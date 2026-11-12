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NICOLO TRESOLDI Getty Images
Jonas Rütten

"Er wartet nur auf einen Anruf!" Nicolo Tresoldi darf offenbar für Mega-Summe doch im Winter wechseln

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Nicolo Tresoldi hat sich bei Club Brügge in den Fokus vieler Top-Klubs gespielt. Trotz einer General-Absage aus Vereinskreisen darf er offenbar sogar schon im Winter gehen - und hat dabei wohl schon einen klaren Favoriten.

Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, sei der belgische Traditionsklub nun doch bereit, seinen Top-Stürmer schon zur Jahreswende ziehen zu lassen. Allerdings nur dann, wenn ein Angebot in Höhe von 60 Millionen Euro hereinflattert. Zuletzt geisterte die kolportierte Forderung in Höhe von 50 Millionen Euro in den Medien umher, allerdings für einen Wechsel im kommenden Sommer.

Auch der künftige Klub von Tresoldi scheint nach Angaben des italienischen Sportblattes schon festzustehen. Bereits am Mittwoch hatte die Gazzetta berichtet, dass die AC Milan trotz der Aussagen eines namentlich nicht genannten hochrangigen Brügge-Funktionär im Het Nieuwsblad einen Vorstoß im Winter wagen wolle.

Die belgische Zeitung hatte ein Vorstandsmitglied von Club Brügge auf Tresoldi und einen möglichen Wintertransfer angesprochen und dieser hatte erklärt, dass der 22-Jährige "unverkäuflich" und Angebote im Januar daher "völlig irrelevant" seien. Die Gazzetta berichtete indes, dass Tresoldi "nur auf einen Anruf" der Rossoneri warte, schließlich träumt der Deutsch-Italiener seit Kindheitstagen von einem Wechsel zu Milan.

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"Er hat sich in Kaka, Inzaghi und Pato verliebt - und es war unmöglich, ihn davon abzubringen", sagte dahingehend sein Vater Emmanuele erst kürzlich der Gazzetta dello Sport und betonte: "Sein Traum ist es, das Trikot der AC Mailand zu tragen." Milan soll auch deshalb den Transfer des umworbenen Angreifers schon "zur Chefsache" erklärt haben.

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Tresoldi spielt nach einer starken Debütsaison mit 31 Torbeteiligungen in 58 Spielen auch in seinem zweiten Jahr in Belgien groß auf (acht Tore in elf Ligaspielen). Besonders in der Champions League zeigte er teils begeisternde Leistungen. In vier Spielen steht er schon bei fünf Treffern - darunter ein historischer Dreierpack gegen Inter Mailand.

TresoldiGetty Images

Tresoldi soll auch beim FC Bayern im Fokus stehen: Ergibt dieser Wechsel wirklich Sinn?

Bereits im vergangenen Sommer soll die Liste an Interessenten nicht nur prominent, sondern auch lang gewesen sein. Mal wurde Tresoldi mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht, mal mit Atletico Madrid und auch der BVB wurde immer wieder als potenzieller Abnehmer genannt.

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Zuletzt hatten tz und Münchner Merkur darüber hinaus berichtet, dass auch der FC Bayern ein Auge auf den deutschen U21-Nationalspieler geworfen und schon mehrfach Scouts nach Belgien geschickt habe. Obwohl Harry Kane erst jüngst seinen Vertrag bis 2029 verlängert hat, sehe man in Tresoldi eine potenzielle "zweite Waffe" im Sturmzentrum neben dem Ausnahmespieler aus England.

Allerdings stellten sich diesbezüglich für beide Seiten durchaus Fragen nach der Sinnhaftigkeit eines Tresoldi-Wechsels nach München. Mit Blick auf seine weitere Entwicklung und sein Alter ist für Tresoldi Spielzeit auf Topniveau das höchste Gut. Insofern würde ein Wechsel raus aus der belgischen Liga zwar durchaus Sinn ergeben, allerdings nicht zum FC Bayern, wo Kane quasi nie verletzt ist, vor ihm in den meisten Spielen als Platzhirsch gesetzt sein wird und auch die anderen Offensivpositionen mit überaus großer Konkurrenz besetzt sind.

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Transferpriorität soll im kommenden Sommer bei den Bayern ohnehin eine verlässliche Alternative für Luis Diaz auf dem linken Flügel genießen. Zwar geht dem Münchner Kader durchaus ein echter Neuner neben Kane ab.

