"Er wird allen Kritikern immer den Mund zumachen": Deniz Undav leidet beim VfB Stuttgart plötzlich an Ladehemmung

Der Start in die neue Saison verlief für Deniz Undav bislang ziemlich ernüchternd. Erst beim 3:1-Erfolg des VfB Stuttgart in der Champions League gegen Viking FK zeigte der Nationalspieler erstmals, zu welchen Leistungen er fähig ist. Ein Treffer blieb ihm allerdings auch am Mittwoch verwehrt. Damit wartet Undav nach mittlerweile vier Pflichtspielen weiterhin auf sein erstes Saisontor. Allmählich wächst der Druck auf den Angreifer.

Undav und die Suche nach dem ersten Tor

Ein Stürmer wird eben in erster Linie an seinen Toren gemessen. Bleibt beispielsweise ein defensiver Mittelfeldspieler fünf Spiele in Folge ohne Treffer, bedeutet das nicht automatisch, dass er in diesen Partien schlecht gespielt hat. Bei einem Angreifer fällt die Bewertung hingegen deutlich strenger aus - entsprechend schneller steht er in der Kritik.

Bei Undav ist die Erwartungshaltung in dieser Saison zudem besonders hoch. Schließlich blickt der 30-Jährige auf eine herausragende vergangene Spielzeit zurück, in der er für den VfB in 46 Pflichtspielen 25 Tore erzielte und 14 weitere Treffer vorbereitete. Auch bei der WM in Nordamerika überzeugte Undav als einer von wenigen Deutschen zumindest aus persönlicher Sicht mit drei Toren und einer Vorlage in nur 149 Spielminuten.

An diese Leistungen knüpft Undav in der noch jungen Saison 2026/27 bislang allerdings nicht an. Beim 4:0-Pokalerfolg gegen den Drittligisten Hansa Rostock bereitete er immerhin noch zwei Treffer vor. In den beiden darauffolgenden Bundesligapartien blieb der Angreifer jedoch blass. Das spiegeln auch die Statistiken wider - damit ist nicht nur seine Torbilanz gemeint. Mit durchschnittlich 6,9 Sprints pro Spiel weist Undav den niedrigsten Wert im Stuttgarter Kader auf, sofern nur Spieler berücksichtigt werden, die bislang in mehr als 50 Prozent der Bundesligapartien zum Einsatz kamen. Auch bei den intensiven Läufen liegt er mit einem Wert von 51,9 nur vor zwei Teamkollegen. Zudem kommt lediglich Innenverteidiger Jeff Chabot auf weniger Laufleistung.

Nicht nur auf sein erstes Saisontor wartet Undav bislang vergeblich, auch seine Abschlussaktionen halten sich in Grenzen. Gerade einmal ein Schuss aufs Tor steht bislang in der Liga zu Buche. Zum Vergleich: In der vergangenen Saison kam er auf 121 Torschüsse, was Ligabestwert war. Auch seine Passquote von 65,3 Prozent ist im Moment ziemlich ausbaufähig.

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Kritik wegen Torflaute: Hoeneß stärkt Undav den Rücken

Von einem Problem angesichts der Torflaute will Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß allerdings nichts wissen. Stattdessen nimmt er seinen erst im August zum Kapitän ernannten Angreifer in Schutz. Von der Aussagekraft von Statistiken hält Hoeneß ohnehin wenig. "Wer versucht, Deniz über Statistiken zu erklären, der hat schon verloren. Er ist dort, wo er jetzt ist, weil er seinen Weg beschritten hat, weil er seinen eigenen Kopf hat. Er versteht das Spiel unglaublich gut und kann da mir als Trainer auch gute Impulse geben. Dass er keine 13 Kilometer pro Spiel für uns läuft, wussten wir, als wir ihn ausgeliehen, festverpflichtet und auch verlängert haben. Wer so etwas möchte, muss jemand anderen holen.", erklärte der Coach gegenüber der Bild.

Dass Undav in den ersten Saisonspielen noch nicht durchgehend an seine Bestform herankam, räumte allerdings auch Hoeneß ein. "Er hat vielleicht nicht an seinem Peak gespielt, hat aber jetzt auch nicht irgendwie verweigert oder jeden Ball verloren."

