Er machte seinen Wechsel selbst öffentlich und kommt vom FC Liverpool! Neues Gesicht beim BVB

Der BVB hat sich die Dienste von Roderick van der Ham gesichert. Der 35-Jährige, der bereits beim Testspiel gegen den FC Arsenal im Einsatz war, verstärkt das Trainerteam von Niko Kovac und fungiert künftig als Head of Analysis.

Seinen Wechsel machte van der Ham, der bis zu seinem Wechsel beim FC Liverpool als Video-Analyst arbeitete, am Montag kurzerhand selbst öffentlich. "Neues Kapitel: Heja BVB", schrieb der Niederländer in einem Beitrag auf seinen sozialen Kanälen. "Ich bin nun als Leiter der Analyseabteilung bei Borussia Dortmund tätig. Eine unerwartete, aber großartige Chance."

Van der Ham war im Oktober 2024 von Feyenoord Rotterdam nach Liverpool gewechselt, um sich dem Trainerteam von Arne Slot anzuschließen und in seiner ersten Saison sofort die Meisterschaft zu gewinnen. Zuvor war er unter anderem bei Heracles Almelo. RKC Waalwijk, NAC Breda und den niederländischen Fußballverband KNVB tätig.

Mit Slots Aus in Liverpool wurde auch die Zusammenarbeit mit van der Ham nicht fortgeführt, dessen Vertrag am 30. Juni dieses Jahres auslief. Eine Ausgleichszahlung des BVB ist dementsprechend nicht notwendig.

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