Er war sogar für die WM im Gespräch: DFB-Star nach 14 Monaten erstmals wieder in der Startelf

Tim Kleindienst fehlte ein Jahr verletzt, verpasste die WM, baute eine Modemarke auf. Jetzt brennt der Gladbach-Kapitän auf einen Neustart.

Tim Kleindienst war gleich wieder mittendrin. 14 Monate lang hatte der Kapitän von Borussia Mönchengladbach auf einen Startelf-Einsatz gewartet, beim Test gegen Rot-Weiss Essen (2:1) bereitete er dann gleich die Führung vor. Oder zumindest fast, dann der Schiedsrichter sah Kleindienst knapp im Abseits. "Da haben mir noch die zwei, drei Fitnesspunkte gefehlt, um rechtzeitig da herauszukommen", sagte der 30-Jährige.

Viel wichtiger aber war: Kleindienst ist zurück, endlich. Im Mai 2025 hatte er sich schwer am Knie verletzt. Kurz darauf war er zwar zum Kapitän ernannt worden, führte die Borussia seither aber noch nie auf das Feld. Zwei Operationen und mehrere Rückschläge ließen nur drei Kurzeinsätze zu. Am Samstag in Essen lief er nun endlich an der Spitze der Fohlenelf in ein Stadion ein.

"Es ist schön, endlich wieder dabei sein zu können. Den Wettkampf kann man im Training nicht nachstellen", sagte Kleindienst. Nach 32 Minuten ging er zwar schon wieder vom Rasen, Grund zur Sorge gab es aber nicht: "Ich hätte schon noch länger gekonnt, aber das war vorher genauso vereinbart."

Tim Kleindienst war sogar für die WM im Gespräch

Bis zuletzt hatte Kleindienst sogar auf eine WM-Teilnahme gehofft, vier Tore in sechs Spielen für das DFB-Team sprachen für ihn. Auf eine ähnliche Quote kam er vor seiner Verletzung auch in Gladbach, allein 2024/25 erzielte er in 31 Ligaspielen 16 Tore. "Tim Kleindienst ist unser Harry Kane. In der Kabine, auf dem Feld, für die Zuschauer, für alles", sagte Sportchef Rouven Schröder einmal.

Für die WM reichte es trotz eines Kurzeinsatzes am letzten Spieltag zwar nicht. So aber konnte Kleindienst nicht nur für seine Modemarke "Smallservice", sondern vor allem an seinem Comeback arbeiten. "Er hat die Sommerpause durchgearbeitet und kommt mit sehr viel Selbstvertrauen zurück. Er möchte unbedingt wieder eingreifen", sagt Schröder. Ab und an müsse der ungeduldige Stürmer sogar "gebremst" werden.

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Tim Kleindienst: Kein Zeitdruck in Gladbach

Denn Kleindienst will endlich spielen. "Ich brauche jetzt Einsätze, um wieder Fitness zu sammeln", sagte er nach der Begegnung in Essen, schon am Samstag im Test bei Hansa Rostock sollen es ein paar Minuten mehr sein. Das Pokalspiel am 23. August beim TSV Schott Mainz wird dann zum ersten Gradmesser. "Der Plan ist, dann möglichst lange auf dem Rasen zu stehen", sagte Kleindienst.

Zeit bekommt der Routinier, der während der Auszeit seinen Vertrag bei der Borussia bis 2029 verlängerte, ohnehin genug. "Nach einer so langen Unterbrechung geht es nicht darum, möglichst schnell wieder auf dem Platz zu stehen", sagte Schröder, sondern "darum, dauerhaft auf dem höchsten Niveau" zu bleiben. So wie früher.