Die Türkei setzt nach der enttäuschenden Fußball-WM und dem schwachen Abschneiden in der Nations League auf einen neuen Nationaltrainer: Sergen Yalcin übernimmt die Nachfolge des entlassenen Italieners Vincenzo Montella.

Das gab der türkische Fußballverband TFF am Dienstag auf der Kurznachrichtenplattform X bekannt. Der 53-Jährige erhält einen Vierjahresvertrag.

Yalcin gilt als eine der schillernden Figuren des türkischen Fußballs. Als Spieler lief der frühere Nationalspieler (37 Länderspiele) unter anderem für alle drei großen Istanbuler Klubs, Besiktas, Fenerbahce und Galatasaray, auf. Mit Besiktas feierte er vier Meisterschaften, zwei weitere Titel gewann er mit Galatasaray.

Auch als Trainer hinterließ Yalcin bei seinem Jugendklub Spuren: In der Saison 2020/21 führte er Besiktas zum Double aus Meisterschaft und Pokalsieg, bei dem Klub hatte er zuletzt in der vergangenen Saison an der Seitenlinie gestanden.

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Yalcin erwartet beim WM-Dritten von 2002 eine Menge Aufbauarbeit: Nachdem die Türkei unter Montella bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko bereits in der Gruppenphase ausgeschieden war, gingen auch alle vier bisherigen Spiele in der Nations League verloren. Daraufhin wurde Montella am 9. Oktober entlassen.