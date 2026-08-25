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Jamal Musiala FC Bayerngetty
Jonas Rütten

Erneuter Ausfall von Jamal Musiala? Entscheidung beim FC Bayern wohl gefallen

Bundesliga
Bayern München - VfB Stuttgart
Bayern München
VfB Stuttgart
J. Musiala

Nach seinem Gang an die Öffentlichkeit mit seiner Absence-Epilepsie muss sich Jamal Musiala beim FC Bayern wohl weiter gedulden, bis seine Saison wirklich beginnen kann.

Wie der kicker berichtet, werde Musiala nach dem Pflichtspielauftakt mit dem Franz-Beckenbauer-Supercup gegen den BVB (2:1) auch den Bundesliga-Start am kommenden Freitagabend verpassen. Gegen den VfB Stuttgart wird der 23-Jährige demnach nicht im Kader stehen. Die Bild berichtet derweil, dass eine Rückkehr zumindest am 2. Spieltag gegen den FC Schalke 04 denkbar sei.


Musiala war war in zwei aufeinanderfolgenden Testspielen gegen RB Leipzig und den 1. FC Heidenheim kurzzeitig zusammengebrochen und hatte anschließend öffentlich gemacht, dass er an sogenannten Absencen leide.

"Die Absence-Epilepsie entsteht im sogenannten Thalamus, dem Zwischenhirn, das das Bewusstsein steuert. Wer hier eine Dysfunktion hat, ist manchmal aus heiterem Himmel nicht mehr kontaktfähig", erklärte Neurologin Dr. Regina Becker vom Neurozentrum München Schwabing gegenüber SPOX die Erkrankung von Musiala: "Das Gehirn begibt sich in einen Ausnahmezustand, die Neurone feuert unkontrolliert los und die Kommunikation zwischen dem Thalamus und der sogenannten Großhirnrinde, wo wir Dinge bewusst wahrnehmen, ist unterbrochen. Der Patient nimmt die eigene Umwelt nicht mehr wahr, starrt vor sich hin oder kommt - wie im Falle von Musiala - sogar zu Sturz. Auf Außenstehende wirkt der Patient oft wie eingefroren."

FC Bayern wusste über Erkrankung von Jamal Musiala Bescheid

Musiala soll schon eine ganze Zeit lang unter der neuronalen Dysfunktion leiden. Das bestätigte Sportvorstand Max Eberl und betonte, dass der Verein und auch die Teamkollegen von Musiala stets Bescheid wussten. Die erschreckenden Vorkommnisse in den Testspielen seien das Resultat einer Veränderung in der Medikation gewesen. Damit diese Adaption nun ohne weiteren Zwischenfall erfolgen kann, wurde Musiala vor dem Supercup gegen den BVB vorerst aus dem Mannschaftstraining und dem Spielbetrieb genommen.

"Es geht nur darum, dass er die Adaption ohne Druck macht, ohne dass wir zusätzlich etwas unternehmen. Nur deswegen", sagte etwa Trainer Vincent Kompany am vergangenen Freitag. Zudem kündigte er an: "Wir wissen, wie wir damit umgehen müssen. Er wird diese Woche individuell trainieren."

Eberl bemühte sich zeitgleich um eine Entwarnung auf die Frage, ob Musiala nun länger ausfallen werde. "Das Risiko ist minimiert. Es gibt kein Risiko auf der Welt, das ausgeschlossen ist", sagte Erberl. Gleichzeitig betonte er, Musiala befinde sich "auf einem guten Weg" und der Verein habe bereits viel Erfahrung mit der Begleitung dieser Thematik.

자말 무시알라 (Zamal Musiala)Getty Images

Kompany attestiert Jamal Musiala "Riesenfortschritt"

Für Musiala kommt der neuerliche gesundheitliche Rückschlag zur Unzeit. In der vergangenen Saison war der Superstar aufgrund der Nachwirkungen seiner schweren Wadenbein- und Sprunggelenksverletzung von der Klub-WM weit von seinem Leistungsmaximum entfernt und konnte auch bei der WM im DFB-Trikot nicht sein volles Potenzial auf den Platz bringen. Nun sollte mit dem Start in die neue Saison alles besser werden. Doch noch muss sich der Ausnahmespieler wohl weiter gedulden.

Immerhin deutete Kompany an, dass nach der zeitnahen Rückkehr mit einem topfitten Musiala zu rechnen sei, der seine "Magie" wiedergefunden habe. "Ich weiß, dass er einen Riesenfortschritt gemacht hat in diesem Sommer. Schaut euch die Minuten an, die er gespielt hat. Da hat er Sachen gemacht, die nicht auf dem gleichen Level waren wie unsere besten Spieler, sondern eine Stufe höher. So haben wir Jamal seit seiner Verletzung gegen Paris nicht mehr gesehen", schwärmte der Belgier.

KompanyGetty Images


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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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