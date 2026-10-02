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imago-sport-1084010369.jpgPRESSE SPORTS
Jochen Tittmar

Er war sogar auf dem Teamfoto! Wilder Finanzskandal um Kylian Mbappe und Security-Boss erschüttert Frankreich

UEFA Nations League A
Frankreich
Kylian Mbappé

Rund um Mohamed Sanhadji, den langjährigen Sicherheitschef der französischen Nationalelf, wurden schwere Vorwürfe erhoben.

Eine Recherche der L'Equipe enthüllt schwere Vorwürfe gegen den langjährigen Sicherheitschef Mohamed Sanhadji. Dem Vertrauten von Kylian Mbappe wird unter anderem Geldwäsche und Steuerhinterziehung vorgeworfen.

Der französische Fußballverband FFF hat sich im Zuge der Ermittlungen umgehend als Zivilkläger dem Verfahren angeschlossen. Dem 2004 als Polizeibeamter eingetretenen Sanhadji, von den Nationalspielern kurz "Momo" genannt, drohen schwerwiegende juristische Konsequenzen: Am 16. September folgte die offizielle Anklage wegen der Annahme gestohlener öffentlicher Gelder, aktiver und passiver Bestechung, Einflussnahme, Betrugs sowie Geldwäsche im Kontext von Steuerhinterziehung.

Unter Anwendung der Unschuldsvermutung belegte ihn das Gericht mit einer Kaution von 80.000 Euro, einem Kontaktverbot zu aktuellen sowie ehemaligen Spielern, Trainern und Funktionären als auch mit einem Berufsverbot im Sportbereich. Zudem sind Besuche im Trainingszentrum Clairefontaine, dem Stade de France und dem Parc des Princes ab sofort für ihn genehmigungspflichtig.

Auslöser der Ermittlungen durch die Pariser Staatsanwaltschaft waren Mitteilungen der staatlichen Finanzermittlungsstelle "Tracfin" aus dem Sommer 2024. Die Justiz prüft, ob Zuwendungen der Nationalspieler als reguläre Spenden einzustufen oder verschleierte Entlohnung für private Sicherheitsdienstleistungen sind.

Mbappe stellte dem Sicherheitschef insgesamt 180.300 Euro bereit. Davon entfielen 60.300 Euro auf einen WM-Bonus im Juni 2023, nachdem der Superstar seine Prämien an das Sicherheitsteam verteilte. Drei weitere Beamte erhielten je 30.000 Euro.

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Gegen Kylian Mbappe liegt keine Anklage vor

Weitere 120.000 Euro flossen Sanhadji über Mbappes Mutter und Agentin Fayza Lamari als Darlehen für einen Hauskauf zu. Mbappes Umfeld betonte, diese Summen waren als Anerkennung für die geleistete Arbeit gedacht, ohne Gegenleistung. Gegen den Angreifer von Real Madrid liegt keine Anklage vor. Der Verdacht verfestigte sich jedoch durch Privatreisen, darunter ein Trip nach Kamerun im Juli 2023.

Sanhadji agierte über zwei Jahrzehnte als zentraler Ansprechpartner im Umfeld der Equipe Tricolore. Sein Einfluss reichte bis hin zu Forderungen der Mannschaft und von Zinedine Zidane, ihn für die Weltmeisterschaft 2026 im Betreuerstab zu halten.

Abseits von Mbappe summierten sich die Geldflüsse von etwa 15 aktuellen und früheren Nationalspielern zwischen 2020 und 2024 auf über 300.000 Euro zuzüglich Urlaubsgeldern und Sachleistungen. Darunter fielen Beträge von Raphael Varane, Sabri Lamouchi und Laurent Blanc mit jeweils 20.000 Euro, Yann M'Vila mit 15.000 Euro sowie Matteo Guendouzi mit 7500 Euro. In einer Nachricht an Guendouzi vom 25. Oktober 2024 hielt Sanhadji fest: "Wenn diese Angelegenheit ans Licht kommt, ist es aus mit mir."

imago-sport-1067759117.jpgIMAGO

Kylian Mbappe will Sicherheitschef auf Gruppenfoto haben

Verband und Polizei reagierten schrittweise auf die Vorfälle. Nach Ermittlungen der Generalinspektion ordnete die Nationale Polizeidirektion wegen des nicht gemeldeten Mbappe-Schecks am 19. Dezember 2025 die vorzeitige Pensionierung Sanhadjis an.

