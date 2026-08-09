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Pep GUardiolaGetty Images
Christian Guinin

"Er war sehr nah dran, zuzusagen": Neue Details um Wechsel-Hammer von Pep Guardiola zu Italien enthüllt

UEFA Nations League A
Transfers
Italien
P. Guardiola

Zum Beinahe-Engagement von Pep Guardiola als Trainer der italienischen Nationalmannschaft sind neue Details ans Licht gekommen.

Wie Paolo Maldini, der mittlerweile zurückgetretene ehemalige technische Direktor der Squadra Azzurra in einem Interview mit dem Corriere della Sera offenbarte, stand Guardiola kurz davor, dem Verband seine Zusage zuerteilen.

"Wir sind nach Barcelona gefahren, um ihn zu treffen, haben zusammen zu Mittag gegessen und einen ganzen Tag lang gesprochen. Es reizte ihn sehr. Er war sehr nah dran, zuzusagen. Er hatte sogar angefangen, Aufstellungen auf Zettel zu schreiben", erzählte Maldini von einem Treffen zwischen der italienischen Delegation und dem spanischen Star-Coach.

Dass Guardiola dem vierfachen Weltmeister letztlich absagte, lag dabei keineswegs an finanziellen Forderungen, wie einige Medien im Zuge der Gespräche berichtet hatten. "Das Geld, die 20 Millionen Euro, von denen die Rede war, war nie ein Thema. Pep hat uns ganz klar gesagt: Gebt mir einen Euro weniger als der letzte Nationaltrainer bekommen hat, dann passt es für mich", so Maldini.

Stattdessen habe sich der 55-Jährige nach zehn kräftezehrenden Jahren an der Seitenlinie bei Manchester City noch nicht bereit gefühlt, erneut einen Verein oder eine Nationalmannschaft zu übernehmen. Guardiola habe "aus Erschöpfung nein gesagt", erläuterte Maldini: "Er kommt aus zehn zermürbenden Jahren in der Premier League. Er hat sich am Rücken operieren lassen. Er will sich ausruhen."

Grundsätzliche Begeisterung für die Aufgabe, den italienischen Fußball nach schwierigen Jahren und drei verpassten Weltmeisterschaften in Folge zurück an die Spitze zu führen, hätte der Spanier durchaus mitgebracht. "Es war ein sehr ernsthaftes Gespräch, wir haben die Kader studiert, von der U17 an aufwärts", enthüllte Maldini.

Paolo Maldini Getty Images

Paolo Maldini tritt nach Verbands-Absage an Andrea Pirlo zurück

Erst nach Guardiolas endgültiger Absage sei Andrea Pirlo in den Fokus gerückt. Der Weltmeister von 2006 war schließlich Maldinis bevorzugter Kandidat, jedoch legte der Verband sein Veto aufgrund von Verbindungen zum russischen Wettanbieter Fonbet ein. Aus Protest trat Maldini nach nur 16 Tagen in seiner Funktion wieder zurück.

Maldini hatte demnach die Zusage des neu gewählten Verbandspräsidenten Giovanni Malago erhalten, die Entscheidung über den neuen Cheftrainer in vollständiger Eigenregie zu treffen. Diese Autonomie galt im Vorfeld als die entscheidende Bedingung für den Ex-Profi, das Amt bei der FIGC überhaupt anzutreten.

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Häufig gestellte Fragen

Pep Guardiola kam am 18. Januar 1971 zur Welt – in Santpedor, einem kleinen Ort in Katalonien. Nicht gerade ein Weltfußballzentrum, aber genau dort nahm alles seinen Anfang. Seit 2007 trägt sogar der örtliche Sportplatz seinen Namen. Das sagt einiges.

Ja, und zwar als Stratege auf dem Platz. Pep war kein Dribbler, kein Sprinter – er war das Gehirn im Mittelfeld. Als defensiver Spielmacher lenkte er das Spiel, las Situationen wie ein Schachmeister. Genau das hat ihn später auch als Trainer geprägt.

Sein Herzensklub war der FC Barcelona. Dort wurde er Teil des legendären "Dream Teams" unter Johan Cruyff. Später ging's noch nach Italien (Brescia, Roma), dann Katar und Mexiko – nicht die größten Stationen, aber alle hatten Einfluss auf seine Sicht aufs Spiel.

Die Liste ist lang – richtig lang. Zweimal das Triple (Barcelona & City), drei Champions-League-Titel, sechs Premier-League-Meisterschaften, unzählige nationale Pokale. Was ihn besonders macht: Er gewinnt nicht nur – er prägt das Spiel seiner Teams komplett um.

Dreimal. 2009 und 2011 mit Barca, dann 2023 mit Manchester City. Letzterer war vielleicht der wichtigste – nach zwölf Jahren Warten, viel Kritik und dem Etikett "kann's nur mit Messi". Da hat er einfach geantwortet: mit Pokal.

Wo soll man anfangen? Messi, Xavi, Iniesta. Dann Robben, Lewandowski, Lahm. Und in den letzten Jahren: De Bruyne, Haaland, Gündogan. Es ist eine Mischung aus Weltstars und Spielern, die unter ihm den nächsten Schritt gemacht haben. Genau das ist sein Ding.

Sein Vermögen liegt laut Schätzungen bei rund 80 Millionen Euro. Sein Gehalt bei City betrug zuletzt zwischen 20 und 23 Millionen pro Jahr – plus Boni.

Drei. Maria, Marius und Valentina. Sie wurden 2001, 2003 und 2008 geboren. Man sieht sie immer wieder bei Events an seiner Seite – ob bei Preisverleihungen oder Sportveranstaltungen. Die Familie hält sich sonst eher aus der Öffentlichkeit raus.

Cristina Serra ist seine Frau – sie kennen sich schon seit seiner Jugendzeit, haben 2014 geheiratet. Es gab zuletzt Spekulationen rund um eine Trennung, aber aktuelle gemeinsame Auftritte lassen das eher unwahrscheinlich erscheinen. Bestätigt ist davon jedenfalls nichts.

Dreimal, laut IFFHS: 2009, 2011 und 2023. In allen drei Jahren hat er mit seinem Klub die Champions League gewonnen – zwei Mal mit Barcelona, einmal mit City. Es sind genau diese Jahre, die auch seinen Ruf als Jahrhunderttrainer untermauern.

"Pep" – das ist keine Erfindung, sondern einfach die katalanische Kurzform von "Josep". So nennt ihn jeder: Medien, Spieler, Fans. Und obwohl es ganz simpel klingt, ist der Name längst zu einer Art Marke geworden – man weiß sofort, wer gemeint ist.

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