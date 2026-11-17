Teilen GOAL bei Google bevorzugen

Werbung

Der VfB Stuttgart ließ Chema Andres am Deadline Day ziehen. Dies sorgt wohl für interne Kritik.

Beim VfB Stuttgart sorgt der Abgang von Chema Andres im zurückliegenden Sommer-Transferfenster angeblich für Unverständnis.

Wie aus einem Bericht der Bild hervorgeht, gäbe es innerhalb des Klubs Akteure, die nicht nachvollziehen könnten, warum man den spanischen Mittelfeldspieler kurz vor Transferschluss am Deadline Day noch abgegeben hätte.

Grund dafür ist der personelle Engpass, den die Schwaben in der aktuellen Saison im zentralen Mittelfeld haben. Zwar wurde mit Grischa Prömel ein neuer Mann ablösefrei von der TSG Hoffenheim nach Stuttgart gelotst, der 31-Jährige kann die hohen Erwartungen an ihn allerdings bislang noch nicht erfüllen.

Werbung Werbung

Neben dem gesetzten Angelo Stiller, der zu allem Überfluss derzeit aufgrund einer Verletzung an den Adduktoren ausfällt, kamen deshalb mit Ex-Kapitän Atakan Karazor und dem jungen Yanik Spalt zwei weitere Spieler vor der Abwehr zum Einsatz. Immerhin: Letzterer machte seine Sache überraschend gut und dürfte in der Zukunft von Trainer Sebastian Hoeneß mit mehr Einsatzzeit belohnt werden.

Verwandte Themen

Wie viel Ablöse zahlte Brighton & Hove Albion für Chema Andres?

Nachdem Chema in der vergangenen Saison für den VfB zumeist als Stammkraft auf den Platz stand und wettbewerbsübergreifend 39 Einsätze (vier Tore, zwei Assists) sammelte, schlug am Deadline Day im September Brighton & Hove Albion zu.

Für ein Ablösesumme in Höhe von etwas mehr als 20 Millionen Euro wechselte der 21-Jährige in die Premier League, wobei Stuttgart aufgrund einer Weiterverkaufsbeteiligung rund die Hälfte der Ablöse an Chemas Ex-Klub Real Madrid abtreten musste.

Werbung

Bei Brighton hat sich Chema wunderbar eingefügt und brilliert dort neben Ex-BVB-Profi Pascal Groß auf der Doppel-Sechs. Mit den Seagulls, die von Ex-Bundesligatrainer Fabian Hürzeler gecoacht werden, liegt er aktuell auf dem zweiten Platz der Tabelle der Premier League.