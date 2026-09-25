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imago-sport-1083543208.jpgSOPA Images
Jochen Tittmar

"Er verdient ihn am meisten": Lamine Yamal erhält im Rennen um den Ballon d'Or prominente Unterstützung

La Liga
FC Barcelona
L. Yamal
P. Cubarsi
F. Lopez

Wer holt den Ballon d'Or 2026? Für Fermin Lopez und Pau Cubarsi ist die Sache eindeutig.

Fermin Lopez und Pau Cubarsi stärken Lamine Yamal im Rennen um den Ballon d'Or öffentlich den Rücken und teilen gegen die Konkurrenz aus. Gegenüber Mundo Deportivo und RAC 1 nutzten beide Barca-Profis die Gelegenheit, um ihren Teamkollegen offen als den verdienten Sieger der begehrtesten individuellen Trophäe im Weltfußball auszurufen.

In den vergangen Wochen hatte Yamal selbst für Aufsehen gesorgt, indem er seinen Anspruch auf den Ballon d'Or öffentlich untermauerte und dabei auch subtile Spitzen gegen Harry Kane vom FC Bayern München setzte. Nun untermauerte Lopez Yamals Favoritenrolle mit folgenden Worten: "Für mich auf jeden Fall. Ich sehe ihn jeden Tag, er ist spektakulär und hat ein unglaubliches Jahr bei Barca gespielt."

Auch auf die Herausforderungen im Nationaltrikot ging Lopez ein. Bei der Weltmeisterschaft habe Yamal wegen einer vorherigen Verletzung womöglich nicht die beste Version von sich zeigen können, sei aber dennoch Weltmeister geworden: "Ich glaube, er verdient es."

Dennoch lobte Lopez auch die Verdienste von Kane und sagte: "Kane ist auch ein großartiger Spieler und wird sicher in den Top drei sein. Ich hoffe, dass Lamine gewinnen kann."

YamalGetty Images

Lamine Yamal und Fermin Lopez sind enge Freunde

Abwehr-Juwel Cubarsi äußerte derweil volles Verständnis für das selbstbewusste Auftreten seines Kollegen: "Ich verstehe, dass er Wahlkampf macht. Er verdient ihn am meisten und hoffentlich gewinnt er ihn."

Besonders zwischen Lopez und Yamal gibt es eine spezielle persönliche Ebene, beide sind gute Freunde. Lopez hatte die Weltmeisterschaft verletzungsbedingt verpasst. Yamal hatte in einer Partie für seinen Kumpel eine besondere Überraschung geplant und für ein eventuelles Tor ein spezielles Trikot unter seinem Dress vorbereitet.

Da der Offensivstar allerdings ohne eigenen Treffer blieb, kam die Aktion auf dem Platz nicht zur Entfaltung. Lopez erfuhr erst im Nachgang davon: "Die Geste zählt, denn seine Fotografin hat es mir erzählt. Es ist ein sehr schönes Detail, das leider nicht zustande kam."

Auf dem Rasen profitieren beide Akteure enorm voneinander, erklärte Lopez: "Er ist ein Freund. Ich versuche, es ihm leicht zu machen und die Räume zu nutzen, weil er viele Gegenspieler auf sich zieht."

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Häufig gestellte Fragen

Lamine Yamal verdient sein Geld auf den Flügelpositionen, meist auf der rechten Seite. Dort begeistert er mit explosiven Antritten und starken Dribblings das Publikum.

Lamine Yamal kam am 13. Juli 2007 im katalanischen Esplugues de Llobregat zur Welt.

Lamine Yamal lief beim FC Barcelona bis zum Ende der Saison 2024/25 mit der Rückennummer 19 auf. Seit der Saison 2025/26 trägt er die prestigeträchtige Nummer 10.

Lamine Yamal ist 1,80 Meter groß.

Lamine Yamal bringt ein Körpergewicht von 72 Kilogramm auf die Waage.

Lamine Yamal trägt Schuhgröße 44.

Der starke Fuß von Lamine Yamal ist links.

Lamine Yamal spielte in seiner Kindheit für den CF La Torreta und den FC Barcelona.

Lamine Yamal hat das Klubinternat La Masia kürzlich hinter sich gelassen und lebt nun in einer eigenen Wohnung im Norden Barcelonas – nur wenige Gehminuten vom Trainingszentrum des FC Barcelona entfernt.

Lamine Yamal fährt oft einen Cupra Formentor, da der Automobilhersteller Cupra ein offizieller Partner seines Vereins FC Barcelona ist. Zudem wurde er im Rahmen von Werbe- und Testaktionen mit Modellen der Marke wie dem Cupra Raval gesehen.

Lamine Yamal ist Spanier mit marokkanischen und äquatorialguineischen Wurzeln und hat bislang noch nie für einen deutschen Verein gespielt. Deutsch spricht er demnach nicht.

Lamine Yamal hat keine Kinder.

Lamine Yamals aktuelle Freundin ist die spanische Influencerin Ines Garcia Santos.

Das geschätzte Vermögen von Lamine Yamal liegt zwischen 7 und 15 Millionen Euro. Beim FC Barcelona seinem derzeitigen Club, soll sein jährliches Bruttogehalt rund 26 Millionen Euro betragen.

In seiner jungen Karriere hat Lamine Yamal bereits acht Titel gewonnen: dreimal die spanische Meisterschaft, zweimal den spanischen Supercup sowie einmal den spanischen Pokal. Zudem wurde er 2024 mit der spanischen Nationalmannschaft Europameister und 2026 mit selbiger Weltmeister.

Lamine Yamal hat den Ballon d'Or bislang zwar noch nicht gewinnen können, doch seine Leistungen brachten ihm bereits Nominierungen ein. Zweimal Mal schaffte er es dabei, sich unter den zehn besten Spielern der Welt zu platzieren (Platz 2 im Jahr 2025).

Lamine Yamal wurde bisher noch nie mit dem Titel des FIFA-Weltfußballers ausgezeichnet.

Lamine Yamal trägt verschiedene Spitznamen, darunter "Ryan", der aus einer amüsanten Begegnung mit Touristen in Barcelona entstanden ist. Außerdem nennen ihn Fans und Kommentatoren "Lamine The Dream" – eine Anerkennung seiner herausragenden Fähigkeiten und seines vielversprechenden Talents. Obwohl diese Beinamen nicht offiziell sind, haben sie sich in den sozialen Netzwerken und unter Anhängern fest verankert.

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