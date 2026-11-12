"Er wartet nur auf einen Anruf!" Nicolo Tresoldi darf offenbar für Mega-Summe doch im Winter wechseln

Teilen GOAL bei Google bevorzugen

Werbung

Nicolo Tresoldi hat sich bei Club Brügge in den Fokus vieler Top-Klubs gespielt. Trotz einer General-Absage aus Vereinskreisen darf er offenbar sogar schon im Winter gehen - und hat dabei wohl schon einen klaren Favoriten.

Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, sei der belgische Traditionsklub nun doch bereit, seinen Top-Stürmer schon zur Jahreswende ziehen zu lassen. Allerdings nur dann, wenn ein Angebot in Höhe von 60 Millionen Euro hereinflattert. Zuletzt geisterte die kolportierte Forderung in Höhe von 50 Millionen Euro in den Medien umher, allerdings für einen Wechsel im kommenden Sommer.

Auch der künftige Klub von Tresoldi scheint nach Angaben des italienischen Sportblattes schon festzustehen. Bereits am Mittwoch hatte die Gazzetta berichtet, dass die AC Milan trotz der Aussagen eines namentlich nicht genannten hochrangigen Brügge-Funktionär im Het Nieuwsblad einen Vorstoß im Winter wagen wolle.

Die belgische Zeitung hatte ein Vorstandsmitglied von Club Brügge auf Tresoldi und einen möglichen Wintertransfer angesprochen und dieser hatte erklärt, dass der 22-Jährige "unverkäuflich" und Angebote im Januar daher "völlig irrelevant" seien. Die Gazzetta berichtete indes, dass Tresoldi "nur auf einen Anruf" der Rossoneri warte, schließlich träumt der Deutsch-Italiener seit Kindheitstagen von einem Wechsel zu Milan.

Werbung Werbung

"Er hat sich in Kaka, Inzaghi und Pato verliebt - und es war unmöglich, ihn davon abzubringen", sagte dahingehend sein Vater Emmanuele erst kürzlich der Gazzetta dello Sport und betonte: "Sein Traum ist es, das Trikot der AC Mailand zu tragen." Milan soll auch deshalb den Transfer des umworbenen Angreifers schon "zur Chefsache" erklärt haben.

Verwandte Themen

Tresoldi spielt nach einer starken Debütsaison mit 31 Torbeteiligungen in 58 Spielen auch in seinem zweiten Jahr in Belgien groß auf (acht Tore in elf Ligaspielen). Besonders in der Champions League zeigte er teils begeisternde Leistungen. In vier Spielen steht er schon bei fünf Treffern - darunter ein historischer Dreierpack gegen Inter Mailand.

Getty Images

Tresoldi soll auch beim FC Bayern im Fokus stehen: Ergibt dieser Wechsel wirklich Sinn?

Bereits im vergangenen Sommer soll die Liste an Interessenten nicht nur prominent, sondern auch lang gewesen sein. Mal wurde Tresoldi mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht, mal mit Atletico Madrid und auch der BVB wurde immer wieder als potenzieller Abnehmer genannt.

Werbung

Zuletzt hatten tz und Münchner Merkur darüber hinaus berichtet, dass auch der FC Bayern ein Auge auf den deutschen U21-Nationalspieler geworfen und schon mehrfach Scouts nach Belgien geschickt habe. Obwohl Harry Kane erst jüngst seinen Vertrag bis 2029 verlängert hat, sehe man in Tresoldi eine potenzielle "zweite Waffe" im Sturmzentrum neben dem Ausnahmespieler aus England.

Allerdings stellten sich diesbezüglich für beide Seiten durchaus Fragen nach der Sinnhaftigkeit eines Tresoldi-Wechsels nach München. Mit Blick auf seine weitere Entwicklung und sein Alter ist für Tresoldi Spielzeit auf Topniveau das höchste Gut. Insofern würde ein Wechsel raus aus der belgischen Liga zwar durchaus Sinn ergeben, allerdings nicht zum FC Bayern, wo Kane quasi nie verletzt ist, vor ihm in den meisten Spielen als Platzhirsch gesetzt sein wird und auch die anderen Offensivpositionen mit überaus großer Konkurrenz besetzt sind.

Werbung

Transferpriorität soll im kommenden Sommer bei den Bayern ohnehin eine verlässliche Alternative für Luis Diaz auf dem linken Flügel genießen. Zwar geht dem Münchner Kader durchaus ein echter Neuner neben Kane ab.

Trainer Vincent Kompany und auch Sportvorstand Max Eberl betonten jedoch schon nach dem vergangenen Transfersommer, dass man mit dem neu verpflichteten Ismael Saibari und Serge Gnabry, die beide aktuell verletzt fehlen, eigentlich durchaus passende Alternativen zur Hand hätte, sollte Kane mal mal nicht spielen können. Auch deshalb darf ein teurer Transferpoker um Tresoldi bezweifelt werden, zumal die Wahl seines künftigen Arbeitgebers offenbar ohnehin geklärt zu sein scheint.

Werbung

Spielt Tresoldi in Zukunft für Deutschland oder für Italien?

Anders steht es um Tresoldis künftige Nationalmannschaft. Der 22-Jährige, der erst im Juli 2025 von Hannover 96 für kolportierte 7,5 Millionen Euro nach Brügge gewechselt war, will zunächst mit der deutschen U21-Nationalmannschaft nach dem EM-Titel in Serbien und Albanien greifen. Anschließend soll die Entscheidung für eine Nationalmannschaft gefällt werden.

Tresoldi wurde in Cagliari geboren, ehe er im Teenager-Alter mit seinen Eltern aus beruflichen Gründen nach Deutschland kam. Nicht nur ist er somit spielberechtigt für Italien und Deutschland, sondern kann künftig auch noch für Argentinien auflaufen, weil dies das Heimatland seiner Mutter ist. Vieles spricht allerdings für einen Zweikampf zwischen dem DFB und dem italienischen Verband um die zukünftigen Dienste Tresoldis.

Werbung

Diesbezüglich bestätigte Nationaltrainer Roberto Mancini erst kürzlich, dass sowohl er, als auch der Technische Direktor Claudio Ranieri intensiv um Tresoldi buhlen. "Ich habe mit Tresoldi gesprochen, und auch Ranieri hat mit ihm gesprochen", sagte Mancini und führte aus: "Ich denke, er muss den Wunsch verspüren, für Italien zu spielen. Er wurde in Italien geboren, genau wie sein Vater, der mit der U21 Europameister wurde. Ich glaube, dass die Möglichkeit besteht, dass er sich für die Azzurri entscheidet." Mancini schob hinterher: "Er weiß, dass er für uns ein wichtiger Spieler sein kann."

Auch Bundestrainer Jürgen Klopp suchte schon mehrfach das Gespräch mit Tresoldi, der zuletzt eine Entscheidung aufschob. "Mein Herz ist ein bisschen 50:50 Italien und Deutschland", sagte der Stürmer im September. Bis zur U21-EM im Sommer 2027 möchte Tresoldi weiterhin für die DFB-Auswahl auflaufen, erst danach soll der endgültige Entschluss fallen.