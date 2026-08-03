Der FC Bayern München hat den 17 Jahre alten Südafrikaner Emile Witbooi von Cape Town City zu einem Probetraining eingeladen. Das bestätigte sein Klub-Präsident John Comitis SNAWA: "Wir haben eine Einladung vom FC Bayern München erhalten, die wir derzeit prüfen. Es wäre für seine Entwicklung eine hervorragende Gelegenheit, um zu sehen, welches Niveau er erreichen muss", sagte er.

Witbooi kann sowohl im offensiven Mittelfeld, als auch auf dem Flügel eingesetzt werden. Der Teenager wurde in der vergangenen Saison in der zweiten Liga Südafrikas zum besten Spieler gewählt.

Das blieb allem Anschein nach auch anderen europäischen Top-Klubs nicht verborgen. So machte Witbooi bereits ein Probetraining beim FC Chelsea und auch bei Sporting CP in Lissabon. Zu einem Wechsel kam es aber noch nicht.