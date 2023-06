"Lass mich rein": Erling Haaland wird Eisverkäufer bei Triple-Feier von Manchester City

Kurios: Bei den Feierlichkeiten von Manchester City hat Erling Haaland kurzzeitig den Job gewechselt.

WAS IST PASSIERT? Erling Haaland ist bei der wilden Triple-Feier von Manchester City für kurze Zeit in die Rolle eines Eisverkäufers geschlüpft.

WAS WURDE GESAGT? Der Besitzer eines Eiswagens verriet gegenüber The Oldham Times: "Haaland kam zu mir und sagte: 'Ich will Slush, aber nur den blauen‘' Dann sagt er: 'Lass mich rein', und ich sage: 'Ja, komm rein.'"

Ejaz Azam erklärte, dass der Norweger "zehn bis 15" Leuten Eis und Slush servierte. "Und dann machte er sein eigenes Eis mit Slush obendrauf und sagte, mein Eis sei 'unglaublich'".

Dabei hatte Azam seinen Eiswagen eigentlich schon geschlossen. "Ich war bis 23 Uhr gebucht, aber es waren so viele Leute da, dass ich nicht rauskonnte, also musste ich auf der Stelle stehen bleiben“, sagte er.

Seine Begleitung machte ihn schließlich darauf aufmerksam, wer gerade vor ihm steht: "Ich sagte: 'Oh nein, nein, nein, nein, komm schon, es ist rund um die Uhr für dich geöffnet, du kannst jederzeit kommen.'"

Haalands Besuch habe ich bereits positiven auf seinen Verkauf ausgewirkt, so Azam überglücklich: "Leute, die sonst nie Eis essen gehen, kamen zu mir, ich hatte neue Kunden, die zu mir kamen und mich begrüßten. Um ehrlich zu sein, habe ich mit all dem nicht gerechnet."

WAS IST DER HINTERGRUND: Manchester City hatte erstmals in der Geschichte des Vereins das Triple aus Meisterschaft, FA Cup und Champions League gewonnen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Haaland steuerte in insgesamt 53 Pflichtspielen 52 Tore bei und legte neun weitere auf. Der Norweger wurde zum Premier-League-Spieler der Saison und gilt neben Lionel Messi als heißer Anwärter auf den Ballon d'Or.