Auch körperlich ist Undav offenbar noch nicht wieder in Spitzenverfassung. Die jüngsten Probleme an der Achillessehne könnten den schleppenden Saisonstart des Stürmers mit erklären. Hoeneß sieht bei seinem Kapitän jedenfalls noch Nachholbedarf, was dessen Fitness betrifft: "Das Fitnesslevel kann generell noch nicht bei 100 Prozent sein. Das baut sich im Lauf einer Saison über die Spiele, über die Wettkämpfe auf. Das gilt für Deniz genauso wie für die anderen Spieler." Aus diesem Grund werde man "genauso bei Deniz als auch bei den anderen immer gut überlegen, was jetzt die besten Schritte sind, was die beste Einsatzzeit ist."

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Keine Tore, aber Undav glänzt als Vorbereiter

Erst beim Auftritt in der Königsklasse gegen Viking zeigte Undav wieder eindrucksvoll, was in ihm steckt. Zwar war Ermedin Demirovic mit seinem Dreierpack zweifellos der Mann des Abends, doch an zwei seiner drei Treffer hatte Undav entscheidenden Anteil. Beide Tore bereitete der Angreifer auf unterschiedliche Weise sehenswert vor.

Beim zweiten Treffer bewies Undav vor allem seine herausragende Übersicht. Mit einem perfekt getimten Pass in die Schnittstelle hebelte er die komplette Abwehr aus und schickte Demirovic frei auf den Weg. Seine zweite Vorlage entstand dagegen auf engstem Raum: Mit einem präzisen Zuspiel in ein nur wenige Zentimeter großes Fenster fand Undav erneut seinen Sturmpartner.

Demirovic schwärmte nach der Partie von der Zusammenarbeit: "Ich profitiere von ihm sehr viel. Er hat mir hier von Anfang an geholfen. Mittlerweile kann er mir quasi jeden Ball perfekt auflegen. Ihr wisst alle, dass wir uns auf und neben dem Platz blind verstehen. Wenn er den Ball bekommt und ich eine Schnittstelle sehe, weiß ich, dass der Ball von ihm kommt. Er spielt ihn da perfekt rein. Deswegen ist es so schön, hier zu spielen: Weil man super Mitspieler hat, die einen mit Bällen füttern."

Gegen Viking lieferte Undav seine bislang beste Leistung in dieser Saison ab. Demirovic nutzte die Gelegenheit anschließend auch, um seinem Mitspieler den Rücken zu stärken: "Er ist ein Riesenname. Trifft er nicht, wollen alle reden, ob er in Form ist. Heute macht er zwei Vorlagen. Er wird allen Kritikern immer den Mund zumachen. Das kann er. Zwei Torvorlagen sind nicht selbstverständlich. Deswegen: Macht euch keine Sorgen, er wird weiterhin wichtig bleiben."

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Undavs Formkrise: Ex-Nationalspieler vermutet besondere Belastung

Ex-Nationalspieler Patrick Helmes vermutet, dass auch die Kapitänsbinde eine Rolle bei Undavs derzeitiger Form spielen könnte. Der frühere Stürmer erinnert sich dabei an seine eigene Zeit beim 1. FC Köln, als er zum Kapitän ernannt wurde. Undav hatte zu Beginn dieser Saison die Binde von Atakan Karazor übernommen. Helmes erlebte damals eine ähnliche Situation und merkte schnell, wie sehr ihn die zusätzliche Verantwortung beschäftigte: "Als ich dann Kapitän geworden bin, waren da viele Themen abseits des Platzes. Ich habe in der Zeit einfach gemerkt: Für mich ist das too much."

Besonders als Stürmer könne diese zusätzliche Belastung schnell Auswirkungen auf die eigene Leistung haben. Helmes erklärt: "Ein Stürmer ist ja grundsätzlich egoistisch und achtet darauf, dass die Quote stimmt, und haut die Bälle rein. Ich hatte eine Quote von neun Spielen und einem Tor. So schlecht habe ich noch nie in meinem Leben gespielt. Als die Binde weg war, ist so Ballast abgefallen. Ich konnte dann wieder frei spielen und habe, glaube ich, noch 16 oder 17 Tore geschossen in den letzten 25 Spielen. Dann war ich wieder der, der ich sein wollte", gab der 13-malige Nationalspieler preis.

Ob die Kapitänsbinde tatsächlich einen ähnlichen Effekt auf Undav hat wie einst auf Helmes, darf bezweifelt werden. Ohnehin ist es nach vier Pflichtspielen noch zu früh, daraus weitreichende Schlüsse zu ziehen. Undav hat noch genügend Zeit, seinen Rhythmus zu finden und auch in der Torschützenliste erstmals in dieser Saison anzuschreiben.