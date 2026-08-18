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FC Bayern München Rottach-Egern Training CampGetty Images Sport
Tim Ursinus und Daniel Buse

Er soll intern für Unstimmigkeiten gesorgt haben: Max Eberl muss sich angeblich von engem Vertrauten beim FC Bayern München trennen

Bundesliga
Bayern München

Beim FC Bayern München steht wohl die nächste Entlassung eines Mitarbeiters bevor, der Max Eberl nahestand.

Der FC Bayern München will sich angeblich von Chefscout Nils Schmadtke trennen und ihn mit Christopher Vivell ersetzen. Das berichtet die Zeitung tz. Schmadtke arbeitet seit 2024 für den deutschen Rekordmeister und soll mittlerweile in der Führungsetage kritisch gesehen werden. Dem Bericht zufolge kommt sein Führungsstil nicht überall gut an, mehrere Scouts hätten den Klub inzwischen verlassen.

Als neuen Verantwortlichen im Scouting wollen die Münchner dem Bericht zufolge Christopher Vivell installieren, der schon als Technischer Direktor für RB Leipzig und Chelsea arbeitete und aktuell bei Manchester United als Chefscout beschäftigt ist. Vivells Vertrag bei den Red Devils läuft noch bis 2027.

Die Leipziger hatte Vivell kurz vor der Ankunft von Max Eberl verlassen, der seinen Job als Geschäftsführer Sport bei RB im Dezember 2022 antrat. Mittlerweile ist Eberl Sportvorstand bei den Münchnern.

FC Bayern München: Woher kennen sich Max Eberl und Nils Schmadtke?

Brisant: Eberl und Schmadtke sind seit geraumer Zeit eng miteinander verbunden und arbeiteten auch schon in der Vergangenheit zusammen. Als Schmadtke zwischen 2019 und 2020 als Scout für Borussia Mönchengladbach fungierte, kümmerte sich Eberl um die sportliche Führung der Fohlen. Eberl soll auch maßgeblich dafür verantwortlich gewesen sein, dass Schmadtkes Weg nach München führte.

Dem Bericht der tz zufolge wurde ihm deshalb persönlich mitgeteilt, dass er sich von Schmadtke trennen müsse. Es sei sogar eine der Bedingungen im Zusammenhang mit Eberls Vertragsverlängerung gewesen, die unmittelbar bevorsteht. Sein aktuelles Arbeitspapier ist bis 2027 datiert.

nils schmadtkeimago / fohlenfoto

FC Bayern München: Wie ist das Verhältnis von Max Eberl und Christoph Freund?

Zudem wäre es nicht der erste Vertraute von Eberl, der seinen Hut nehmen müsste. Erst vor wenigen Monaten hatten sich die Bayern von Markus Weinzierl getrennt, der als Sportlicher Leiter am Campus installiert war.

Vivell, der 2023 schon mit dem FCB in Verbindung gebracht worden war, ist indes für Christoph Freund kein Unbekannter. Beide arbeiteten in Salzburg zusammen. Zuletzt hatte der kicker davon berichtet, dass das Verhältnis zwischen Eberl und Freund - wie das Fachblatt bereits vor wenigen Monaten vermeldete - weiterhin angespannt sei. Womöglich spielt auch Schmadtke in den angeblichen Unstimmigkeiten eine Rolle.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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