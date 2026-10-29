Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
imago-sport-1085106603.jpgBuzzi
Jochen Tittmar

Er war schon so gut wie bei Chelsea: FC Liverpool will wohl bei 70-Millionen-Euro-Mann dazwischengrätschen

Premier League
Transfers
Liverpool
AS Monaco
L. Camara

Der FC Liverpool will sich wohl mit Lamine Camara verstärken, der im Sommer fast bei Chelsea gelandet war.

Klassisches Pay-TV
Sky Deutschland

Sky Sport

✅ Zeigt alle 380 Premier-League-Spiele der Saison in voller Länge, davon 250 exklusiv live im TV.

✅ Bietet über den klassischen Sky Q Receiver oder die Sky Stream Box die Möglichkeit, Top-Spiele in 4K Ultra HD zu empfangen.

✅ Das TV-Abonnement beinhaltet automatisch das Entertainment-Paket, wodurch neben dem Sport auch Top-Serien und Dokumentationen abgedeckt sind.

Monatlich ab25,00 €
Streaming-Dienst von Sky
WOW Sky Neu

WOW

✅ Der Dienst funktioniert rein über das Internet als App auf Smart-TVs, Konsolen und Mobilgeräten – ohne Satellitenschüssel oder Receiver.

✅ Neben dem Jahresabo wird auch eine jederzeit monatlich kündbare Option (für 44,99 €) angeboten, ideal für kurzfristige Zuschauer.

✅ Im Gegensatz zu den getrennten TV-Paketen schaltet WOW Live-Sport sofort das gesamte Sport-Portfolio von Sky frei, inklusive der Fußball-Bundesliga, Formel 1 und dem DFB-Pokal.

Monatlich ab29,99 €

Der FC Liverpool verhandelt laut der Sun über einen Wintertransfer von Lamine Camara. Dessen Wechsel von der AS Monaco zu Chelsea war im Sommer erst auf der Zielgeraden geplatzt.

Für einen Vollzug im kommenden Januar müssen alle beteiligten Seiten nach Angaben des Boulevardblatts zwar Zugeständnisse machen, eine Einigung zur Winterpause gelte dennoch als realisierbar. Liverpool hat die Gespräche mit der Entourage des senegalesischen Mittelfeldspielers demnach bereits eröffnet.

Dass Camara überhaupt weiterhin Bestandteil von Transfergerüchten ist, geht auf durchaus dramatische Entwicklungen im vergangenen Sommers zurück. Am Deadline Day schien sein Transfer zu Chelsea praktisch besiegelt. Zwischen den Klubs und der Spielerseite existierte bereits eine schriftliche Übereinkunft über eine Sockelablöse von 55 Millionen Euro.

Wenige Stunden vor dem Ende des Transferfensters zog Monaco ihre Zusage jedoch zurück. Als Hintergrund für den abrupten Rückzug gilt das parallel geführte Tauziehen um Folarin Balogun, dessen anvisierter Wechsel zum FC Everton zu diesem Zeitpunkt neu verhandelt werden musste.

Nächste Spiele
PAR

PAR

Frankreich Ligue 1

01. Nov. 2026

ASM

ASM

LIV

LIV

Premier League

01. Nov. 2026

ARS

ARS

In London sorgte der Vorfall für beträchtliche Verstimmung: Chelsea soll die Verhandlungsführung der Monegassen als "zutiefst unprofessionell" bezeichnet haben, hieß es damals. Camaras Marktwert ist seither weiter gestiegen und wird inzwischen auf bis zu 70 Millionen Euro beziffert.

Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images

Transfer von Lamine Camara zum FC Chelsea scheiterte dramatisch

Der gescheiterte Wechsel sorgte auch auf Beraterseite für Kritik. Diomansy Kamara, der neben dem Ex-Münchner Nicolas Jackson auch Camara und dessen Nationalmannschaftskollege Ismaila Sarr vertritt - dessen angestrebter Abgang von Crystal Palace zu Galatasaray oder Liverpool ebenfalls im letzten Moment scheiterte -, schrieb dazu auf seinem Instagram-Kanal: "Die Fälle von Ismaila Sarr und Lamine Camara müssen uns alle zum Nachdenken anregen. Wir müssen aus dieser Denkweise herauskommen, in der der afrikanische Spieler manchmal den Eindruck erweckt, er sei nur eine Ware: Man kauft ihn, setzt seinen Preis fest, verhandelt über seine Zukunft - und zu oft scheint dein Wille in den Hintergrund zu rücken."

Kamara mahnte einen grundlegenden Wandel im Umgang mit Profis aus Afrika an: "Respekt vor ihrer Arbeit. Respekt vor ihrer Karriere. Respekt vor ihren Ambitionen. Respekt vor ihrer Stimme. Ein Transfer sollte nicht nur eine Angelegenheit zwischen zwei Vereinen und Zahlen sein. Hinter jedem Vertrag steht ein Mensch, eine Karriere, Träume und Lebensentscheidungen."

Camara steht in Monaco noch bis 2029 unter Vertrag. 2024 war er für 15 Millionen Euro vom FC Metz gekommen und hat seither 83 Pflichtspiele absolviert. In diesen gelangen ihm sieben Tore und zwölf Vorlagen.

Häufig gestellte Fragen

Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.

Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.

Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.

Das Stadion des Liverpool FC heißt Anfield und ist seit der Gründung die Heimspielstätte der Reds.

Das Anfield Stadium bietet Platz für 61.276 Zuschauer und verfügt ausschließlich über Sitzplätze.

Der Liverpool FC gehört mit 72 Titeln zu den erfolgreichsten Fußballklubs Englands und der Welt. International triumphierte der Verein sechsmal in der Champions League. Hinzu kommen vier UEFA-Supercups und eine FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.

Mit 20 englischen Meisterschaften teilt sich der Liverpool FC den Rekord als erfolgreichster Klub Englands mit Manchester United.

Ian Callaghan (1960-1978) ist mit 855 Pflichtspielen Rekordspieler beim FC Liverpool.

Ian Rush ist der Rekordtorschütze in der Geschichte der Reds und brachte es in seiner Karriere auf insgesamt 339 Pflichtspieltore für den Klub. 

Im Trikot des FC Liverpool standen im Laufe der Jahre zahlreiche Weltstars wie Steven Gerrard, Ian Rush, Robbie Fowler, Luis Suarez, Fernando Torres, Virgil van Dijk und Mohamed Salah.

Die Geschichte des Liverpool FC ist von zahlreichen herausragenden Trainern geprägt. An der Spitze steht Bob Paisley als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte (u.a. 6x englische Meisterschaft und 3x Champions League), während auch Joe Fagan, Rafael Benitez und Jürgen Klopp den Klub nachhaltig prägten.

Aufgrund seiner roten Vereinsfarben ist der FC Liverpool unter dem Spitznamen "The Reds" bekannt und wird im Alltag oft schlicht "LFC" genannt.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen