Er verletzte sich bei der WM! FC Bayern München kann wohl bei Neuzugang aufatmen

Der FC Bayern München kann bei Ismael Saibari offenbar ein wenig aufatmen. Wie der kicker berichtet, hat der deutsche Rekordmeister den Neuzugang untersucht und dabei einen Muskelfaserriss diagnostiziert - bis dato war stets lediglich von einer nicht genauer definierten Muskelverletzung die Rede gewesen.

Saibari hatte sich bei der marokkanischen Nationalmannschaft während der WM 2026 verletzt und deshalb auch beim Viertelfinal-Aus gegen Frankreich nicht mitwirken können. Seither stand eine Diagnose aus.

Ein Muskelfaserriss würde einer leichten Entwarnung gleichkommen. Schließlich hätte es den vielseitigen Offensivspieler auch deutlich schlimmer erwischen können. Wie beispielsweise Lennart Karl, der sich noch vor Turnierstar einen Bündelriss zugezogen hatte.

Ismael Saibari: Rechtzeitige Rückkehr zum Supercup gegen BVB?

Saibari war ohnehin nicht für das aktuelle Trainingslager am Tegernsee eingeplant. Stattdessen bereitet er sich in München auf sein Comeback vor, um dann nach dem Asien-Trip (1. bis 8. August) zur Mannschaft von Trainer Vincent Kompany zu stoßen. Somit könnte Saibari bereits am 22. August im Supercup gegen den BVB sein Pflichtspieldebüt für den FCB feiern.

Gleiches gelte auch für Karl und den zuletzt ebenfalls verletzten Serge Gnabry. Die restlichen deutschen Nationalspieler um Neuzugang Nathaniel Brown und Kapitän Manuel Neuer sind indes am Montag ins Training eingestiegen. Ebenfalls nicht im Trainingslager ist Verkaufskandidat Bryan Zaragoza, der noch unter einer Knieverletzung leidet und deshalb an der Säbener Straße zur Reha verweilt.