Trainer Vincent Kompany und auch Sportvorstand Max Eberl betonten jedoch schon nach dem vergangenen Transfersommer, dass man mit dem neu verpflichteten Ismael Saibari und Serge Gnabry, die beide aktuell verletzt fehlen, eigentlich durchaus passende Alternativen zur Hand hätte, sollte Kane mal mal nicht spielen können. Auch deshalb darf ein teurer Transferpoker um Tresoldi bezweifelt werden, zumal die Wahl seines künftigen Arbeitgebers offenbar ohnehin geklärt zu sein scheint.

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Spielt Tresoldi in Zukunft für Deutschland oder für Italien?

Anders steht es um Tresoldis künftige Nationalmannschaft. Der 22-Jährige, der erst im Juli 2025 von Hannover 96 für kolportierte 7,5 Millionen Euro nach Brügge gewechselt war, will zunächst mit der deutschen U21-Nationalmannschaft nach dem EM-Titel in Serbien und Albanien greifen. Anschließend soll die Entscheidung für eine Nationalmannschaft gefällt werden.

Tresoldi wurde in Cagliari geboren, ehe er im Teenager-Alter mit seinen Eltern aus beruflichen Gründen nach Deutschland kam. Nicht nur ist er somit spielberechtigt für Italien und Deutschland, sondern kann künftig auch noch für Argentinien auflaufen, weil dies das Heimatland seiner Mutter ist. Vieles spricht allerdings für einen Zweikampf zwischen dem DFB und dem italienischen Verband um die zukünftigen Dienste Tresoldis.

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Diesbezüglich bestätigte Nationaltrainer Roberto Mancini erst kürzlich, dass sowohl er, als auch der Technische Direktor Claudio Ranieri intensiv um Tresoldi buhlen. "Ich habe mit Tresoldi gesprochen, und auch Ranieri hat mit ihm gesprochen", sagte Mancini und führte aus: "Ich denke, er muss den Wunsch verspüren, für Italien zu spielen. Er wurde in Italien geboren, genau wie sein Vater, der mit der U21 Europameister wurde. Ich glaube, dass die Möglichkeit besteht, dass er sich für die Azzurri entscheidet." Mancini schob hinterher: "Er weiß, dass er für uns ein wichtiger Spieler sein kann."

Auch Bundestrainer Jürgen Klopp suchte schon mehrfach das Gespräch mit Tresoldi, der zuletzt eine Entscheidung aufschob. "Mein Herz ist ein bisschen 50:50 Italien und Deutschland", sagte der Stürmer im September. Bis zur U21-EM im Sommer 2027 möchte Tresoldi weiterhin für die DFB-Auswahl auflaufen, erst danach soll der endgültige Entschluss fallen.

Geschrieben vonJonas Rütten

Managing Editor

📝Bio: In Dortmund auf Kohlen das Licht der Welt erblickt und am Niederrhein aufgewachsen, zog es mich zum Journalismus-Studium nach Darmstadt und über ein Redaktionspraktikum im Rahmen des Masterstudiums zu SPOX. Dort im Fußball- und NBA-Ressort zuhause und mittlerweile als Managing Editor mitverantwortlich für die Themenplanung und hauptsächlich als Chef vom Dienst tätig. Zuvor für den SID, die Rheinische Post, Westline, die FAZ und ProSieben Sat.1 in der Sportredaktion von ran tätig.

🎯 Beschäftigt sich in seiner Arbeit vor allem mit:

  • Themen- und Wochenplanung für SPOX und GOAL Deutschland
  • Content Management als CvD für SPOX und GOAL Deutschland
  • Ab und an über den FC Bayern oder Borussia Dortmund schreiben

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Quasi mit meiner Geburt. Mit drei Jahren habe ich selbst mit dem Fußballspielen angefangen, eine Leidenschaft, der ich bis heute nachgehe - auch wenn es mittlerweile nach jedem Spiel ein sehr schmerzhaftes Hobby ist. Auch sonst war für mich schon sehr früh klar, dass ich einmal Sportjournalist werden möchte.

🌟Meine liebsten Fußball-Momente:

Beruflich waren das sicherlich mein erster Reporter-Einsatz bei einem Bundesligaspiel des FC Bayern und tatsächlich meine dreiwöchige Begleitung der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der Heim-EM 2024 für ProSieben Sat.1.

Als Fan verbinde ich meine schönsten und auch schrecklichsten Momente wohl mit der launischen Diva vom Rhein - Fortuna Düsseldorf. Bei dem Aufstieg in die 2. Liga 2009 durfte ich live im Stadion dabei sein, ebenso wie beim epischen Bundesliga-Aufstieg 2012. Das waren wundervolle Momente, wohingegen mich seit eineinhalb Jahren Albträume von Bochum plagen.

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