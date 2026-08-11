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Dusan Vlahovic(C)Getty Images
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Er will angeblich nicht mehr auf FC Barcelona warten: Dusan Vlahovic wählt neuen Verein

D. Vlahovic
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Dusan Vlahovic lehnte zuletzt mehrere Anfragen ab, da er darauf hoffte, vom FC Barcelona unter Vertrag genommen zu werden. Nun hat sich der einstige Dauer-Kandidat beim FC Bayern München dem Vernehmen nach doch für einen anderen Klub entschieden.

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Dusan Vlahovic hat die Geduld verloren. Der serbische Stürmer wartete einen Großteil des Sommertransfers auf Barcelona, und dieses Warten ist nun vorbei. 

Er gab den Katalanen den Vorrang und lehnte ein Angebot von Besiktas ab, weil er auf einen Wechsel ins Camp Nou hoffte. Da sich das Traumziel des früheren Juventus-Stürmers, der in den letzten Jahren auch immer wieder mit Bayern München in Verbindung gebracht wurde, aber bis jetzt nicht erfüllte, soll er umgedacht haben. Laut der italienischen Sport-TageszeitungCorriere dello Sport beruft, soll Vlahovic sich nun doch für Besiktas entschieden haben. 

Wie soll das Angebot von Besiktas an Dusan Vlahovic aussehen?

Der türkische Verein soll dem Serben ein Jahresgehalt von 8 Millionen Euro, das sich durch Leistungsprämien und Boni auf bis zu 10 Millionen Euro pro Jahr erhöhen kann, angeboten haben. Eine Einigung wird bald erwartet. 

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