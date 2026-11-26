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Sasa Kalajdzic hat beim LASK zu alter Stärke zurückgefunden. Könnte der FC Bayern angesichts seiner aktuellen Personalsituation erneut bei dem Österreicher anklopfen?

Der ehemalige FCB-Profi Dietmar Hamann hält den österreichischen Nationalspieler Sasa Kalajdzic vom LASK für eine mögliche Option, sollte sich der FC Bayern im anstehenden Wintertransferfenster um einen Ersatz für den verletzten Stürmerstar Harry Kane bemühen.

Im Podcast Hamann & Stankovic - Der Sky Fußball Podcast brachte zunächst Hamanns Co-Host, Ex-Profi Marko Stankovic, Kalajdzics Namen ins Gespräch. "Gefällt mir sehr gut", reagierte Hamann wohlwollend und erklärte später, warum er den Zwei-Meter-Mann für eine sinnvolle Lösung halten würde.

Hamann bringt Kalajdzic beim FC Bayern ins Gespräch: "Komponente, die wenige haben"

"Er bringt mit seiner Größe natürlich eine Komponente, die wenige haben. Dazu ist er ein sehr guter Fußballer, was bei Bayern auch immer hilft. Umso mehr ich drüber nachdenke, umso besser gefällt mir das", so der frühere deutsche Nationalspieler Hamann weiter. Kalajdzic sei zudem auch für die Zeit nach Kanes Rückkehr auf den Platz "ein Spieler, der dir über die drei, vier Monate hinaus helfen würde. Und er würde sich mit Sicherheit nicht beschweren, wenn er hinter Kane auf der Bank sitzt", erklärte Hamann.

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Kane hatte sich beim 1:1 in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln vergangene Woche einen Syndesmosebandriss im linken Sprunggelenk zugezogen, fällt voraussichtlich drei bis vier Monate lang aus und würde dementsprechend zwischen Ende Februar und Ende März kommenden Jahres sein Comeback feiern können.

Getty Images

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Kalajdzic, seit 2025 beim LASK aktiv, war derweil vor einigen Jahren tatsächlich schon einmal Thema bei den Bayern. Im Sommer 2022, als er noch beim VfB Stuttgart unter Vertrag stand, habe es ein Treffen mit dem deutschen Rekordmeister gegeben, bestätigte Kalajdzic vergangenes Jahr der Sport Bild. Ein "super Gespräch" mit dem damaligen Bayern-Trainer Julian Nagelsmann fand demnach statt, doch "es kam am Ende nicht zum Transfer, ich habe nicht gefragt, wie knapp es war. Ich trauere nichts hinterher", so Kalajdzic.

Sasa Kalajdzic traf sich vor einigen Jahren mit den Bayern

Der Österreicher wechselte seinerzeit kurz vor dem Ende des Sommertransferfensters 2022 stattdessen vom VfB zu den Wolverhampton Wanderers, damals ein ambitionierter Premier-League-Klub. Doch Kalajdzics Zeit in England war geprägt von großem Verletzungspech, im ersten Einsatz für Wolverhampton zog er sich einen Kreuzbandriss zu und fiel für die komplette restliche Saison 2022/23 aus.

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Danach fiel es ihm schwer, wieder Fuß zu fassen - und im Februar 2024 riss er sich während einer Leihe zurück in die Bundesliga zu Eintracht Frankfurt erneut das Kreuzband. So verließ Kalajdzic Wolverhampton 2025 nach nur 16 Einsätzen in drei Jahren zunächst per Leihe in Richtung LASK und fand in Linz zurück zu alter Stärke, kehrte im Frühjahr 2026 nach langer Abstinenz in die Nationalmannschaft zurück und absolvierte bei der WM im vergangenen Sommer drei Einsätze für Österreich (ein Tor).

Der LASK verpflichtete Kalajdzic Ende August ablösefrei fest, beim Tabellendritten der österreichischen Bundesliga steht der 29-Jährige noch bis 2029 unter Vertrag. Eine Offerte der Bayern könnte Kalajdzic aber freilich durchaus reizen. In der laufenden Spielzeit kam er bisher wettbewerbsübergreifend auf 13 Einsätze, in denen ihm zwei Tore und drei Assists gelangen.