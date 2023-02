Erdbeben in der Türkei und Syrien: Ilkay Gündogan spendet zwei LKW-Ladungen Brot in Krisengebiete

Nach der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien spendet Nationalspieler Ilkay Gündogan zwei LKW-Ladungen Brot in die Krisengebiete.

Ilkay Gündogan (32) von Manchester City hat in Folge der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien gemeinsam mit seiner Frau Sara zwei LKW-Ladungen Brot in die Krisengebiete gespendet.

Das Ehepaar organisierte den Transport mit dem Lebensmitteldienstleister HEG Gida aus dem türkischen Balikesir, der Heimatregion von Gündogans Eltern, in den Südosten des Landes.

“Meine Familie und mich haben die Ereignisse enorm beschäftigt. Unsere Gedanken sind jetzt bei den Menschen in den Krisengebieten. Es ist essentiell, dass wir jetzt alle zusammenhalten. Die Menschen sind auf unsere Hilfe angewiesen”, sagt Gündogan, dessen Vater derzeit in Balikesir vor Ort ist und den Transport mitorganisiert hat.

“Der Zuspruch und die Unterstützung, die wir bislang erfahren haben, war groß! Wir versuchen aktuell noch weitere Lebensmittel- und Sachspenden in Form von Babynahrung, Decken, Hygienemittel und warmer Kleidung zu sammeln. Anschließend werden wir in Abstimmung mit der türkischen Botschaft in London den Transport in die Türkei in die Wege leiten”, ergänzt der deutsche Nationalspieler.