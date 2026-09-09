Er wechselte für 125 Millionen Euro in die Premier League! Max Eberl bestätigt Interesse des FC Bayern an Offensivstar

"Natürlich haben wir uns auch bei Bayern mit Bradley beschäftigt", bestätigte der Sportvorstand des deutschen Rekordmeisters im Interview mit der Sport Bild.

Gleichwohl sei das finanzielle Gesamtpaket am Ende zu üppig ausgefallen, als dass die Münchner einen Transfer des französischen Offensivspielers weiter verfolgt hätten. "Wenn man solche Summen hört, dann ist das für uns zu viel gewesen", so Eberl.

Barcola war in der zurückliegenden Wechselperiode für eine Ablösesumme von rund 125 Millionen Euro von Paris Saint-Germain zum FC Liverpool gewechselt. Bei den Reds soll der 24-Jährige die Nachfolge von Mohamed Salah antreten, der den LFC nach neun Jahren verlassen hatte.

Sowohl in diesem als auch bereits im letzten Sommer war Barcola immer wieder mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht worden. Der Kontakt zwischen Eberl und dem Franzosen existierte dabei schon ein wenig länger - einst wollte ihn der heutige FCB-Sportvorstand zu RB Leipzig in die Bundesliga lotsen.

"Ehrlicherweise kenne ich Bradley schon aus meiner Zeit in Leipzig. Ich wollte ihn zu RB holen. Wir waren damals zusammengesessen und haben darüber diskutiert. Damit habe ich eine engere Beziehung zu Bradley gehabt. Es war also schon immer Interesse da", offenbarte Eberl.

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FC Bayern München verpflichtet Luis Diaz

Der deutsche Rekordmeister hatte Barcola schließlich vor der vergangenen Saison als Nachfolge-Kandidat für die abgewanderten Leroy Sane und Kingsley Coman auf dem Zettel, entschied sich letztlich aber für Luis Diaz, der für 70 Millionen Euro Ablöse aus Liverpool an die Säbener Straße wechselte.

Ein Entschluss, der sich für die Bayern als goldrichtig herausstellen sollte. In seiner ersten Saison im FCB-Dress gehörte Diaz direkt zu den unverzichtbaren Leistungsträgern in der Mannschaft von Coach Vincent Kompany - in wettbewerbsübergreifend 55 Spielen steuerte er 27 Tore und 23 Assists bei.

"Mit Luis Diaz haben wir eine Entscheidung gefällt, die auch kostspielig war, aber in einer anderen Dimension als Bradley. Zudem ist Diaz ein Spieler, für den die Menschen ins Stadion kommen. Wir sind extrem glücklich mit ihm", so Eberl.