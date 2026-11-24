Teilen GOAL bei Google bevorzugen

Werbung

Die Causa Jamal Musiala bestimmt weiterhin die Schlagzeilen rund um den FC Bayern. Wurden Rummenigge und Hoeneß wichtige Details verschwiegen?

Ein Bericht des stern liefert brisante Details zum Vertrag von Jamal Musiala beim FC Bayern München und zudem mögliche Erklärungsansätze für den fragwürdigen öffentlichen Umgang der FCB-Bosse mit ihrem Mittelfeldstar.

Insbesondere die Aufsichtsräte um Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß stören sich inmitten der Spannungen mit Musiala und dessen Beratern demnach daran, dass sie über die Erkrankung des Mittelfeldspielers nicht ausreichend oder erst sehr spät informiert worden seien. Das habe sie verstärkt ins Grübeln gebracht, ob ihnen von Musiala-Seite aus etwas verschwiegen werden soll.

Zudem sollen die Aufsichtsräte von der erneuten Absence des Zehners am Montag vergangener Woche laut stern zunächst nichts erfahren haben. In den ersten Tagen danach sei der Vorfall lediglich der sportlichen Leitung der Bayern um Sportvorstand Max Eberl bekannt gewesen, nicht jedoch Rummenigge und Co. Dass Letztere wohl erst im Laufe der vergangenen Woche in Kenntnis gesetzt wurden, habe für großen Ärger gesorgt.

Werbung Werbung

Der stern berichtet derweil auch, dass Musiala am Vormittag des 7. April, an dem die Bayern im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals der vergangenen Saison bei Real Madrid zu Gast waren, eine weitere Absence erlitten habe, von der öffentlich bisher nichts bekannt war. Dennoch war Musiala am Abend beim 2:1-Sieg der Münchener 20 Minuten vor Schluss eingewechselt worden.

Verwandte Themen

Hoeneß, Rummenigge und Co. ließen öffentliche Debatte über Umgang mit Musiala entstehen

In den vergangenen zwei Wochen war eine brisante öffentliche Debatte über den Umgang der Bayern mit der seit Sommer öffentlich bekannten Erkrankung Musialas an einer neurologischen Dysfunktion, die zu kurz auftretenden Absencen führen kann, entbrannt. Zwei solcher Absencen hatte der 23-Jährige im August bei Vorbereitungsspielen gegen RB Leipzig und den 1. FC Heidenheim erlitten, war jeweils auf dem Platz zusammengebrochen.

Äußerungen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß, Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen und allen voran Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge hatten die Diskussionen über Musialas dramatische Situation zuletzt befeuert und für massive Kritik am Stil des FC Bayern gesorgt. Rummenigge äußerte sich nach dem 1:1 im Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln am vergangenen Freitag am drastischsten, sagte bei Sky unter anderem über Musiala: "Das, was wir wissen, lässt leider vermuten, dass es schwierig wird, wieder auf das Niveau zu kommen, was er hier in diesem Stadion oft gezeigt hat."

Getty Images

Werbung

Die Summen, die Musiala mit seinem im Februar 2025 unterzeichneten und bis 2030 datierten Vertrag bei Bayern kassiert, seien "mit Verlaub nicht mehr darstellbar", so Rummenigge weiter. Seine Antwort auf die Frage, ob für den Rekordmeister sogar ein Verkauf Musialas ein realistisches Szenario wäre, erstaunte schließlich ganz besonders: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jamal den Verein verlassen will oder dass irgendein anderer Verein ihn unter diesen Voraussetzungen kaufen würde. Wir haben das sehr sensibel mit dem Spieler gehandelt und wir sind alle daran interessiert, dass er zurückkommt in Bestform. Aber was ist, wenn das nicht passiert? Dann müssen wir uns trotzdem auch über die Finanzen Gedanken machen", sagte der ehemalige Vorstandschef des FCB.

Besonders ein Vertragsinhalt, von dem stern und bereits vergangene Woche die Sport Bild übereinstimmend berichten, birgt in der aktuellen Situation viel Brisanz: So soll Musiala im Krankheitsfall eine Lohnfortzahlung von bis zu sechs Monaten zugesichert worden sein. Normal sind hier in einem DFL-Musterarbeitsvertrag laut Spielergewerkschaft VDV lediglich sechs Wochen. Danach steht dem ausfallenden Spieler im Regelfall das Verletztengeld zu, das im Profisport die VBG zahlt und das meistens deutlich geringer ausfällt als das übliche Gehalt.

Werbung

Wie viel verdient Jamal Musiala bei Bayern München?

Zudem, so der stern, setzt sich Musialas kolportiertes Bruttogehalt in Höhe von bis zu 25 Millionen Euro pro Jahr zu einem großen Teil aus fixen Beträgen zusammen. Das Grundgehalt des deutschen Nationalspielers sei sehr hoch und hinzu kämen hohe Sonderzahlungen, die jeweils unabhängig von der Anzahl der Spiele sein sollen, die Musiala für den FCB absolviert. Lediglich die Jahresleistungsprämie sei an die Einsatzzeiten des Spielmachers gekoppelt. Unabhängig vom stern berichtet indes die SZ, dass Musiala jährlich sogar bis zu 30 Millionen Euro einstreichen könnte. Hintergrund seien "unterschiedliche verwinkelte Klauseln und Nebenabsprachen", heißt es.

Laut stern hegen die Aufsichtsräte der Bayern wegen Musialas Vertrag schon seit dessen Abwicklung Vorbehalte gegenüber Eberl. Hoeneß und Co. sollen demnach nicht verstanden haben, warum sich der Sportvorstand auf die exorbitanten Konditionen, die die Spielerseite forderte, einließ. Mitunter herrsche FCB-intern die Meinung, dass man sich finanziell ohne Not derart weit aus dem Fenster lehnte: Zwar habe es Spekulationen über das Interesse einiger europäischer Topklubs an Musiala gegeben, ein konkretes Angebot sei allerdings nie an der Säbener Straße eingetrudelt.

Werbung

Eberl habe sich von Musialas Beratern und dem Hype um den Edeltechniker einlullen lassen, sollen die Klubgranden anprangern. Zumal der 23-Jährige auch noch einen einmaligen Unterschriftsbonus von einmalig mindestens 22 Millionen Euro erhalten haben soll.

In der aktuellen Situation sind laut stern nun Rummenigge und Hoeneß die eindringlichsten Befürworter eines härteren Kurses gegenüber Musialas Agentur um den als "kalt und rücksichtslos" beschriebenen Berater Christian Schmidt. Bei einer Aufsichtsratssitzung vergangene Woche soll Eberl das zu spüren bekommen haben: Hoeneß warf dem Sportvorstand sechs Monate kontinuierliche "Inaktivität" in der Causa Musiala vor, heißt es.

Werbung

Am Dienstag kam es letztlich zu einem dringend benötigten Treffen an der Säbener Straße zwischen CEO Dreesen, Aufsichstratschef und Präsident Herbert Hainer und Musialas Beratern Christian Schmid und Tobias Altschäffl.

Getty Images

Musiala kehrte zuletzt nach zweimonatiger Pause auf den Platz zurück

Dass der 46-malige Nationalspieler am vergangenen Freitag sein Comeback feierte, ging in den zahllosen Berichten und Statements zu seiner aktuellen Situation beinahe unter. Nachdem er sich Ende September beim Aufwärmen vor dem Nations-League-Spiel mit dem DFB-Team in den Niederlanden einen Muskelfaserriss zugezogen hatte, war Musiala knapp zwei Monate lang ausgefallen.

Werbung

Beim enttäuschenden Remis gegen Köln wurde er 20 Minuten vor Schluss eingewechselt, hatte unter anderem noch eine große Chance auf den Siegtreffer. Den nächsten Einsatz könnte Musiala, dem von Trainer Vincent Kompany und Sportchef Eberl stets der Rücken gestärkt wird, am Mittwochabend bekommen, wenn die Bayern in der Champions League beim OSC Lille zu Gast sind. Insgesamt stand Musiala diese Saison bisher in fünf Spielen auf dem Platz, dabei gelangen ihm zwei Tore und ein Assist.