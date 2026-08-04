Die Bild-Transfer-Experte Christian Falk berichtet nun, dass man an der Säbener Straße alle Hoffnungen in Aston Villa setzt. Jüngsten Medienberichten zufolge zeigt der Klub aus der englischen Premier League loses Interesse an einer Verpflichtung, gleichwohl gebe es noch keine konkreten Fortschritte in den Verhandlungen. "Bayern ist momentan nicht besonders zuversichtlich, dass ein Deal mit Aston Villa zustande kommt“, heißt es auf Falks Portal CF Bayern Insider.

Knackpunkt in den Verhandlungen zwischen beiden Vereinen ist vor allem die Ablösesumme. Während der deutsche Rekordmeister demnach einen Teil seiner einst für Palhinha an den FC Fulham überwiesen Ablöse - 51 Millionen Euro - gerne wieder einfahren würde, ist Villa wohl nicht bereit, so viel auf den Tisch zu legen. Bei rund 25 Millionen Euro sollen Bayerns Ablösevorstellungen liegen, Palhinhas Vertrag ist bis 2028 datiert.

Darüber hinaus äußerte der Spieler selbst kürzlich die Absicht, in München bleiben und sich in der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany durchsetzen zu wollen. "Der Plan ist, meine Position hier zu behalten", sagte er der Abendzeitung nach dem Testspiel gegen Wehen Wiesbaden.

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Tottenham Hotspur zieht Kaufoption für Joao Palhinha nicht

Palhinha bliebe mit einem Wechsel nach Birmingham in der Premier League. Der 31-Jährige war 2024 zum FC Bayern gewechselt, konnte sich in München allerdings keinen Stammplatz erarbeiten. Vergangene Saison wurde er daher an Tottenham Hotspur verliehen, für das er im Abstiegskampf den einen oder anderen entscheidenden Auftritt hatte.

Die vereinbarte Kaufoption zogen die Spurs jedoch nicht, daher entwickelte sich zuletzt ein Poker um die Zukunft Palhinhas. Von Ex-Klub Sporting über dessen Erzrivale Benfica bis hin zu Juventus Turin und lukrativen Lockrufen aus Saudi-Arabien wurden schon mehrere Zukunftsoptionen für den Mittelfeldmann ins Gespräch gebracht.