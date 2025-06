Inter Miami trifft zum Auftakt der Klub WM auf Al Ahly. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel mit Lionel Messi im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

Bei der Klub WM steht der Auftakt auf dem Programm. Dabei bekommt es Inter Miami am Sonntag (15. Juni) mit Al Ahly zu tun. Der Anstoß in Miami Gardens erfolgt um 2.00 Uhr MEZ.

Außerdem fungiert das Hard Rock Stadium als Schauplatz des Aufeinandertreffens zwischen den Herons mit Lionel Messi und den Roten Teufeln.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Inter Miami vs. Al Ahly im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Artikel wird unten fortgesetzt

Eröffnungsspiel der Klub WM mit Lionel Messi live: Wer zeigt / überträgt Inter Miami vs. Al Ahly heute im Live Stream und live im TV?

Ihr könnt Euch die Partie zwischen Inter Miami und Al Ahly bei DAZN mitverfolgen, wobei Ihr Euch auch für die Ausstrahlung mit Premium Experience entscheiden könnt. Möchtet Ihr die Klub WM via TV und LIVE STREAM schauen, benötigt Ihr ausschließlich einen kostenlosen Account. Da der Streaming Anbieter das Turnier in den USA kostenfrei zeigt, müsst Ihr überhaupt kein Geld in die Hand nehmen.

Spiel Inter Miami – Al Ahly Wettbewerb Klub WM, Gruppe A, 1. Spieltag Datum Sonntag, 15. Juni 2025 Uhrzeit 2.00 Uhr MEZ Ort Hard Rock Stadium (Miami Gardens)

Anstoßzeit Inter Miami gegen Al Ahly

Ort und Zeit des Spiels.

Nächstes Spiel Klub-WM ALA MIA Spielvorschau

Inter Miami vs Al Ahly: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Inter Miami

Für Inter Miami kommt das Auftaktspiel gegen Al Ahly zwei Wochen nach einem 5:1 gegen Columbus.

Hierbei avancierte Lionel Messi mit zwei Treffern (15., 24.) und ebenso vielen Vorlagen zum Mann des Spiels.

Damit blieb die Elf von Javier Mascherano zum dritten Mal am Stück in der MLS ungeschlagen.

Nach einem 0:3 im Derby gegen Orlando hatten die Herons zuerst ein 3:3 in Philadelphia und ein 4:2 gegen Montreal erreicht.

Getty Images

News über Al Ahly

Al Ahly bestreitet sein erstes Pflichtspiel unter dem Ende Mai verpflichteten Jose Riveiro.

Der Spanier stand am Sonntag bei einem Testspiel gegen Pachuca an der Seitenlinie. Dieses verlor die Elf aus Kairo nach einem 1:1 im Elfmeterschießen mit 3:5.

Im letzten Auftritt unter dem Interimscoach und nunmehrigen Co-Trainer Emad El-Nahhas hatten die Roten Teufel ein 6:0 gegen Pharco FC gefeiert. Damit hatten sie sich zum 45. Mal zum ägyptischen Meister gekrönt.

Form

Bilanz direkte Duelle

Inter Miami vs Al Ahly: Die Tabellen

Inter Miami vs. Al Ahly (Klub WM) live anschauen: Nützliche Links