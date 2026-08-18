Er positionierte sich klar gegen den Präsidenten: FIFA trennt sich nach Kritik an Gianni Infantino von Betriebsdirektor

"Die FIFA kann bestätigen, dass die Zusammenarbeit mit Kevin Lamour als Chief Operating Officer am 17. August 2026 beendet wurde", teilte der Verband mit. "Die FIFA dankt Kevin für seine zwei Jahre im Dienst und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft." Ansonsten werde zum Thema "kein weiterer Kommentar" abgegeben.

Nach Bekanntwerden von Infantinos Plan, Anteile an der WM und anderen Turnieren an Investoren zu verkaufen, hatte Lamour sich eindeutig gegen seinen Chef gestellt. Infantino habe seine Mitarbeiter hintergangen, schrieb Lamour in einem offenen Brief, er nehme in Kauf, wegen seiner Kritik gegebenenfalls seinen Job zu verlieren. So ist es nun gekommen.

Nach einem gewaltigen Aufschrei quer durch den Fußball hat Infantino seine Investorenpläne verworfen. Derzeit sammelt er Unterstützer, um sich bei der Wahl im März als Präsident bestätigen zu lassen. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) droht weiterhin mit einem Boykott von FIFA-Turnieren.