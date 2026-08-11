Dusan Vlahovic hat die Geduld verloren. Der serbische Stürmer wartete einen Großteil des Sommertransfers auf Barcelona, und dieses Warten ist nun vorbei.

Er gab den Katalanen den Vorrang und lehnte ein Angebot von Besiktas ab, weil er auf einen Wechsel ins Camp Nou hoffte. Da sich das Traumziel des früheren Juventus-Stürmers, der in den letzten Jahren auch immer wieder mit Bayern München in Verbindung gebracht wurde, aber bis jetzt nicht erfüllte, soll er umgedacht haben. Laut der italienischen Sport-TageszeitungCorriere dello Sport beruft, soll Vlahovic sich nun doch für Besiktas entschieden haben.

Wie soll das Angebot von Besiktas an Dusan Vlahovic aussehen?

Der türkische Verein soll dem Serben ein Jahresgehalt von 8 Millionen Euro, das sich durch Leistungsprämien und Boni auf bis zu 10 Millionen Euro pro Jahr erhöhen kann, angeboten haben. Eine Einigung wird bald erwartet.