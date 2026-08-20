"Erinnert mich sehr an Rodri": Experte schwärmt von Sommer-Neuzugang des BVB als "bestem Transfer der Bundesliga"

Borussia Dortmund hat sich in dieser Woche mit Joey Veerman von der PSV Eindhoven verstärkt. Der Niederländer soll im zentralen Mittelfeld künftig das Spiel des BVB aus der Tiefe heraus prägen.

Datenscouting-Experte Dr. Patrick May hat sich in der Sendung "At Broski - Die Sport-Show" nun äußerst angetan von der Verpflichtung des 27-Jährigen gezeigt. "Veerman wird ziemlich sicher der beste Transfer der Bundesliga. Vom Spielertyp erinnert er mich sehr an Rodri", sagte May.

Er führte zudem aus: "Sprich: Eine unfassbar krasse Leitung des Spiels, offensiv und defensiv, dazu eine starke Passqualität. Rodri ist auch nicht der allerschnellste der Welt, aber er versteht, wie er das Tempo des Spiels und auch die Positionierung seiner Mitspieler dirigiert. Und da erinnert mich Joey Veerman sehr an ihn."

Veerman kam zum BVB für eine Ablösesumme von 22 Millionen Euro und unterschrieb einen Vertrag bis 2031.Ein Experte schwärmt vom Transfer von Joey Veerman zu Borussia Dortmund.