Er war zuletzt für den FC Liverpool tätig: Niko Kovac bekommt beim BVB offenbar Verstärkung

Laut Sport Bild soll demnächst Roderick van der Ham unterschreiben. Der 35-jährige Niederländer arbeitete zuletzt für den FC Liverpool, verließ den Klub aber im Zuge eines großen personellen Umbruchs gleichzeitig mit Cheftrainer Arne Slot. Dessen Nachfolger Andoni Iraloa brachte einen eigenen Betreuerstab mit.

Van der Ham startete seine Trainerkarriere im niederländischen Jugendbereich bereits im Alter von 16 Jahren. Später arbeitete er als Videoanalyst für die Profiklubs RKC Waalwijk, NAC Breda und Heracles Almelo. Von 2018 bis 2019 war er in selber Funktion für die niederländische U19-Nationalmannschaft tätig.

2022 schloss sich van der Ham bei Feyenoord Rotterdam Slots Trainerstab an. Einige Monate nach dessen Wechsel zum FC Liverpool 2024 folgte er ihm als Videoanalyst in die Premier League. Insgesamt war van der Ham rund eineinhalb Jahre für die Reds tätig, 2025 gewann er die Premier League.

BVB: Auch ein neuer Greenkeeper soll kommen

Beim BVB soll er als Chef-Analytiker künftig Trainer Niko Kovac zuarbeiten. Kovacs Co-Trainer sind Bruder Robert, Filip Tapalovic und Stephen Rands. Als Torwarttrainer fungiert Matthias Kleinsteiber. Dem Bericht zufolge kommt neben van der Ham noch ein zweiter Neuzugang aus England - und zwar Greenkeeper Scott Tingley. Er betreute zuletzt über zehn Jahre lang den Rasen des Zweitligisten FC Watford.

Der Dortmunder Tross kehrte am Sonntag von einer Vorbereitungsreise aus Japan zurück und bereitet sich nun in der Heimat auf die neue Saison vor. Am Sonntag testet der BVB gegen den FC Arsenal. Das erste Pflichtspiel steigt dann am 22. August im Supercup gegen den Doublesieger FC Bayern. Am 29. gastiert der Hamburger SV zum Bundesliga-Auftakt in Dortmund, ehe es am 1. September in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen HEBC Hamburg geht.