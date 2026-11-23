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Nachdem Nick Woltemade in Italien zuletzt teilweise heftiger Kritik ausgesetzt war, hat sich die Stimmung nach seinem starken Auftritt nun grundlegend gewandelt. Beim deutlichen 4:0-Sieg von Juventus Turin gegen den FC Venedig am Wochenende überzeugte der Mittelstürmer auf ganzer Linie und erntete dafür großes Lob in der italienischen Presse.

"Vorsicht, Woltemades Leistung heute ist beispiellos", schrieb die Gazzetta dello Sport. Der 24-Jährige habe als Einwechselspieler "zum ersten Mal direkten Einfluss auf Tore. Mit seiner Einwechslung veränderte das Team sein Spiel, agierte flüssiger und selbstbewusster."

Tatsächlich brachte Woltemade nach einer enttäuschenden ersten Halbzeit entscheidenden Schwung in das Spiel der Turiner. Zur Pause gekommen, erzielte er zunächst selbst die Führung und legte in der 59. Minute das 2:0 durch Teun Koopmeiners auf. Juan Cabal (65.) und Randal Kolo Muani (71., Foulelfmeter) machten anschließend den Deckel drauf. Den Strafstoß überließ Woltemade seinem Mitspieler.

Auch andere italienische Medien hoben seinen Einfluss auf die Partie hervor. "Woltemade verändert das Spiel", urteilte La Repubblica. Der Corriere della Sera beschrieb den Auftritt der Mannschaft vor und nach seiner Einwechslung treffend: "Eine albtraumhafte erste Halbzeit. Dann kommt Woltemade ins Spiel und rüttelt Juve wach."

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Der positive Eindruck deckt sich auch mit Woltemades eigener Einschätzung seiner Entwicklung. Nach seiner Leihe von Newcastle United zu Juventus im vergangenen Sommer hatte der Angreifer zunächst Schwierigkeiten, sich in Italien zurechtzufinden.

Inzwischen sieht er sich jedoch auf einem guten Weg. "Es lief die letzten Spiele ganz gut für mich persönlich, es ist immer besser geworden. Ich komme immer besser rein", erklärte er zuletzt bei Sky. Seine Zahlen geben ihm recht: In 14 Pflichtspielen gelangen ihm fünf Treffer und drei Vorlagen - und das überwiegend als Einwechselspieler.