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FC Tokyo v Borussia Dortmund - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Tim Ursinus

Er machte seinen Wechsel selbst öffentlich und kommt vom FC Liverpool! Neues Gesicht beim BVB

Bundesliga
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Nach seinem Aus beim FC Liverpool hat er nun beim BVB unterschrieben.

Der BVB hat sich die Dienste von Roderick van der Ham gesichert. Der 35-Jährige, der bereits beim Testspiel gegen den FC Arsenal im Einsatz war, verstärkt das Trainerteam von Niko Kovac und fungiert künftig als Head of Analysis.

Seinen Wechsel machte van der Ham, der bis zu seinem Wechsel beim FC Liverpool als Video-Analyst arbeitete, am Montag kurzerhand selbst öffentlich. "Neues Kapitel: Heja BVB", schrieb der Niederländer in einem Beitrag auf seinen sozialen Kanälen. "Ich bin nun als Leiter der Analyseabteilung bei Borussia Dortmund tätig. Eine unerwartete, aber großartige Chance."

Van der Ham war im Oktober 2024 von Feyenoord Rotterdam nach Liverpool gewechselt, um sich dem Trainerteam von Arne Slot anzuschließen und in seiner ersten Saison sofort die Meisterschaft zu gewinnen. Zuvor war er unter anderem bei Heracles Almelo. RKC Waalwijk, NAC Breda und den niederländischen Fußballverband KNVB tätig.

Mit Slots Aus in Liverpool wurde auch die Zusammenarbeit mit van der Ham nicht fortgeführt, dessen Vertrag am 30. Juni dieses Jahres auslief. Eine Ausgleichszahlung des BVB ist dementsprechend nicht notwendig.

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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