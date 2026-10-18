Getafes Präsident Angel Torres brachte das Thema Sergio Ramos nun selbst in Umlauf. "Er könnte kommen, denn das ist ein Thema, mit dem wir uns schon seit einiger Zeit beschäftigen", sagte Torres in der Sendung Tablero Deportivo von Radio Nacional. "Er steht auf der Liste der potenziellen Neuzugänge", sagte Torres weiter und gab an, mit Ramos' Bruder und Agenten Rene bereits Gespräche geführt zu haben.

Allerdings dämpfte der Klub-Boss gleich die Erwartungen: Auch wenn Ramos als vertragsloser Spieler jederzeit verpflichtet werden könnte, habe ein weiterer Abwehrspieler keine Priorität im Augenblick. Vielmehr suche Getafe nach Verstärkungen für den Flügel, wofür der frühere BVB-Star Jadon Sancho ein Kandidat ist, wie Torres kürzlich bestätigte.

Ramos sei aber ein Kandidat für den Januar, sollte ein Innenverteidiger benötigt werden. Es sei "nicht zu spät" für den 40-jährigen früheren Weltklassemann, bekräftigte Torres sein Interesse.

Ramos absolvierte sein letztes Pflichtspiel im Dezember 2025 für CF Monterrey. Sein Vertrag beim mexikanischen Erstligisten lief Ende des vergangenen Jahres aus, seit dem 1. Januar ist Ramos vertragslos. Aufhören will er trotz des hohen Fußballeralters noch nicht.

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Sergio Ramos: Überragende Zahlen, überragende Erfolge

Ramos ist einer der erfolgreichsten Spieler der Gegenwart. Mit Real Madrid absolvierte er 671 Pflichtspiele und gewann viermal die Champions League. Für Spaniens Nationalmannschaft stand er in 180 Spielen auf dem Platz, wurde zweimal Europameister und 2010 auch Weltmeister.

Er startete seine Weltkarriere beim FC Sevilla, war nach seinem Abschied aus Madrid für Paris Saint-Germain, noch einmal Sevilla und eben Monterrey aktiv. Sollte er zum FC Getafe gehen, würde er dort auf Carvajal (34) treffen, der erst in der vergangenen Woche bei den Azulones unterschrieb.

Gemeinsam standen sie in 236 Spielen für Real und Spaniens Nationalteam auf dem Rasen. gewannen sie vier Champions-League-Titel, Carvajal holte nach Ramos' Madrid-Abschied noch zwei weitere Male den Henkelpott.