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Tim Ursinus

Er trainiert bei einem englischen Zehntligisten! Jadon Sancho sorgt beim BVB wohl für Verwunderung

Bundesliga
Borussia Dortmund
J. Sancho

Der vereinslose Offensivspieler ist weiterhin vereinslos, eine Lösung scheint nicht in Sicht. Doch nicht nur das wirft beim BVB Fragen auf.

Jadon Sancho sorgt in diesen Tagen offenbar für Verwunderung beim BVB. Der Angreifer überraschte mit einer ungewöhnlichen Maßnahme. Nach Informationen der Bild-Zeitung wachsen bei Borussia Dortmund die Zweifel bezüglich einer potenziellen Rückholaktion des Engländers. Hintergrund sei der Umstand, dass kein anderer Verein ernsthafte Absichten hegen soll, den noch immer vereinslosen 26-Jährigen zu verpflichten. Zuletzt hatte es lediglich lose Gerüchte über ein Interesse aus Katar gegeben.

Zudem soll es intern Fragezeichen über den Fitnesszustand von Sancho geben, der sich aktuell beim englischen Zehntligisten Flixton FC fithält. Der Amateurklub stellte anschließend klar, dass es sich dabei nicht um ein Probetraining handelte und eine mögliche Verpflichtung nicht zur Debatte stehen würde.

Gleichwohl berichtet die Bild-Zeitung, dass eine erneute Rückkehr von Sancho zum BVB noch nicht gänzlich abgehakt ist. Sollte am Ende des Transferfensters Anfang September noch Bedarf herrschen, könnte das Thema demnach nochmal heiß werden. Der Flügelspieler genießt weiterhin eine hohe Anerkennung in Dortmund. Neben einer offenen Planstelle im Kader sei allen voran der finanzielle Aspekt die Voraussetzung für eine mögliche dritte Zusammenarbeit.

BVB: Jadon Sancho eine Alternative zu Said El Mala?

Sancho hatte den BVB 2021 für 85 Millionen Euro in Richtung Manchester United verlassen. Den hohen Erwartungen war er allerdings nie gerecht geworden, weshalb er in der Rückrunde 2023/24 per Leihe zurückkehrte und durchaus zu überzeugen wusste. Das Gesamtpaket aus Ablöse und Gehalt für eine feste Verpflichtung war für die Borussia allerdings nicht stemmbar, weshalb Sancho in den vergangenen beiden Jahren zunächst an den FC Chelsea und zuletzt an Aston Villa verliehen war. Sein Vertrag bei den Red Devils ist inzwischen ausgelaufen.

Dementsprechend hatte es einmal mehr Gerüchte über eine mögliche Rückkehr von Sancho zum BVB gegeben. In den vergangenen Wochen waren jedoch vermehrt Berichte im Umlauf, wonach das Dortmunder Interesse abgekühlt sei. Stattdessen basteln die Schwarzgelben dem Vernehmen nach an einem Transfer von Said El Mala, der den 1. FC Köln gerne verlassen würde und die Borussia nach der Absage an Premier-League-Klub FC Brentford als Wunschziel auserkoren haben soll.

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Allerdings liegen beide Vereine bei den Ablöse-Vorstellungen noch weit auseinander. Während die Geißböcke rund 50 Millionen für den hochveranlagten Angreifer fordern sollen, soll das jüngste BVB-Angebot deutlich darunter liegen. Sollte ein Transfer von El Mala scheitern, könnte Sancho aber tatsächlich nochmal Thema werden. Nach dem Abgang von Karim Adeyemi (FC Barcelona) herrscht nämlich durchaus Bedarf in Dortmunds Offensive.

In Konstantinos Karetsas hat der BVB derweil einen Nachfolger für Julian Brandt verpflichtet. Für die Dienste des jungen Griechen überwies der Vizemeister kolportierte 30 Millionen Euro an den KRC Genk. Ansonsten gab es noch keine namhaften Zugänge für die Offensive.

Said El MalaGetty Images

Statistiken und Leistungsdaten von Jadon Sancho beim BVB

Pflichtspiele

Tore

Assists

158

53

67

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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