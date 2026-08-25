Erneuter Ausfall von Jamal Musiala? Entscheidung beim FC Bayern wohl gefallen

Wie der kicker berichtet, werde Musiala nach dem Pflichtspielauftakt mit dem Franz-Beckenbauer-Supercup gegen den BVB (2:1) auch den Bundesliga-Start am kommenden Freitagabend verpassen. Gegen den VfB Stuttgart wird der 23-Jährige demnach nicht im Kader stehen. Die Bild berichtet derweil, dass eine Rückkehr zumindest am 2. Spieltag gegen den FC Schalke 04 denkbar sei.





Musiala war war in zwei aufeinanderfolgenden Testspielen gegen RB Leipzig und den 1. FC Heidenheim kurzzeitig zusammengebrochen und hatte anschließend öffentlich gemacht, dass er an sogenannten Absencen leide.

"Die Absence-Epilepsie entsteht im sogenannten Thalamus, dem Zwischenhirn, das das Bewusstsein steuert. Wer hier eine Dysfunktion hat, ist manchmal aus heiterem Himmel nicht mehr kontaktfähig", erklärte Neurologin Dr. Regina Becker vom Neurozentrum München Schwabing gegenüber SPOX die Erkrankung von Musiala: "Das Gehirn begibt sich in einen Ausnahmezustand, die Neurone feuert unkontrolliert los und die Kommunikation zwischen dem Thalamus und der sogenannten Großhirnrinde, wo wir Dinge bewusst wahrnehmen, ist unterbrochen. Der Patient nimmt die eigene Umwelt nicht mehr wahr, starrt vor sich hin oder kommt - wie im Falle von Musiala - sogar zu Sturz. Auf Außenstehende wirkt der Patient oft wie eingefroren."

FC Bayern wusste über Erkrankung von Jamal Musiala Bescheid

Musiala soll schon eine ganze Zeit lang unter der neuronalen Dysfunktion leiden. Das bestätigte Sportvorstand Max Eberl und betonte, dass der Verein und auch die Teamkollegen von Musiala stets Bescheid wussten. Die erschreckenden Vorkommnisse in den Testspielen seien das Resultat einer Veränderung in der Medikation gewesen. Damit diese Adaption nun ohne weiteren Zwischenfall erfolgen kann, wurde Musiala vor dem Supercup gegen den BVB vorerst aus dem Mannschaftstraining und dem Spielbetrieb genommen.

"Es geht nur darum, dass er die Adaption ohne Druck macht, ohne dass wir zusätzlich etwas unternehmen. Nur deswegen", sagte etwa Trainer Vincent Kompany am vergangenen Freitag. Zudem kündigte er an: "Wir wissen, wie wir damit umgehen müssen. Er wird diese Woche individuell trainieren."

Eberl bemühte sich zeitgleich um eine Entwarnung auf die Frage, ob Musiala nun länger ausfallen werde. "Das Risiko ist minimiert. Es gibt kein Risiko auf der Welt, das ausgeschlossen ist", sagte Erberl. Gleichzeitig betonte er, Musiala befinde sich "auf einem guten Weg" und der Verein habe bereits viel Erfahrung mit der Begleitung dieser Thematik.

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Kompany attestiert Jamal Musiala "Riesenfortschritt"

Für Musiala kommt der neuerliche gesundheitliche Rückschlag zur Unzeit. In der vergangenen Saison war der Superstar aufgrund der Nachwirkungen seiner schweren Wadenbein- und Sprunggelenksverletzung von der Klub-WM weit von seinem Leistungsmaximum entfernt und konnte auch bei der WM im DFB-Trikot nicht sein volles Potenzial auf den Platz bringen. Nun sollte mit dem Start in die neue Saison alles besser werden. Doch noch muss sich der Ausnahmespieler wohl weiter gedulden.

Immerhin deutete Kompany an, dass nach der zeitnahen Rückkehr mit einem topfitten Musiala zu rechnen sei, der seine "Magie" wiedergefunden habe. "Ich weiß, dass er einen Riesenfortschritt gemacht hat in diesem Sommer. Schaut euch die Minuten an, die er gespielt hat. Da hat er Sachen gemacht, die nicht auf dem gleichen Level waren wie unsere besten Spieler, sondern eine Stufe höher. So haben wir Jamal seit seiner Verletzung gegen Paris nicht mehr gesehen", schwärmte der Belgier.

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