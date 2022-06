Erik ten Hag will Frenkie de Jong und Christian Eriksen zu Manchester United holen

Der neue United-Trainer plant mit Ballbesitz-Fußball in Manchester - und will deshalb zwei technisch starke Spieler für das Mittelfeld holen.

Erik ten Hag, der neue Trainer von Manchester United, hat den Klub-Bossen verdeutlicht, dass er in diesem Sommer Frenkie de Jong vom FC Barcelona und den aktuell klublosen Christian Eriksen braucht, um sein Mittelfeld zu verstärken. Nach Informationen von GOAL und SPOX will ten Hag technisch stärkere Spieler in der Zentrale aufbieten können, um mehr Ballbesitz-Fußball als noch in den vergangenen Jahren spielen zu lassen.

Gespräche über einen Wechsel von de Jong laufen bereits zwischen den beiden Klubs. Allerdings sind sie sich noch bei der Ablösesumme uneinig, denn Barcelona möchte rund 100 Millionen Euro für de Jong haben, während United aktuell rund 60 Millionen Euro geboten hat. Ein Kompromiss bei rund 80 Millionen Euro könnte dazu führen, dass ten Hag seinen ersten Wunschspieler bekommt.

Ten Hag muss bei Manchester United vier Abgänge ersetzen

Das United-Interesse am vertragslosen Eriksen ist nicht als B-Lösung für den Fall zu verstehen, dass es mit einem De-Jong-Transfer nicht klappt. Ten Hag möchte vielmehr beide Spieler für die kommende Saison in seinem Kader haben.

Mit Paul Pogba, Nemanja Matic, Juan Mata und Jesse Lingard haben vier Spieler, die in der Zentrale spielen können, den Klub schon verlassen. Ten Hag möchte zwar insgesamt mit einem schlankeren Kader als zuletzt arbeiten, das schließt aber United-Verpflichtungen in der laufenden Transferperiode natürlich nicht aus.