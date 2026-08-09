"Er war sehr nah dran, zuzusagen": Neue Details um Wechsel-Hammer von Pep Guardiola zu Italien enthüllt

Wie Paolo Maldini, der mittlerweile zurückgetretene ehemalige technische Direktor der Squadra Azzurra in einem Interview mit dem Corriere della Sera offenbarte, stand Guardiola kurz davor, dem Verband seine Zusage zuerteilen.

"Wir sind nach Barcelona gefahren, um ihn zu treffen, haben zusammen zu Mittag gegessen und einen ganzen Tag lang gesprochen. Es reizte ihn sehr. Er war sehr nah dran, zuzusagen. Er hatte sogar angefangen, Aufstellungen auf Zettel zu schreiben", erzählte Maldini von einem Treffen zwischen der italienischen Delegation und dem spanischen Star-Coach.

Dass Guardiola dem vierfachen Weltmeister letztlich absagte, lag dabei keineswegs an finanziellen Forderungen, wie einige Medien im Zuge der Gespräche berichtet hatten. "Das Geld, die 20 Millionen Euro, von denen die Rede war, war nie ein Thema. Pep hat uns ganz klar gesagt: Gebt mir einen Euro weniger als der letzte Nationaltrainer bekommen hat, dann passt es für mich", so Maldini.

Stattdessen habe sich der 55-Jährige nach zehn kräftezehrenden Jahren an der Seitenlinie bei Manchester City noch nicht bereit gefühlt, erneut einen Verein oder eine Nationalmannschaft zu übernehmen. Guardiola habe "aus Erschöpfung nein gesagt", erläuterte Maldini: "Er kommt aus zehn zermürbenden Jahren in der Premier League. Er hat sich am Rücken operieren lassen. Er will sich ausruhen."

Grundsätzliche Begeisterung für die Aufgabe, den italienischen Fußball nach schwierigen Jahren und drei verpassten Weltmeisterschaften in Folge zurück an die Spitze zu führen, hätte der Spanier durchaus mitgebracht. "Es war ein sehr ernsthaftes Gespräch, wir haben die Kader studiert, von der U17 an aufwärts", enthüllte Maldini.

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Paolo Maldini tritt nach Verbands-Absage an Andrea Pirlo zurück

Erst nach Guardiolas endgültiger Absage sei Andrea Pirlo in den Fokus gerückt. Der Weltmeister von 2006 war schließlich Maldinis bevorzugter Kandidat, jedoch legte der Verband sein Veto aufgrund von Verbindungen zum russischen Wettanbieter Fonbet ein. Aus Protest trat Maldini nach nur 16 Tagen in seiner Funktion wieder zurück.

Maldini hatte demnach die Zusage des neu gewählten Verbandspräsidenten Giovanni Malago erhalten, die Entscheidung über den neuen Cheftrainer in vollständiger Eigenregie zu treffen. Diese Autonomie galt im Vorfeld als die entscheidende Bedingung für den Ex-Profi, das Amt bei der FIGC überhaupt anzutreten.