schon im vergangenen Jahr klopfte der BVB bei ihm an - kommt ein Talent des FC Arsenal nun mit Verspätung nach Dortmund?

Auf der Suche des BVB nach einem Last-Minute-Ersatz für den lange verletzt ausfallenden Giannis Konstantelias kristallisiert sich wohl ein Top-Kandidat heraus.

Wie Sky berichtet, beschäftigt sich Borussia Dortmund derzeit allen voran mit Ethan Nwaneri. Sport-Geschäftsführer Lars Ricken und Sportdirektor Ole Book, die die Reise zum DFB-Pokalspiel beim Oberligisten HEBC Hamburg (Dienstag) nicht mit antraten, prüfen demnach aktuell, inwiefern eine Leihe des Offensivspielers vom FC Arsenal möglich wäre.

Gut für den BVB: Schon im vergangenen Jahr hatte man sich um Nwaneri bemüht, seinerzeit wollte die Borussia eine feste Verpflichtung einfädeln und Nwaneri wäre laut Sky auch gerne nach Dortmund gewechselt. Allerdings fanden der Bundesligist und die Londoner in den Ablöseverhandlungen nicht zu einer Einigung.

Was läuft zwischen dem BVB und Jadon Sancho?

Die Gespräche mit Nwaneri könnten nun leichter fallen, da es 2025 eben schon einmal Kontakt gab. Der BVB habe noch andere Optionen auf dem Zettel, dabei spielt Jadon Sancho allerdings laut Sky keine große Rolle. Über eine erneute Rückkehr des ehemaligen Dortmunders, der nach Vertragsende bei Manchester United weiterhin ohne neuen Verein da steht, war nach dem Konstantelias-Schock rasch spekuliert worden.

Ethan Nwaneri Arsenal 2025-26Getty Images

Nwaneri wäre ein ähnlicher Spielertyp wie der Grieche, den der deutsche Vizemeister erst kürzlich für 26 Millionen Euro Ablöse von PAOK Saloniki verpflichtet hatte. Bei seinen ersten beiden Pflichtspielauftritten für den BVB gegen den FC Bayern (Supercup, 1:2) und den Hamburger SV (Bundesliga, 2:0) hatte Konstantelias auf Anhieb begeistert, zog sich gegen den HSV allerdings einen Kreuzbandriss zu und fällt daher monatelang aus. Die Zeit, um noch einmal auf dem Transfermarkt zu reagieren, drängt, schließlich schließt das Sommertransferfenster in Deutschland am Dienstag (1. September) um 20 Uhr.

Ist der FC Arsenal offen für eine Leihe von Ethan Nwaneri zum BVB?

Bei Nwaneri könnte derweil zum Problem werden, das Arsenal den 19-Jährigen dem Vernehmen nach eher verkaufen als erneut verleihen will. Im zweiten Halbjahr der vergangenen Saison hatte Nwaneri per Leihe für Olympique Marseille gespielt und kam für die Franzosen in elf Einsätzen immerhin auf zwei Tore und einen Assist. Insgesamt verlief das Leihgeschäft aber eher enttäuschend, in den finalen Wochen der Vorsaison spielte Nwaneri in Marseille kaum noch.

Der gebürtige Londoner galt bei Arsenal einst als Supertalent, feierte im September 2022 als 15-Jähriger sein Premier-League-Debüt. Der endgültige Durchbruch bei den Gunners gelang dem englischen U21-Nationalspieler bisher allerdings noch nicht, wenngleich er sein immenses Potenzial immer wieder andeutete. Insgesamt absolvierte Nwaneri für Arsenal, wo er noch bis 2030 unter Vertrag steht, bis dato 51 Pflichtspiele (zehn Tore).

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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