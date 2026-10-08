Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

Er spricht von "Verschwörungstheorien rund um die Premier League": Fußball-Ikone Gary Lineker hofft auf Einlenken von Manchester City

Premier League
Manchester City

Der frühere englische Fußball-Nationalspieler Gary Lineker hat Manchester City nach dem Schuldspruch wegen zahlreicher Verstöße gegen die Finanzregeln der Premier League zum Einlenken aufgefordert.

Es sehe "natürlich wirklich schlecht aus für Manchester City, und auch schlecht für den Sport", sagte Lineker bei der "Leaders Week London" und fügte an: "Deshalb würde ich es toll finden, wenn ManCity jetzt die Verantwortung übernehmen und sagen würde: 'Okay, wir haben einen Fehler gemacht, aber zum Wohle des Sports werden wir das akzeptieren, wir werden jede Strafe hinnehmen, die auf uns zukommt, und wir machen weiter.'"

Die Liga hatte City Ende September nach einer vierjährigen Untersuchung wegen schwerwiegender Verstöße gegen Finanzregeln offiziell in den meisten Anklagepunkten für schuldig befunden. Der Skandal betrifft den Zeitraum von 2009 bis 2018. Der Klub legte fristgerecht Berufung gegen das Urteil ein. Sollte Manchester City keinen Erfolg auf juristischer Ebene haben, drohen drastische Strafen bis zum Zwangsabstieg, auch die Aberkennung von Titeln ist denkbar.

Lineker fürchtet einen Imageschaden für die englische Elite-Liga. "Wenn von Verschwörungstheorien rund um die Premier League die Rede ist, denkt man sich einfach: 'Nun, das ist eigentlich das Letzte, was die Premier League wollen würde.'" Deswegen wäre ein Einlenken des zehnmaligen englischen Meisters ein "Segen und würde ihnen im Moment ein wenig das Gesicht wahren, auch wenn das derzeit nicht sehr wahrscheinlich ist", so Lineker.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen