Jadon Sancho sorgt in diesen Tagen offenbar für Verwunderung beim BVB. Der Angreifer überraschte mit einer ungewöhnlichen Maßnahme. Nach Informationen der Bild-Zeitung wachsen bei Borussia Dortmund die Zweifel bezüglich einer potenziellen Rückholaktion des Engländers. Hintergrund sei der Umstand, dass kein anderer Verein ernsthafte Absichten hegen soll, den noch immer vereinslosen 26-Jährigen zu verpflichten. Zuletzt hatte es lediglich lose Gerüchte über ein Interesse aus Katar gegeben.

Zudem soll es intern Fragezeichen über den Fitnesszustand von Sancho geben, der sich aktuell beim englischen Zehntligisten Flixton FC fithält. Der Amateurklub stellte anschließend klar, dass es sich dabei nicht um ein Probetraining handelte und eine mögliche Verpflichtung nicht zur Debatte stehen würde.

Gleichwohl berichtet die Bild-Zeitung, dass eine erneute Rückkehr von Sancho zum BVB noch nicht gänzlich abgehakt ist. Sollte am Ende des Transferfensters Anfang September noch Bedarf herrschen, könnte das Thema demnach nochmal heiß werden. Der Flügelspieler genießt weiterhin eine hohe Anerkennung in Dortmund. Neben einer offenen Planstelle im Kader sei allen voran der finanzielle Aspekt die Voraussetzung für eine mögliche dritte Zusammenarbeit.

BVB: Jadon Sancho eine Alternative zu Said El Mala?

Sancho hatte den BVB 2021 für 85 Millionen Euro in Richtung Manchester United verlassen. Den hohen Erwartungen war er allerdings nie gerecht geworden, weshalb er in der Rückrunde 2023/24 per Leihe zurückkehrte und durchaus zu überzeugen wusste. Das Gesamtpaket aus Ablöse und Gehalt für eine feste Verpflichtung war für die Borussia allerdings nicht stemmbar, weshalb Sancho in den vergangenen beiden Jahren zunächst an den FC Chelsea und zuletzt an Aston Villa verliehen war. Sein Vertrag bei den Red Devils ist inzwischen ausgelaufen.

Dementsprechend hatte es einmal mehr Gerüchte über eine mögliche Rückkehr von Sancho zum BVB gegeben. In den vergangenen Wochen waren jedoch vermehrt Berichte im Umlauf, wonach das Dortmunder Interesse abgekühlt sei. Stattdessen basteln die Schwarzgelben dem Vernehmen nach an einem Transfer von Said El Mala, der den 1. FC Köln gerne verlassen würde und die Borussia nach der Absage an Premier-League-Klub FC Brentford als Wunschziel auserkoren haben soll.

Allerdings liegen beide Vereine bei den Ablöse-Vorstellungen noch weit auseinander. Während die Geißböcke rund 50 Millionen für den hochveranlagten Angreifer fordern sollen, soll das jüngste BVB-Angebot deutlich darunter liegen. Sollte ein Transfer von El Mala scheitern, könnte Sancho aber tatsächlich nochmal Thema werden. Nach dem Abgang von Karim Adeyemi (FC Barcelona) herrscht nämlich durchaus Bedarf in Dortmunds Offensive.

In Konstantinos Karetsas hat der BVB derweil einen Nachfolger für Julian Brandt verpflichtet. Für die Dienste des jungen Griechen überwies der Vizemeister kolportierte 30 Millionen Euro an den KRC Genk. Ansonsten gab es noch keine namhaften Zugänge für die Offensive.

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Statistiken und Leistungsdaten von Jadon Sancho beim BVB