Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann hat ein Loblied auf Angreifer Fabio Silva von Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund gesungen.

"Wenn Fabio Silva anfängt, mehr Tore zu schießen, wird er für Real Madrid spielen", urteilte Hamann in seiner Funktion als TV-Experte bei Sky. Silva war mit seiner starken Leistung als Einwechselspieler maßgeblich daran beteiligt, dass der BVB einen 0:2-Rückstand noch in einen 3:2-Erfolg umwandelte.

Hamann prognostizierte: "Er macht alles besser als die meisten anderen, erzielt aber zu wenige Tore. Ich bin davon überzeugt, dass er 15 bis 20 Treffer in dieser Saison erzielen kann und sehr froh, dass er dem BVB erhalten bleibt."

Dieser Verbleib war tatsächlich lange unsicher. Silva galt als möglicher Verkaufskandidat und soll zwischenzeitlich auch selbst wegen seiner Rolle als Edeljoker im Angriff hinter Platzhirsch Serhou Guirassy einen Wechsel angestrebt haben. Am Ende aber kam ein Transfer nicht zustande.

Gut für den BVB, denn der 24-Jährige erzielte in Hoffenheim den Treffer zum 2:2 selbst und hatte auch beim entscheidenden 3:2 seine Füße im Spiel. Für seinen Umgang mit der schwierigen Situation erhielt Silva anschließend Lob von Sportdirektor Ole Book: "In der vergangenen Woche war er im Training sehr positiv. Wir haben viele Gespräche geführt - darunter auch einige intensive, sehr offene und ehrliche. Das gehört ebenfalls dazu, wenn man als Gruppe zusammenarbeitet und zusammenlebt. Wenn ein Spieler so reagiert, alle bereit sind, aufeinander zuzugehen, und er dann auf dem Platz eine solche Leistung zeigt und für diese Art von Impuls sorgt, ist das für uns alle ein sehr positiver Schritt."

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Wie hoch war die Ablöse für Fabio Silva?

Silva galt einst als riesiges Talent, ehe er 2020 durchaus überraschend für 40 Millionen Euro Ablöse zu den Wolverhampton Wanderers wechselte. Es folgten mehrere Leihstationen, der ganz große Durchbruch blieb aus. Im Sommer 2025 verpflichteten ihn die Dortmunder für 22,5 Millionen Euro. Silvas Vertrag läuft bis 2030.

Mit drei Scorerpunkten in drei Pflichtspielen ist Silva stark in die neue Saison gestartet.