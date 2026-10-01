Er steht gegen Serbien in der Startelf! Jürgen Klopp macht Star des FC Bayern zum DFB-Kapitän

Nach Informationen der Bild wird Bayern Münchens Routinier Serge Gnabry die deutsche Nationalmannschaft am Donnerstagabend in der Allianz Arena als Kapitän aufs Feld führen.

Demzufolge wird der 31-Jährige gegen die Serben auch in der Startelf stehen. Mit 61 Länderspiel-Einsätzen ist Gnabry ohnehin der erfahrenste Spieler im derzeitigen Kader von Klopp.

Auf der Pressekonferenz am Mittwoch hatte der Bundestrainer auf der Frage nach dem Spielführer noch ein Geheimnis gemacht. Welcher Spieler die Rolle übernehmen würde, verriet er nicht.

Normalerweise ist Gnabrys Bayern-Teamkollege Joshua Kimmich etatmäßiger Kapitän der DFB-Elf, jedoch wurde der Mittelfeldspieler von Klopp für den zweiten Teil der Länderspiele gegen Serbien und Griechenland nicht mehr nominiert und reiste daher ab.

Gnabry hingegen war einer von sechs Spielern, die auch nach den ersten beiden Klopp-Spielen bei der deutschen Nationalmannschaft bleiben durften. Gegen Holland (1:1) und Griechenland (0:1) kam er als Joker.

Das DFB-Team ist nach nur einem Punkt aus zwei Spielen gegen Serbien beinahe schon zum Siegen verdammt. Bei einer Niederlage droht der Abstieg in Liga B, was Konsequenzen bezüglich der Auslosung für die Qualifikation der EM 2028 nach sich ziehen könnte.