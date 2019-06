Berater: Drei Klubs wollten 2018 "eine riesige Summe" für Christian Eriksen zahlen

Nachdem Christian Eriksen am vergangenen Mittwoch seinen Abschied von Tottenham Hostspur andeutete, legt nun sein Berater Martin Schoots nach.

Nachdem Tottenham-Star Christian Eriksen am Mittwoch erstmals öffentlich seinen Wechselwunsch geäußert hat, meldet sich auch sein Berater Martin Schoots zu Wort. Er erklärte, dass es in der Vergangenheit bereits zahlungskräftige Interessenten für seinen Schützling gegeben habe - und dass die Situation sich im Vergleich zum vergangenen Sommer verändert habe.

Vor einem Jahr, so Schoots im Evening Standard, seien drei Vereine, davon zwei aus , am Dänen interessiert und bereit gewesen, "eine riesige Summe" für ihn zu zahlen. "Für den Klub war ein Transfer damals ausgeschlossen, und Christian wollte nicht dringend weg. Ich habe den Eindruck, dass wir jetzt in einer neuen Situation sind", führte der Agent aus.

bleibt Favorit: Tottenham verlangt 147 Millionen Euro

Als Favorit auf eine Verpflichtung Eriksens wird weiterhin Real Madrid genannt. Eriksen bezeichnete die Madrilenen für sich als "Schritt nach vorn“, jedoch läge noch kein Angebot auf dem Tisch.

Tottenham hat sich währenddessen bereits in Verhandlungsposition begeben. Die kolportierte Ablöseforderung liegt bei rund 147 Millionen Euro – etwa 70 Millionen mehr als Real angeblich bereit wäre, für Eriksen zu zahlen.

Spurs-Boss Daniel Levy gilt als knallharter Verhandlungspartner. Angesichts von Eriksens 2020 auslaufenden Vertrags ist seine Position in den zu erwartenden Gesprächen allerdings nicht ideal.

Eriksen wechselte 2013 für 13,5 Millionen Euro Ablöse von Amsterdam zu den . Dort bringt er es bisher auf 66 Tore in 277 Spielen. In der abgelaufenen Saison erreichte er mit den Spurs das Finale der , indem sie sich mit 0:2 dem FC Liverpool geschlagen geben mussten.