Fermin Lopez und Pau Cubarsi stärken Lamine Yamal im Rennen um den Ballon d'Or öffentlich den Rücken und teilen gegen die Konkurrenz aus. Gegenüber Mundo Deportivo und RAC 1 nutzten beide Barca-Profis die Gelegenheit, um ihren Teamkollegen offen als den verdienten Sieger der begehrtesten individuellen Trophäe im Weltfußball auszurufen.

In den vergangen Wochen hatte Yamal selbst für Aufsehen gesorgt, indem er seinen Anspruch auf den Ballon d'Or öffentlich untermauerte und dabei auch subtile Spitzen gegen Harry Kane vom FC Bayern München setzte. Nun untermauerte Lopez Yamals Favoritenrolle mit folgenden Worten: "Für mich auf jeden Fall. Ich sehe ihn jeden Tag, er ist spektakulär und hat ein unglaubliches Jahr bei Barca gespielt."

Auch auf die Herausforderungen im Nationaltrikot ging Lopez ein. Bei der Weltmeisterschaft habe Yamal wegen einer vorherigen Verletzung womöglich nicht die beste Version von sich zeigen können, sei aber dennoch Weltmeister geworden: "Ich glaube, er verdient es."

Dennoch lobte Lopez auch die Verdienste von Kane und sagte: "Kane ist auch ein großartiger Spieler und wird sicher in den Top drei sein. Ich hoffe, dass Lamine gewinnen kann."

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Lamine Yamal und Fermin Lopez sind enge Freunde

Abwehr-Juwel Cubarsi äußerte derweil volles Verständnis für das selbstbewusste Auftreten seines Kollegen: "Ich verstehe, dass er Wahlkampf macht. Er verdient ihn am meisten und hoffentlich gewinnt er ihn."

Besonders zwischen Lopez und Yamal gibt es eine spezielle persönliche Ebene, beide sind gute Freunde. Lopez hatte die Weltmeisterschaft verletzungsbedingt verpasst. Yamal hatte in einer Partie für seinen Kumpel eine besondere Überraschung geplant und für ein eventuelles Tor ein spezielles Trikot unter seinem Dress vorbereitet.

Da der Offensivstar allerdings ohne eigenen Treffer blieb, kam die Aktion auf dem Platz nicht zur Entfaltung. Lopez erfuhr erst im Nachgang davon: "Die Geste zählt, denn seine Fotografin hat es mir erzählt. Es ist ein sehr schönes Detail, das leider nicht zustande kam."

Auf dem Rasen profitieren beide Akteure enorm voneinander, erklärte Lopez: "Er ist ein Freund. Ich versuche, es ihm leicht zu machen und die Räume zu nutzen, weil er viele Gegenspieler auf sich zieht."