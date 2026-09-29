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Malaga CF v Fulham FC - Trofeo Costa del SolGetty Images Sport
Christian Guinin

Er wäre im kommenden Sommer ablösefrei: Schnappt sich der FC Bayern München einen ehemaligen deutschen Nationalspieler?

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B. Leno
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Der FC Bayern möchte sich im Tor für die Zukunft rüsten. Verstärkt ein ehemaliger deutscher Nationalspieler die Münchner?

Derzeit befindet sich der deutsche Rekordmeister auf der Suche nach einer neuen Nummer zwei hinter dem designierten Stammtorhüter Jonas Urbig, da sowohl die derzeitige Nummer eins Manuel Neuer (40) als auch Ersatz-Keeper Sven Ulreich (38) ihre Karrieren im Sommer womöglich beenden könnten.

Bei beiden läuft der Vertrag nach der laufenden Saison aus. Vor allem Neuer hatte in den vergangenen Wochen und Monaten mehrmals durchklingen lassen, dass es für ihn seine letzte Spielzeit als aktiver Profi sein könnte.

"Ich spiele nicht die Spiele, um zu sagen: Das ist mein letztes Spiel - egal, ob ich vielleicht in dem einen oder anderen Stadion das letzte Mal gewesen bin. Aber es sieht stark danach aus, dass ich aufhöre", sagte er etwa am Rande des Sommer-Trainingslagers am Tegernsee im August.

Nach Informationen der Bild soll deshalb Bernd Leno in den Fokus der Bayern-Verantwortlichen gerückt sein. Der Schlussmann, der aktuell bei Premier-League-Klub FC Fulham unter Vertrag ist und dort seit Jahren als zuverlässige Stammkraft zwischen den Pfosten steht, könnte demnach die Nachfolge der beiden Routiniers antreten.

Fulham v VfB Stuttgart - Pre-Season FriendlyGetty Images

Gelingt Bernd Leno eine Rückkehr ins DFB-Team?

Die Bundesliga kennt Leno noch aus seiner Zeit bei Bayer 04 Leverkusen, wo er zwischen 2012 und 2018 304 Spiele anhäufte. Auch für die deutsche Nationalmannschaft stand er bereits neunmal auf dem Platz - unter Jürgen Klopp rechnen ihm einige Experten sogar Chancen auf eine Rückkehr ins DFB-Team zu. Zuletzt trug er 2021 das Deutschland-Trikot.

Von Vorteil für die Bayern wäre, dass der 34-Jährige bei Fulham nur noch Vertrag bis zum 30. Juni 2027 besitzt und im kommenden Sommer ablösefrei verpflichtet werden könnte. Die Londoner besitzen dem Vernehmen nach zwar eine Verlängerungsoption, als allzu kostspielig sollte sich ein Transfer jedoch auch dann nicht entpuppen.

Leno selbst könne sich eine Rückkehr nach Deutschland und in die Bundesliga wohl vorstellen, auch wenn er sich voraussichtlich mit einem Status als Nummer zwei hinter Urbig zufrieden geben müsste.

SV Werder Bremen v FC Augsburg - Bundesliga 2026/27Getty Images

FC Bayern hat wohl auch Finn Dahmen auf dem Zettel

Kürzlich enthüllte die Bild in ihrem Podcast "Bayern Insider" bereits, dass auch Augsburgs Finn Dahmen (28) auf der Liste des Rekordmeisters steht. Ähnlich wie Leno erfülle auch der Schlussmann vom FC Augsburg ziemlich gut das Profil, das sich die Münchner Bosse für die Rolle des künftigen Urbig-Backups vorstellen.

Dessen Trainer Manuel Baum machte die Tür zu einem Transfer zu den Bayern sogar schon ein wenig auf. "Wenn einer zu den Besten der Bundesliga gehört, ist er mit Sicherheit Thema bei den besten Mannschaften in der Bundesliga. In Augsburg ist es schon Teil der Philosophie, dass man dann auch mal Spieler ziehen lässt, die vielleicht überdurchschnittlich leisten", sagte Baum gegenüber der Bild.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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