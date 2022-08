Erling Haaland sieht Liverpool-Star Virgil van Dijk "vielleicht als besten Spieler der Welt"

Erling Haaland wurde zu seinem Duell auf dem Platz mit Virgil van Dijk befragt und hatte viel Lob für den Niederländer übrig.

Erling Haaland, Star-Stürmer von Manchester City, hat bei FourFourTwo Virgil van Dijk als "vielleicht den besten Spieler der Welt" bezeichnet.

Haaland fügte an: "Es ist immer schön, gegen die Besten zu spielen, und das ist van Dijk. Ich habe schon ein paar Mal gegen ihn gespielt, und er ist ein toller Typ und ein außergewöhnlicher Fußballer."

Haaland traf schon gegen van Dijk

Eine kleine Spitze konnte sich der Norweger jedoch nicht verkneifen: "Ich habe schon an der Anfield Road und für Norwegen gegen die Niederlande ein Tor erzielt." Haaland traf beim 1:1 in der WM-Qualifikation gegen van Dijk und auch beim aufregenden 4:3 vom FC Liverpool gegen RB Salzburg in der Champions-League-Gruppenphase 2019/20 an der Anfield Road für das österreichische Team.

Im direkten Duell hätte Haaland im Kampf um den englischen Supercup für Manchester City schon gegen die Reds treffen können - seine Großchance vergab er jedoch kläglich. Die nächste Chance hat der Norweger am elften Spieltag der Premier League.