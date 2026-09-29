Er wäre im kommenden Sommer ablösefrei: Schnappt sich der FC Bayern München einen ehemaligen deutschen Nationalspieler?

Derzeit befindet sich der deutsche Rekordmeister auf der Suche nach einer neuen Nummer zwei hinter dem designierten Stammtorhüter Jonas Urbig, da sowohl die derzeitige Nummer eins Manuel Neuer (40) als auch Ersatz-Keeper Sven Ulreich (38) ihre Karrieren im Sommer womöglich beenden könnten.

Bei beiden läuft der Vertrag nach der laufenden Saison aus. Vor allem Neuer hatte in den vergangenen Wochen und Monaten mehrmals durchklingen lassen, dass es für ihn seine letzte Spielzeit als aktiver Profi sein könnte.

"Ich spiele nicht die Spiele, um zu sagen: Das ist mein letztes Spiel - egal, ob ich vielleicht in dem einen oder anderen Stadion das letzte Mal gewesen bin. Aber es sieht stark danach aus, dass ich aufhöre", sagte er etwa am Rande des Sommer-Trainingslagers am Tegernsee im August.

Nach Informationen der Bild soll deshalb Bernd Leno in den Fokus der Bayern-Verantwortlichen gerückt sein. Der Schlussmann, der aktuell bei Premier-League-Klub FC Fulham unter Vertrag ist und dort seit Jahren als zuverlässige Stammkraft zwischen den Pfosten steht, könnte demnach die Nachfolge der beiden Routiniers antreten.

Getty Images

Gelingt Bernd Leno eine Rückkehr ins DFB-Team?

Die Bundesliga kennt Leno noch aus seiner Zeit bei Bayer 04 Leverkusen, wo er zwischen 2012 und 2018 304 Spiele anhäufte. Auch für die deutsche Nationalmannschaft stand er bereits neunmal auf dem Platz - unter Jürgen Klopp rechnen ihm einige Experten sogar Chancen auf eine Rückkehr ins DFB-Team zu. Zuletzt trug er 2021 das Deutschland-Trikot.

Von Vorteil für die Bayern wäre, dass der 34-Jährige bei Fulham nur noch Vertrag bis zum 30. Juni 2027 besitzt und im kommenden Sommer ablösefrei verpflichtet werden könnte. Die Londoner besitzen dem Vernehmen nach zwar eine Verlängerungsoption, als allzu kostspielig sollte sich ein Transfer jedoch auch dann nicht entpuppen.

Leno selbst könne sich eine Rückkehr nach Deutschland und in die Bundesliga wohl vorstellen, auch wenn er sich voraussichtlich mit einem Status als Nummer zwei hinter Urbig zufrieden geben müsste.

Getty Images

FC Bayern hat wohl auch Finn Dahmen auf dem Zettel

Kürzlich enthüllte die Bild in ihrem Podcast "Bayern Insider" bereits, dass auch Augsburgs Finn Dahmen (28) auf der Liste des Rekordmeisters steht. Ähnlich wie Leno erfülle auch der Schlussmann vom FC Augsburg ziemlich gut das Profil, das sich die Münchner Bosse für die Rolle des künftigen Urbig-Backups vorstellen.

Dessen Trainer Manuel Baum machte die Tür zu einem Transfer zu den Bayern sogar schon ein wenig auf. "Wenn einer zu den Besten der Bundesliga gehört, ist er mit Sicherheit Thema bei den besten Mannschaften in der Bundesliga. In Augsburg ist es schon Teil der Philosophie, dass man dann auch mal Spieler ziehen lässt, die vielleicht überdurchschnittlich leisten", sagte Baum gegenüber der Bild.