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Kann Wirtz seine guten Leistungen in der Länderspielpause auch im Liverpool-Trikot zeigen? Hamann glaubt das nicht.

Geht es nach Didi Hamann, dürfen die guten Leistungen von Florian Wirtz im Trikot der deutschen Nationalmannschaft nicht überbewertet werden.

Obwohl der Mittelfeldspieler des FC Liverpool beim 5:0-Kantersieg von Deutschland gegen die Niederlande abermals eine starke Leistung unter Bundestrainer Jürgen Klopp zeigte, glaubt der ehemalige Profi nicht daran, dass Wirtz die Leistungen an die Anfield Road transportieren kann.

"Die wenigen guten Spiele, die er bei Liverpool gemacht hat, waren in der Champions League, wo der Fußball nicht so physisch und nicht so schnell läuft und nicht so aggressiv ist, wie in der Premier League", sagte Hammann bei RTL/Sky und betonte: "Deswegen wäre ich da vorsichtig". Auf Nachfrage ergänzte der TV-Experte: "Auch die Länderspiele werden in Anführungszeichen ein bisschen gemächlicher gespielt."

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Deshalb hegt Hamann Zweifel, ob Wirtz seine gute Form nach der Länderspielpause in Liverpool bestätigt. "Ob das jetzt was ändert, wenn er zurück nach Liverpool geht, weiß ich nicht, weil es jetzt 17 oder 18 Monate nicht besser geworden ist bei ihm. Ich weiß nicht, ob die DFB-Spiele so einen großen Einfluss auf seine Form in Liverpool haben", sagte er.

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Wirtz hatte gegen Oranje einen Doppelpack geschnürt und hatte damit maßgeblichen Anteil am Einzug des DFB-Teams ins Viertelfinale der Nations League. Auch beim 3:1-Sieg über Serbien wenige Tage zuvor erzielte der ehemalige Leverkusener einen Treffer. Beim 2:0-Sieg im Hinspiel Anfang Oktober war er zudem an beiden deutschen Toren direkt beteiligt.

Getty Images

Florian Wirtz: Mehr Kontakt zu Klopp als zu Iraola?

In Liverpool sieht sich Wirtz hingegen regelmäßig - auch von Hamann - scharfer Kritik ausgesetzt, weil er den hohen Erwartungen seit seinem millionenschweren Wechsel im Sommer 2025 bei dem englischen Traditionsklub schlichtweg nicht gerecht wird. Nach zwölf Spielen in der laufenden Saison stehen zwei Tore und fünf Assists zu Buche. Im Vergleich zu seiner Premierensaison ist der 23-Jährige unter Trainer Andoni Iraola aber gesetzt, der im Sommer das Amt von Arne Slot übernommen hatte.

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Indes pflegt Wirtz wohl ein enges Verhältnis zu Klopp. Laut der Bild-Zeitung soll sich der Bundestrainer sogar nach jedem Reds-Spiel persönlich bei ihm melden. "Ich habe sogar aus Liverpool schon gehört: Der spricht mit ihm mehr als der Trainer vor Ort. Da sieht man, wie wichtig dieser Spieler für sein System ist", erklärte Fußballchef Christian Falk unlängst.