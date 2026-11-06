Er war schon Thema beim FC Bayern: Wunschspieler von Eberl vor Winter-Wechsel zu Arsenal?

Teilen GOAL bei Google bevorzugen

Werbung

Antonio Nusa ist eine der wenigen Konstanten bei RB Leipzig in der holprigen neuen Saison. Das weckt Begehrlichkeiten. Auch beim FC Bayern soll man nach wie vor angetan von ihm sein.

Wie die Bild berichtet, sähe Sportvorstand Max Eberl Nusa nach wie vor gerne im Trikot des deutschen Rekordmeisters. Bereits im vergangenen Sommer war der norwegische Nationalspieler Thema in München, weil die Bayern über eine Verpflichtung eines Konkurrenten für Luis Diaz auf dem linken Flügel nachdachten.

Letztlich kam jedoch nach der Absage an Anthony Gordon (Wechsel zum FC Barcelona) in Ismael Saibari ein offensiver Zentrumsspieler, während für die linke Seite Alphonso Davies als Backup für Diaz eingeplant wurde und in Arijon Ibrahimovic eine weitere interne Option auf Leihbasis zum FC Augsburg wechselte. Weil Diaz aktuell verletzt ausfällt (kleiner Muskelbündelriss), kehrte Davies vorläufig auf seine einst angestammte Offensivposition zurück, während wahlweise Nathaniel Brown und Josip Stanisic hinten links spielen.

Vor dem Auswärtsspiel in Mainz am Samstag steht jedoch nun auch ein Fragezeichen hinter einem Einsatz von Davies, bei dem die Münchner laut Trainer Aaron Danks "vorsichtig" sein müssten.

Werbung Werbung

Die Verpflichtung eines linken Flügelspielers soll auch wegen Davies' Verletzungsanfälligkeit im kommenden Sommer ganz oben auf der Liste der Transferprioritäten der Münchner stehen. Zuletzt berichteten Sky und Bild, dass Oskar Pietuszewski vom FC Porto eine ernsthafte Option sei und es bereits Gespräche gegeben habe. Auch von dem 18-Jährigen sei Eberl demnach ein großer Fan.

Verwandte Themen

Bundesliga Spiele Hoffenheim - Schalke 04 DAZN

Günstig wird er allerdings nicht: Pietuszewski hat bei Porto eine Ausstiegsklausel in höhe von satten 60 Millionen Euro. Neben dem Polen und Nusa gibt es laut Bild auch noch weitere Kandidaten für diese Position beim FCB: Rio Ngumoha vom FC Liverpool und Eli Junior Kroupi von Bournemouth.

Holt der FC Arsenal Antonio Nusa schon im Winter?

Und Nusa? Nach Angaben der englischen The Sun könnte der FC Arsenal möglicherweise schon im Winter einen Vorstoß wagen. Nusa sei "intensiv" gescoutet und für gut befunden worden, heißt es. Die Gunners seien seien optimistisch, Nusa für rund 54 Millionen Euro Ablöse verpflichten zu können. Allerdings dürfte RB Leipzig keinerlei Interesse daran haben, seinen konstantesten Offensivspieler im Winter abzugeben - schon gar nicht für unter 60 Millionen.

Werbung

Der 21-Jährige kam im Sommer 2024 für 21 Millionen Euro von Club Brügge zu den Sachsen und legte dort eine beachtliche Entwicklung hin. In 85 Pflichtspielen hält er aktuell bei 16 Toren und 18 Vorlagen. Allein in dieser Bundesliga-Saison hat er mit vier Toren und sechs Vorlagen in acht Spielen seine Werte aus der Vorsaison schon übertroffen (31 Bundesligaspiele, vier Tore, drei Vorlagen).