Der FC Liverpool verhandelt laut der Sun über einen Wintertransfer von Lamine Camara. Dessen Wechsel von der AS Monaco zu Chelsea war im Sommer erst auf der Zielgeraden geplatzt.

Für einen Vollzug im kommenden Januar müssen alle beteiligten Seiten nach Angaben des Boulevardblatts zwar Zugeständnisse machen, eine Einigung zur Winterpause gelte dennoch als realisierbar. Liverpool hat die Gespräche mit der Entourage des senegalesischen Mittelfeldspielers demnach bereits eröffnet.

Dass Camara überhaupt weiterhin Bestandteil von Transfergerüchten ist, geht auf durchaus dramatische Entwicklungen im vergangenen Sommers zurück. Am Deadline Day schien sein Transfer zu Chelsea praktisch besiegelt. Zwischen den Klubs und der Spielerseite existierte bereits eine schriftliche Übereinkunft über eine Sockelablöse von 55 Millionen Euro.

Wenige Stunden vor dem Ende des Transferfensters zog Monaco ihre Zusage jedoch zurück. Als Hintergrund für den abrupten Rückzug gilt das parallel geführte Tauziehen um Folarin Balogun, dessen anvisierter Wechsel zum FC Everton zu diesem Zeitpunkt neu verhandelt werden musste.

In London sorgte der Vorfall für beträchtliche Verstimmung: Chelsea soll die Verhandlungsführung der Monegassen als "zutiefst unprofessionell" bezeichnet haben, hieß es damals. Camaras Marktwert ist seither weiter gestiegen und wird inzwischen auf bis zu 70 Millionen Euro beziffert.

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Transfer von Lamine Camara zum FC Chelsea scheiterte dramatisch

Der gescheiterte Wechsel sorgte auch auf Beraterseite für Kritik. Diomansy Kamara, der neben dem Ex-Münchner Nicolas Jackson auch Camara und dessen Nationalmannschaftskollege Ismaila Sarr vertritt - dessen angestrebter Abgang von Crystal Palace zu Galatasaray oder Liverpool ebenfalls im letzten Moment scheiterte -, schrieb dazu auf seinem Instagram-Kanal: "Die Fälle von Ismaila Sarr und Lamine Camara müssen uns alle zum Nachdenken anregen. Wir müssen aus dieser Denkweise herauskommen, in der der afrikanische Spieler manchmal den Eindruck erweckt, er sei nur eine Ware: Man kauft ihn, setzt seinen Preis fest, verhandelt über seine Zukunft - und zu oft scheint dein Wille in den Hintergrund zu rücken."

Kamara mahnte einen grundlegenden Wandel im Umgang mit Profis aus Afrika an: "Respekt vor ihrer Arbeit. Respekt vor ihrer Karriere. Respekt vor ihren Ambitionen. Respekt vor ihrer Stimme. Ein Transfer sollte nicht nur eine Angelegenheit zwischen zwei Vereinen und Zahlen sein. Hinter jedem Vertrag steht ein Mensch, eine Karriere, Träume und Lebensentscheidungen."

Camara steht in Monaco noch bis 2029 unter Vertrag. 2024 war er für 15 Millionen Euro vom FC Metz gekommen und hat seither 83 Pflichtspiele absolviert. In diesen gelangen ihm sieben Tore und zwölf Vorlagen.