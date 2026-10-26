Laut Mourinho hätte sein Landsmann Joao Cancelo zwingend die Rote Karte sehen müssen. Cancelo trat Yan Diomande mit offener Sohle in die Wade beim vergeblichen Versuch, Reals Flügelstürmer im Dribbling einzufangen.

"Ein großer Sieg für die Jungs gegen einen großen Gegner", sagte Mourinho bei Real Madrid TV. "Mit einem Schiedsrichter, der ein tolles Spiel gemacht hat und einem VAR, der in der 60. Minute im Tiefschlaf war bei einer Szene, die eine gewaltige Auswirkung auf das ganze Spiel hätte haben können. Das war eine klare Rote Karte für Cancelo!"

Massiv widersprechen möchte man dem Real-Coach kaum. Diomande löst sich von Gegenspieler Cancelo und dessen rechter Fuß landet für einen Augenblick auf dem Unterschenkel des Ivorers, der leicht ins Straucheln kommt, aber dann weitersprintet. Fraglich ist nun, warum sich der VAR nicht meldete, nachdem Feldschiedsrichter Juan Martinez Munuera weiterspielen ließ. Argumente für einen Platzverweis wegen groben Foulspiels lassen sich durchaus finden, allerdings ist nicht zwingend Eindeutigkeit gegeben.

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Erinnerungen an Lionel Messis Foul bei der WM

Cancelo versucht den Ball zu spielen, kommt aber etwas zu spät. Knifflig und nicht eindeutig. Das Trefferbild, offene Sohle auf dem Unterschenkel Diomandes, ein Stempeln auf halber Höhe sozusagen, spricht für Rot. Dynamik und Intensität sind dem Augenschein nach durchaus hoch und würden damit einen Platzverweis rechtfertigen, doch womöglich zog der VAR diese Parameter in Zweifel, weil der Impact eben zu gering schien, Diomande zu Fall zu bringen.

Auch dieses Kriterium eindeutig zu bewerten, ist eine knifflige Angelegenheit. Zwei dieser drei Kriterien müssen erfüllt sein, um eine Rote Karte nach sich zu ziehen, womöglich war der Video Assistant Referee bei zweien oder allen dreien nicht überzeugt genug für ein Eingreifen.

Die Szene erinnerte an das vieldiskutierte Foul von Lionel Messi beim WM-Auftakt der Argentinier gegen Algerien. Damals erklärte der ehemalige Top-Schiedsrichter Patrick Ittrich bei MagentaTV sehr anschaulich alle Kriterien und die möglichen Gedankengänge eines VAR.

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Wie bewertete Real-Legende Guti die Szene?

Zuspruch bekam Mourinho übrigens von einer Real-Legende. Guti vertrat in seiner Eigenschaft als Experte beim Streamingdienst DAZN die Ansicht, der Video-Schiedsrichter hätte die Szene überprüfen sollen.

Der frühere Mittelfeldspieler (49), der mit Real fünfmal Meister und dreimal Champions-League-Sieger wurde, sah die Szene "wegen der Härte des Einsteigens" als klaren Fall für einen Check, schrieb DAZN.

"Ich finde es unverständlich, dass der Video-Schiedsrichter nicht eingegriffen hat", sagte Guti.

Ein großes Nachspiel dürfte die Szene nicht haben, und Mourinho war aufgrund des prestigeträchtigen 2:1-Erfolgs seiner Mannschaft auch nicht auf Krawall aus. 1:0 führte Real Madrid zum Zeitpunkt des Fouls von Cancelo. Statt die letzte halbe Stunde im Camp Nou in Überzahl zu gestalten, kassierten die Gäste kurz danach den Ausgleich durch Raphinha. Wer weiß, wie Mourinho reagiert hätte, wäre kurz vor Schluss nicht der Siegtreffer durch Kylian Mbappe gefallen.

So beließ er es bei: "Großartiges Spiel, großer Sieg, die Jungs haben es sich verdient."

Durch den Dreier in Barcelona machte Real das Rennen an der Spitze von LaLiga wieder ganz eng. Barca liegt auch nach der ersten Saisonpleite weiter vorn mit 27 Punkten, es folgen Atletico und Real Madrid mit 25 und 24 Zählern.