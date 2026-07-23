Eine coole Aktion von Bayern Münchens Superstar Michael Olise sorgt gerade auf Social Media für Schlagzeilen.

Wenige Tage nach dem Ende der WM, bei der er mit Frankreich Vierter wurde und vergangenen Samstag das Spiel um Platz 3 gegen England verlor, weilt Olise offensichtlich weiterhin in den USA. In New York schloss er sich dabei kurzerhand einer Gruppe von Freizeitkickern an, die gerade auf einem Bolzplatz in der US-amerikanischen Metropole spielten.

Wie auf einem Video zu sehen ist, zockt der Bayern-Star dabei in Socken und trägt eine viel zu lange Hose mit Schachbrettmuster, auf die er beim Laufen ständig drauf tritt. In einer Aktion ist zu sehen, wie Olise den für ihn typischen Abschluss von der rechten Seite mit links aufs lange Eck probiert, der Schuss wird allerdings von einem Gegenspieler geblockt.

In den sozialen Netzwerken wird Olise für seine Aktion gefeiert. Die Plattform GoodRec, auf der sich Hobbykicker zu Fußballspielen verabreden können, postete neben dem Video auch ein Gruppenfoto von dem abendlichen Zocken auf dem Bolzplatz. Dabei stand Olise mit typisch stoischer Miene in der Mitte seiner Mit- und Gegenspieler. "Er schlägt uns sogar in Socken", schrieb GoodRec dazu. "Danke, dass Du zu einem GoodRec-Spiel in New York City gekommen bist!"

Michael Olise: Gerüchte um Real Madrid rissen während der WM nicht ab

Olise waren bei der WM in acht Turniereinsätzen für Frankreich sieben Assists gelungen, auf ein eigenes Tor wartete der Offensivspieler jedoch vergeblich. Dennoch spielte der 24-Jährige eine gute Weltmeisterschaft, während der die Spekulationen über einen möglichen Wechsel zu Real Madrid nicht zum Stillstand kommen wollten.









Die Königlichen haben offenbar großes Interesse an Olise, der sich einen Transfer zu Real wohl auch grundsätzlich vorstellen kann. Einem jüngsten Bericht der Sport Bild zufolge probierte Nationalmannschaftskollege Kylian Mbappe während der WM, Olise ein Engagement im Bernabeu zusätzlich schmackhaft zu machen.

Will Michael Olise den FC Bayern verlassen?

Bayerns Verantwortliche haben einen Verkauf eines ihrer wichtigsten Spieler in diesem Sommer allerdings schon mehrfach ausgeschlossen. Bei Reals Bossen soll man daher mittlerweile eingesehen haben, dass Olise zum jetzigen Zeitpunkt wohl nicht aus München loszueisen ist. Wie sich das in den kommenden Jahren darstellt, bleibt allerdings abzuwarten. Olises Vertrag in München läuft jedenfalls bis 2029.





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Seit seinem Wechsel von Crystal Palace zum FCB im Sommer 2024 hat sich der Franzose zu einem der besten Spieler der Welt entwickelt. Für Bayern kam Olise vergangene Saison wettbewerbsübergreifend auf 22 Tore und 31 Assists in 52 Einsätzen.