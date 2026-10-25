Aber wer ist dieser 43-jährige Engländer eigentlich? Ob er großen Druck empfindet, nun deutlich mehr im Rampenlicht zu stehen als gewohnt, wurde Danks auf der Pressekonferenz am Samstagvormittag gefragt. "Wenn man es als Druck wahrnimmt, kann es natürlich Druck werden. Aber für uns als Trainerteam gilt es einfach, an unseren Abläufen festzuhalten. Daran, wie wir arbeiten, das tun wir schließlich jetzt schon für eine lange Zeit gemeinsam", antworte Danks und wirkte dabei so angenehm ruhig, unaufgeregt und abgeklärt wie es auch sein Chef immer tut.

In Freiburg kann Kompany nicht dabei sein, nachdem er am Freitag auf dem Trainingsgelände zusammengebrochen war und seither in einem Münchener Krankenhaus untersucht wird. Der Zustand es Belgiers ist stabil, konnte Sportvorstand Max Eberl am Samstag zumindest leichte Entwarnung geben. Dennoch sprach er von Wochen, als es darum ging, wann Kompany wieder zur Verfügung stehen kann.

Aus rein sportlicher Perspektive macht man sich bei Bayern allerdings überhaupt keine Sorgen. Weil Eberl und Co. genau wissen, wie eng die Verzahnung zwischen Kompany und seinem Trainerteam um Danks ist, der darin eine tragende Rolle einnimmt. Er ist unter anderem für Spielformen und Standardsituationen zuständig, hat in Trainingseinheiten oft einen gewichtigen Coaching-Anteil. Dazu ist Danks innerhalb der Mannschaft mit seiner ruhigen, zuverlässigen und angenehmen Art sehr beliebt.

Aaron Danks verinnerlicht beim FC Bayern "den Geist von Vinnie"

"Wir haben so einen fantastischen Trainerstab. Vinnie ist der Kopf davon, aber der Erfolg basiert auf dem Team. Es gibt keine Gedanken daran, irgendwas zu verändern. Sie haben alle den Geist von Vinnie in sich und wir werden die nächsten Wochen auch so bestreiten", betonte Eberl. Und Danks hat ja auch schon spektakuläre Erfahrung darin gesammelt, Kompany-Vertreter im Vordergrund zu sein.

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Ende April war es, als der Engländer schon einmal die Chefrolle übernahm - und das zu noch prominenterer Gelegenheit als am Sonntagnachmittag im Breisgau. Das Hinspiel im Champions-League-Halbfinale bei Paris Saint-Germain musste Kompany aufgrund einer Gelbsperre von der Tribüne aus verfolgen, vertreten wurde er von Danks. Und der erlebte an der Seitenlinie in der französischen Hauptstadt bekanntlich eines der spektakulärsten CL-Spiele aller Zeiten, als die Bayern bei PSG mit 4:5 verloren.

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Für seinen Auftritt auf ganz großer Bühne erhielt Danks hinterher viel Lob. Er, der auf einen sehr interessanten Werdegang zurückblicken kann: Schon mit 15 begann er, Trainer zu sein, und verfolgte dabei bereits damals klare Ziele. Er brach sogar die weiterführende Schule ab, um "mit einem Ballsack, Leibchen und einer Busfahrkarte" durch seine Heimatstadt Birmingham zu ziehen und an Schulen sowie in Feriencamps Trainingseinheiten zu leiten.

Aaron Danks machte sich unter anderem beim englischen Fußballverband einen Namen

Etwas später wurde er Nachwuchstrainer bei Birmingham City, mit 22 wechselte er dann zur Akademie von West Bromwich Albion und blieb dort elf Jahre lang. Auch beim englischen Fußballverband machte sich Danks einen Namen, wurde Ballbesitz-Trainer von Englands U-Nationalmannschaften und war in dieser Rolle 2017 dabei, als die U20 der Three Lions Weltmeister wurde.

In der englischen U21 arbeitete er zwischenzeitlich mit Jamal Musiala zusammen, den er bei Bayern wiedersah. Zudem schindete Danks mit seiner Arbeit bei der FA ganz offensichtlich Eindruck bei Kompany, der ihn mal "einen der talentiertesten Trainer Englands" nannte. Im Sommer 2021 machte Kompany Danks zu seinem Co-Trainer beim RSC Anderlecht, Letzterer blieb allerdings nur zwei Monate und war dann schon wieder weg. Die Chance, Co-Trainer bei Aston Villa zuhause in Birmingham zu werden, wollte er sich nicht entgehen lassen.

Aaron Danks bringt beim FC Bayern manchmal seinen Sohn mit ins Training

Bis Oktober 2022 blieb Danks bei Villa und fand nach weiteren eineinhalb Jahren als Assistent beim FC Middlesbrough im Sommer 2024 dann eben wieder mit Kompany zusammen. Seither fühlt sich Danks an der Säbener Straße ebenso wohl wie sein Boss, manchmal bringt er zu Trainingseinheiten sogar seinen Sohn Coby mit.

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So auch unter der Woche wieder, als der 16-Jährige am Tag vor dem Arsenal-Kracher (2:2) beim Training zuschaute und sich auch nützlich machte. "Meine Familie lebt immer noch in England, also bin ich hier in München allein. In den Schulferien kommt die Familie rüber und ich verbringe ein bisschen Zeit mit ihnen. Und dann laden wir Coby gerne ein, am Spielfeldrand zu sein und beim Training zuzuschauen", erklärte Danks der Bild. "Er hilft den Zeugwarten, packt die Ausrüstung für uns, sammelt die Bälle ein. Das ist einfach eine nette, kleine Freude für ihn und auch für mich als Vater, der im Ausland arbeitet."

Hat Aaron Danks vor Bayerns Spiel in Freiburg Kontakt zu Vincent Kompany?

Danks verkörpert die starke familiäre Komponente, die Bayern seit jeher, aber unter Kompany ganz besonders auszeichnet. Er hat sogar die Ehre, der Hüter des Kakadus zu sein, den der FCB bei den Meisterschaftsfeierlichkeiten 2025 aus einem Münchener Nobelrestaurant mitgehen ließ und der seither bei jeder Titelsause dabei ist.

Glänzte er mit dem Kakadu im Arm auch schon als Feierbiest, beeindruckte Danks bei seinen bisherigen Auftritten in Vertretung Kompanys mit großer Souveränität. Dazu passt, wie verantwortungsbewusst er mit der schwierigen aktuellen Situation umgeht. Er habe mit Kompany am Freitagabend "kurz gesprochen", verriet Danks. Um Fußball oder die Vorbereitung auf das Spiel in Freiburg ging es dabei allerdings ausdrücklich nicht. "Es ging ausschließlich darum, zu hören, wie es ihm gesundheitlich geht. Alles, was Fußball betrifft, liegt jetzt in unserer Hand und wir arbeiten als Team daran, den Verein weiter voranzubringen", hält Kompanys Vertreter seinem Chef explizit den Rücken frei.