Der Verband stellte ihn dennoch direkt mit einem Vertrag bis Juli 2026 an, sodass er die Auswahl zur WM begleitete. Am 2. Juni stieß Sanhadji beim Besuch von Staatspräsident Emmanuel Macron auf Mbappes Initiative noch zum offiziellen Gruppenfoto dazu.

Häufig gestellte Fragen

Mbappe ist als Mittelstürmer im Einsatz – mit Tempo, Abschlussstärke und enormer Präsenz im Strafraum. In manchen Spielen weicht er auch auf den linken Flügel aus, um mit seinem Tempo hinter die Kette zu kommen.

Er wurde am 20. Dezember 1998 in Paris geboren – dort begann auch sein Weg Richtung Weltkarriere.

Seit diesem Sommer – und nach dem Abgang von Luka Modric – trägt Mbappe bei Real Madrid die Rückennummer 10. Es ist die Nummer, die auch bei der Nationalmannschaft mit seinem Namen verbunden ist.

Seine Körpergröße wird mit 1,78 Meter angegeben – also ziemlich genau im Durchschnitt für einen modernen Stürmer.

Sein Gewicht liegt bei rund 75 Kilogramm – in einem Bereich, der für seine Spielweise zwischen Schnellkraft und Robustheit gut passt.

Mbappe trägt in der Regel Größe 44 (EU). Seine Schuhe sind speziell angepasst – wie bei vielen Topstars im Profifußball.

Sein rechter Fuß ist dominant – mit ihm kommen die meisten Tore, Sprints und Abschlüsse. Aber auch mit links zeigt er regelmäßig starke Szenen.

Er begann beim AS Bondy – einem kleinen Klub im Nordosten von Paris, wo sein Vater als Trainer aktiv war. Später wechselte Mbappe zum INF Clairefontaine sowie zur Akademie von Monaco.

Konkrete Infos zu seinem Wohnort gibt es nicht. Man weiß, dass er während seiner Zeit bei PSG in einem Vorort von Paris lebte. Wo er sich in Madrid niederlässt, ist derzeit nicht öffentlich bekannt.

Zu seiner Autosammlung gehört unter anderem ein Mercedes-Benz. Konkrete Modelle nennt Mbappe selten, doch Luxusmarken sind bei ihm wie bei vielen Profis Standard.

Nein – Deutsch gehört nicht zu den Sprachen, die er spricht. Französisch ist seine Muttersprache, daneben spricht er auch fließend Englisch und etwas Spanisch.

Es gibt keine Informationen darüber, dass Mbappe Vater ist. In Interviews äußert er sich zu seinem Privatleben nur sehr zurückhaltend.

Aktuell ist keine feste Beziehung offiziell bekannt. Er wurde zwar gelegentlich mit Prominenten in Verbindung gebracht, hat das aber nie öffentlich bestätigt.

Offizielle Zahlen nennt er selbst nicht. Sein Gehalt bei Real Madrid soll bei rund 35 Millionen Euro netto pro Jahr liegen – dazu kommen Werbeverträge mit Marken wie Nike, Hublot oder Oakley. Insgesamt wird sein Vermögen auf deutlich über 150 Millionen Euro geschätzt.

Er hat mit Frankreich die Weltmeisterschaft 2018 gewonnen und wurde 2022 Vizeweltmeister. Überdies holte er mit den Bleus 2021 die Nations League. Dazu kommen mehrere Meistertitel mit PSG, nationale Pokalsiege und individuelle Auszeichnungen. Mit Real Madrid könnte seine Titelsammlung weiterwachsen.

Den Ballon d'Or hat er bislang noch nicht gewonnen – er war aber mehrfach unter den Top fünf.

Auch bei der Wahl zum FIFA-Weltfußballer konnte er sich bislang – auch wenn in der engeren Auswahl – nicht durchsetzen.

Ja – viele nennen ihn "Donatello". Der Spitzname stammt ursprünglich von Teamkollegen bei PSG, die ihn wegen seiner Ähnlichkeit mit der Zeichentrickfigur aus den "Teenage Mutant Ninja Turtles" so nannten. Inzwischen ist der Name fast schon Teil seiner Marke geworden.

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