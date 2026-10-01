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Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport
Christian Guinin

Er steht gegen Serbien in der Startelf! Jürgen Klopp macht Star des FC Bayern zum DFB-Kapitän

UEFA Nations League A
S. Gnabry
Jürgen Klopp
Deutschland - Serbien
Deutschland
Serbien

Nach der Abreise von Joshua Kimmich war unklar, wer im DFB-Team die Kapitäns-Binde gegen Serbien übernehmen sollte. Jürgen Klopp hat nun jedoch angeblich eine Entscheidung getroffen.

Nach Informationen der Bild wird Bayern Münchens Routinier Serge Gnabry die deutsche Nationalmannschaft am Donnerstagabend in der Allianz Arena als Kapitän aufs Feld führen.

Demzufolge wird der 31-Jährige gegen die Serben auch in der Startelf stehen. Mit 61 Länderspiel-Einsätzen ist Gnabry ohnehin der erfahrenste Spieler im derzeitigen Kader von Klopp.

Auf der Pressekonferenz am Mittwoch hatte der Bundestrainer auf der Frage nach dem Spielführer noch ein Geheimnis gemacht. Welcher Spieler die Rolle übernehmen würde, verriet er nicht.

Normalerweise ist Gnabrys Bayern-Teamkollege Joshua Kimmich etatmäßiger Kapitän der DFB-Elf, jedoch wurde der Mittelfeldspieler von Klopp für den zweiten Teil der Länderspiele gegen Serbien und Griechenland nicht mehr nominiert und reiste daher ab.

Gnabry hingegen war einer von sechs Spielern, die auch nach den ersten beiden Klopp-Spielen bei der deutschen Nationalmannschaft bleiben durften. Gegen Holland (1:1) und Griechenland (0:1) kam er als Joker.

Das DFB-Team ist nach nur einem Punkt aus zwei Spielen gegen Serbien beinahe schon zum Siegen verdammt. Bei einer Niederlage droht der Abstieg in Liga B, was Konsequenzen bezüglich der Auslosung für die Qualifikation der EM 2028 nach sich ziehen könnte.

Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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