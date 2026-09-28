Er wäre im kommenden Sommer ablösefrei! FC Bayern München beobachtet wohl Situation um spanischen Weltmeister

Der FC Bayern München beschäftigt sich angeblich mit der möglichen Verpflichtung von Atletico Madrids Rechtsverteidiger Marcos Llorente im kommenden Sommer.

Wie die spanische Zeitung as berichtet, beobachtet der FCB die Situation des spanischen Weltmeisters ganz genau. Und diese ist für interessierte Vereine durchaus interessant: Schließlich läuft Llorentes Vertrag bei Atletico 2027 aus, er könnte also ablösefrei auf den Markt kommen.

Für Bayern wäre der 31-Jährige, der seine Karriere in der Nationalmannschaft nach Spaniens WM-Titel im Sommer beendet hat, auch wegen seiner Flexibilität attraktiv. So wäre Llorente eine zusätzliche Option für die rechte Abwehrseite, er kann aber auch im Mittelfeldzentrum oder auf der offensiven rechten Außenbahn agieren und könnte damit auf gleich drei Positionen sowohl für Breite als auch für neue Qualität sorgen.

Atletico, das Llorente 2019 für 30 Millionen Euro Ablöse von Stadtrivale Real holte, wird den 27-maligen Nationalspieler jedoch keinesfalls kampflos ziehen lassen. Laut as arbeitet der spanische Topklub derzeit daran, Llorente einen neuen Vertrag schmackhaft zu machen.

Llorente, der auf dem Weg zu Spaniens WM-Titel auf drei Einsätze kam, zählt bei Atletico zu den wichtigsten Spielern. Insgesamt hat der gebürtige Madrilene für die Rojiblancos bereits 308 Pflichtspiele bestritten, in denen ihm 37 Tore und 45 Assists gelangen.