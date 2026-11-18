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Für den ehemaligen Nationalspieler ist klar: Unter Nagelsmanns Nachfolger soll es im DFB-Team wieder disziplinierter zugehen.

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß (74) ist guter Dinge, dass der neue Bundestrainer Jürgen Klopp (59) die deutsche Nationalmannschaft wieder auf Kurs bringt. Bei der Gelegenheit erlaubte sich der Weltmeister von 1974 noch einen abermaligen Seitenhieb auf dessen Vorgänger: Ex-FCB-Coach Julian Nagelsmann (39).

In der Sport Bild sagte Hoeneß mit Blick auf die verkorkste Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko unter Nagelsmann sowie den von Klopp eingeleiteten Neuaufbau: "Ich glaube nicht, dass bei Jürgen wieder so ein Familienausflug mit Frau und Kindern stattfindet. Ich denke, er wird wieder Disziplin und Ordnung reinbringen."

Eine deutliche Anspielung auf die Zustände im deutschen WM-Quartier in Winston Salem (US-Bundesstaat North Carolina) im vergangenen Sommer. Diese waren im Nachgang des Turniers ein großes Thema. Schließlich hatte es dort vor dem blamablen Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay unter anderem sogenannte "Family Days" gegeben, an denen die Familien die Nationalspieler besuchen konnten. Experten sahen das als möglichen Quell der Ablenkung und mangelnder Fokussierung. Nagelsmann selbst war außerdem noch stärker in die Kritik geraten, als bekannt wurde, dass er gemeinsam mit seiner Frau Lena per Rad zu einer Trainingseinheit gefahren war und sogar seine Mutter im WM-Quartier weilte.

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Der DFB und Nagelsmann trennten sich kurz nach der Endrunde, Klopp wurde dessen Nachfolger und unterschrieb einen bis 2030 gültigen Vertrag. Hoeneß, der Nagelsmann schon vor der WM öffentlich mehrfach kritisiert hatte, rechnet jedenfalls nicht damit, dass es Vorkommnisse wie in Winston Salem auch unter dessen Nachfolger gibt. Klopp sei schließlich "selbst hungrig. Aber ich erwarte nicht, dass er die Hand auflegt und alles schnell geht. Wir müssen ihm Zeit geben."

Getty Images

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Allerdings ist der Start unter dem ehemaligen Trainer von Mainz, BVB und Liverpool durchaus gelungen: Nach einer ersten Länderspielpause, die im Zeichen des Experimentierens mit einem 44-Spieler-XXL-Kader stand, zeigte Deutschland in den beiden abschließenden Vorrundenspielen der Nations League zuletzt starke Leistungen: Auf einen 3:1-Sieg in Belgrad gegen Serbien folgte eine berauschende 5:0-Demontage des Erzrivalen Niederlande am Montagabend in Berlin.

Uli Hoeneß hält auch viel von Per Mertesacker

Damit steht Deutschland als Gruppensieger im Viertelfinale der Nations League und bekommt es dort entweder mit Spanien, Norwegen oder Belgien zu tun. Die Auslosung steigt am Freitagmittag, ausgetragen wir die Runde der letzten acht Mannschaften derweil im Frühjahr 2027.

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Große Hoffnungen hat Hoeneß mit Blick auf einen Wandel und frischen Wind beim DFB derweil auch in Per Mertesacker (42). Der Rio-Weltmeister übernimmt im Januar als Geschäftsführer Sport. Von 2018 bis Sommer 2026 leitete er erfolgreich die Jugendakademie des englischen Meisters FC Arsenal. Er erwarte, dass "in der Nachwuchsarbeit jetzt vieles besser wird", so Hoeneß.