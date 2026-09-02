"Erinnert an den jungen Ibrahimovic": Ex-Nationalspieler glaubt an Erfolg von Nick Woltemade bei Juventus

Der Transfer von Nick Woltemade zu Juventus schlägt hohe Wellen. Während es in England ein vernichtendes Urteil zum Angreifer von Newcastle United gibt, zieht ein ehemaliger Serie-A-Stürmer einen gewagten Vergleich.

So verglich ihn Ex-Nationalspieler Karl-Heinz Riedle, in den 1990ern im italienischen Oberhaus bei Lazio Rom aktiv, mit dem einstigen Juventus-Torjäger Zlatan Ibrahimovic. Der Gazzetta dello Sport sagte Riedle über den zuletzt strauchelnden DFB-Kicker:"Er ist mehr eine hängende Spitze als ein klassischer Mittelstürmer. Ja, er ist groß, aber er hat auch ein feines Füßchen. Man sollte sich nicht täuschen lassen, er weiß auch, wo das Tor steht."

Woltemade bringe "ziemlich einzigartige Eigenschaften" mit. Ähnlich wie Schweden-Legende Ibrahimovic, der einst in Italien bei Juve, Inter und Milan ein Superstar war: "Mit gewissen Bewegungen erinnert er mich an den jungen Ibrahimovic. Wenngleich Ibra natürlich Ibra ist."

Juventus lieh Woltemade am Deadline Day für eine Saison von den Magpies aus. Dort hatte er nach seinem 75-Millionen-Euro-Wechsel vom VfB vor Jahresfrist einen starken Start hingelegt, war dann aber mehr und mehr abgetaucht und hatte seinen Stammplatz verloren. Offensichtlich war das Vertrauen in Woltemade auch unter dem neuen Trainer Matthias Jaissle nicht sehr groß, sodass ihn die Engländer nach nur einem Jahr abgaben.

So ist es kein Wunder, dass die wenig zimperlichen englischen Medien ein harsches Fazit des Woltemade-Engagements ziehen. Der Telegraph nannte den 24-Jährigen einen "64-Millionen-Pfund-Fehlgriff". Woltemade sei im vergangenen Sommer eigentlich kein Wunschspieler Newcastles gewesen, sondern erst gekommen, als sich die Verpflichtungen anderer Kandidaten wie Joao Pedro, Hugo Ekitike und Benjamin Sesko zerschlagen hatten. Deswegen sei Woltemade ein "Panikkauf" gewesen. Mit diesem Etikett versah ihn auch die Daily Mail, die zudem schrieb: "Nick Woltemade war nie ein Premier-League-Stürmer."

Wie lange steht Nick Woltemade noch bei Newcastle United unter Vertrag?

Trotz dieser wenig schmeichelhaften Einschätzungen von der Insel ist Karl-Heinz Riedle überzeugt davon, dass Woltemade bei den Bianconeri unter Coach Luciano Spalletti zu alter Stärke finden kann: "Wenn er das Vertrauen von Spalletti spürt, wird er zweistellig treffen. Vielleicht schafft er um die 15 Tore."

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Mit einer solchen Ausbeute in Italien könnte sich Woltemade auch bei Newcastle wieder in die mittelfristigen Planungen spielen. Denn seine Leihe nach Turin ist nur für ein Jahr angesetzt, die Alte Dame hat keine Kaufoption. Sein Vertrag beim Tabellensechsten der Premier League läuft noch bis 2031.