Er wechselte für 125 Millionen Euro in die Premier League! Max Eberl bestätigt Interesse des FC Bayern an Offensivstar

Max Eberl hat das Interesse des FC Bayern München an einem Transfer von Bradley Barcola bestätigt.
"Natürlich haben wir uns auch bei Bayern mit Bradley beschäftigt", bestätigte der Sportvorstand des deutschen Rekordmeisters im Interview mit der Sport Bild.
Gleichwohl sei das finanzielle Gesamtpaket am Ende zu üppig ausgefallen, als dass die Münchner einen Transfer des französischen Offensivspielers weiter verfolgt hätten. "Wenn man solche Summen hört, dann ist das für uns zu viel gewesen", so Eberl.
Sowohl in diesem als auch bereits im letzten Sommer war Barcola immer wieder mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht worden. Der Kontakt zwischen Eberl und dem Franzosen existierte dabei schon ein wenig länger - einst wollte ihn der heutige FCB-Sportvorstand zu RB Leipzig in die Bundesliga lotsen.
"Ehrlicherweise kenne ich Bradley schon aus meiner Zeit in Leipzig. Ich wollte ihn zu RB holen. Wir waren damals zusammengesessen und haben darüber diskutiert. Damit habe ich eine engere Beziehung zu Bradley gehabt. Es war also schon immer Interesse da", offenbarte Eberl.
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FC Bayern München verpflichtet Luis Diaz
Der deutsche Rekordmeister hatte Barcola schließlich vor der vergangenen Saison als Nachfolge-Kandidat für die abgewanderten Leroy Sane und Kingsley Coman auf dem Zettel, entschied sich letztlich aber für Luis Diaz, der für 70 Millionen Euro Ablöse aus Liverpool an die Säbener Straße wechselte.
Ein Entschluss, der sich für die Bayern als goldrichtig herausstellen sollte. In seiner ersten Saison im FCB-Dress gehörte Diaz direkt zu den unverzichtbaren Leistungsträgern in der Mannschaft von Coach Vincent Kompany - in wettbewerbsübergreifend 55 Spielen steuerte er 27 Tore und 23 Assists bei.
"Mit Luis Diaz haben wir eine Entscheidung gefällt, die auch kostspielig war, aber in einer anderen Dimension als Bradley. Zudem ist Diaz ein Spieler, für den die Menschen ins Stadion kommen. Wir sind extrem glücklich mit ihm", so Eberl.
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.
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