Er war sogar schon gesperrt! Umstrittener Schiedsrichter pfeift FC Bayern gegen Viking Stavanger

Auslöser der Sperre war sein Einsatz am 7. Oktober 2025 bei einer Partie der bulgarischen Liga zwischen Slavia und Lokomotiv Sofia. Kabakov fungierte bei der Partie neben Wladimir Walkow als einer von zwei VARs. Slavia gewann mit 2:0. Bulgarischen Medienberichten zufolge war Slavias Führungstreffer eine höchst strittige Szene vorausgegangen.

Demnach berührte Slavia-Profi Martin Georgiev den Ball mit beiden Händen, ehe er den Torschützen Emil Stoev in Szene setzte. Der Schiedsrichter gab den Treffer, die VARs Kabakov und Walkow intervenierten nicht. Zum Unverständnis der Lokomotiv-Spieler und des bulgarischen Verbands, der Kabakov und seinen Kollegen anschließend wegen einer "unzureichenden Leistung auf unbestimmte Zeit" sperrte.

Angeblich war dieser Fehler kein Einzelfall, den Berichten zufolge ist Kabakov schon davor mit strittigen Entscheidungen aufgefallen. Die Sperre soll ein bis dahin einmaliger Vorgang im bulgarischen Fußball gewesen sein, lange währte sie jedoch nicht. Bereits am 7. November durfte Kabakov in der bulgarischen Liga wieder pfeifen, diesmal war er als Hauptschiedsrichter bei einer Partie zwischen Spartak Varna und Septemvri Sofia im Einsatz.

Georgi Kabakov ist seit 2013 FIFA-Schiedsrichter

Die UEFA ignorierte die zwischenzeitliche nationale Suspendierung übrigens gänzlich und setzte Kabakov beispielsweise am 23. Oktober bei einem Europa-League-Duell zwischen Maccabi Tel Aviv und dem FC Midtjylland ein. Im Saisonverlauf folgten etliche weitere Einsätze in der Europa League, Conference League und in der bulgarischen Meisterschaft.

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Kabakov ist seit 2023 FIFA-Schiedsrichter. In der Champions League ist er seit 2018 im Einsatz, eine Partie des FC Bayern hat er bis dato noch nicht gepfiffen. 2021 leitete er drei Spiele des Olympischen Fußballturniers in Tokio, darunter das Halbfinale zwischen Mexiko und Brasilien.