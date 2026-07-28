Der FC Bayern München muss zunächst auf einen Neuzugang verzichten. Dennoch gibt es leichte Entwarnung.
Der FC Bayern München kann bei Ismael Saibari offenbar ein wenig aufatmen. Wie der kicker berichtet, hat der deutsche Rekordmeister den Neuzugang untersucht und dabei einen Muskelfaserriss diagnostiziert - bis dato war stets lediglich von einer nicht genauer definierten Muskelverletzung die Rede gewesen.
Ein Muskelfaserriss würde einer leichten Entwarnung gleichkommen. Schließlich hätte es den vielseitigen Offensivspieler auch deutlich schlimmer erwischen können. Wie beispielsweise Lennart Karl, der sich noch vor Turnierstar einen Bündelriss zugezogen hatte.
Ismael Saibari: Rechtzeitige Rückkehr zum Supercup gegen BVB?
Saibari war ohnehin nicht für das aktuelle Trainingslager am Tegernsee eingeplant. Stattdessen bereitet er sich in München auf sein Comeback vor, um dann nach dem Asien-Trip (1. bis 8. August) zur Mannschaft von Trainer Vincent Kompany zu stoßen. Somit könnte Saibari bereits am 22. August im Supercup gegen den BVB sein Pflichtspieldebüt für den FCB feiern.
Gleiches gelte auch für Karl und den zuletzt ebenfalls verletzten Serge Gnabry. Die restlichen deutschen Nationalspieler um Neuzugang Nathaniel Brown und Kapitän Manuel Neuer sind indes am Montag ins Training eingestiegen. Ebenfalls nicht im Trainingslager ist Verkaufskandidat Bryan Zaragoza, der noch unter einer Knieverletzung leidet und deshalb an der Säbener Straße zur Reha verweilt.
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.
HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?
Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen